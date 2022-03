“Më në fund e pranoi se laptoi i Hunter Biden-it ekziston!”/ Ish-presidenti Trump sulmon median prestigjoze, ja apeli për Biden-in mbi Ukrainën

Ish-presidenti i SHBA-ve, Donald Trump ka sulmuar kompaninë mediatike New York Times, në lidhje me hetimin për cështjet e biznesit me bashkëpunëtorët ukrainas të djalit të tij të parë.





Ky sulm nga Trump-i erdhi gjatë një mitingu, pasi gazeta “pranoi më në fund” se laptopi i Hunter Biden-it ekziston.

Nga ana e saj, “The Times” konfirmoi laptopin dhe emailet me bashkëpunëtorët e biznesit ukrainas në një artikull të botuar në hetimin federal për dosjet tatimore të djalit të parë, me të cilat u raportuan ekskluzivisht nga Post në tetor 2020.

“Vetëm javën e kaluar, New York Times i dështuar më në fund pranoi se laptopi i Hunter Biden ishte i vërtetë. E mbani mend kur thanë se ishte bërë nga Rusia”, i tha Trumpi një turme mbështetësish në Commerce, jashtë Atlantës.

“Putini ka probleme më të mëdha tani, por ai duhet të ketë menduar se ne ishim të çmendur”, shtoi ish-presidenti.

Presidenti i 45-të i SHBA-ve sulmoi Times sepse media nuk e publikoi raportin “deri pas zgjedhjeve dhe para zgjedhjeve të ardhshme”, duke e cilësuar veprimin e tyre si një gjë shumë të keqe.

Presidenti Joe Biden duhet “të heqë dorë nga çdo gjë që ka të bëjë me Ukrainën”, bëri thirrje Trump ndërsa u bëri thirrje republikanëve të hetojnë ata që hodhën poshtë raportimin.

Raportimi origjinal i “The Post” për laptopin, të cilin ai e hoqi qafe në një servis pajisjesh elektronike në Delaëare në prill 2019, vuri në dukje se hard disku i tij përmbante emaile, mesazhe me tekst, foto dhe dokumente financiare midis Hunter Biden, familjes së tij dhe bashkëpunëtorëve të biznesit.