REPORTAZHI/ Pushtimi rus, gratë dhe fëmijët ukrainas në shënjestrën e trafikantëve të qenieve njerëzore

Pesë javë pas pushtimit brutal të Ukrainës nga Rusia, imagjinoni për një moment se si është të jetosh atje tani.





Bomba, gjakderdhje, trauma. Pa shkollë për fëmijët, pa kujdes shëndetësor për prindërit, pa çati të sigurt mbi kokë në shumë pjesë të vendit.

Shumica kërkojnë strehim në zona të tjera të Ukrainës, që besohet se janë më të sigurta. Por më shumë se tre milionë e gjysmë njerëz kanë ikur përtej kufirit.

Ato janë kryesisht gra dhe fëmijë, pasi burrat nën moshën 60 vjeç janë të detyruar nga qeveria ukrainase të qëndrojnë dhe të luftojnë.

Të zhvendosur dhe të çorientuar, shpesh pa idenë se ku të shkojnë më pas, refugjatët detyrohen t’iu besojnë të huajve.

Kaosin e luftës e kanë hedhur tashmë prapa kraheve, por e vërteta është se ata nuk janë plotësisht të sigurt as jashtë Ukrainës.

“Për grabitqarët dhe trafikantët e qenieve njerëzore, lufta në Ukrainë nuk është një tragjedi,” paralajmëroi Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së António Guterres në Tëitter. “Është një mundësi, dhe gratë e fëmijët janë objektivat.”

Rrjetet e trafikut janë tejet aktive në Ukrainë dhe vendet fqinje në kohë paqeje. Mjegulla e luftës është mbulesë e përsosur për të rritur biznesin.

Karolina Wierzbińska, një koordinatore në Homo Faber, një organizatë e të drejtave të njeriut me qendër në Lublin, më tha që rastet me fëmijët ishin një shqetësim i madh.

Shumë të rinj po udhëtojnë jashtë Ukrainës të pashoqëruar, tha ajo. Proceset e rrepta të regjistrimit në Poloni dhe rajone të tjera kufitare – veçanërisht në fillim të luftës – nënkuptonin zhdukjen e fëmijëve, ndërsa vendndodhja e tyre aktuale ngelet e panjohur.

Unë dhe kolegët e mi u nisëm drejt kufirit polako-ukrainas për të parë vetë, thotë ajo.

Në një stacion treni, i njohur për ardhjen e refugjatëve, gjetëm një koshere me aktivitet. Rreth e qark ishin gra me pamje të trullosur dhe fëmijë që qanin.

Shumë prej tyre ngushëlloheshin dhe u ofruan ushqim të nxehtë nga tenxheret me përmasa industriale të mbushura me avull nga një ushtri vullnetarësh. Deri më tani, shumë të organizuar, apo jo? Nuk mjafton.

Ne takuam Margherita Husmanov-ën, një refugjate ukrainase nga Kievi në fillim të të 20-tave. Ajo mbërriti në kufi dy javë më parë, por vendosi të qëndrojë, për të ndihmuar në ndalimin e refugjatëve të tjerë që të bien në duar të gabuara.

E pyeta nëse ndihej e pambrojtur. “Po,” më tha ajo. “Kjo është veçanërisht arsyeja pse shqetësohem për sigurinë e tyre.

“Gratë dhe fëmijët vijnë këtu nga një luftë e tmerrshme. Ata nuk flasin polonisht apo anglisht. Ata nuk e dinë se çfarë po ndodh dhe besojnë atë që u thonë.

Kushdo mund të paraqitet në këtë stacion. Ditën e parë që dola vullnetar, pamë tre burra nga Italia. Ata kërkonin gra të bukura për t’i shitur në tregtinë e seksit.

“Thirra policinë dhe doli se kisha të drejtë. Nuk ishte paranojë. Është e tmerrshme.”

Margherita thotë se zyrtarët lokalë janë pak më të organizuar tani. Policia patrullon rregullisht stacionin. Njerëzit (kryesisht burra, na thuhet) me tabela kartoni drejt destinacioneve joshëse, aq të pranishëm në dy javët e para të ardhjes së refugjatëve, janë zhdukur kryesisht.

Por siç zbulojmë nga një sërë burimesh, individë të tjerë me qëllime të këqija tani po paraqiten si vullnetarë me veshje të lartë.

Elena Moskvitina foli në Facebook për të rritur ndërgjegjësimin. Ajo tani është e sigurt në Danimarkë, kështu që ne biseduam gjatë përmes Skype. Përvoja e saj është rrëqethëse.

Ajo dhe fëmijët e saj kaluan në Rumaninë fqinje nga Ukraina e shkatërruar nga lufta. Ata po kërkonin një shteg për të ikur larg kufirit.

Ata që ajo i përshkroi si vullnetarë të rremë në një qendër refugjatësh e pyetën se ku po qëndronte.

Ata erdhën më vonë gjatë ditës dhe në mënyrë agresive i thanë asaj se Zvicra ishte vendi më i mirë për të shkuar dhe se do ta çonin atje, me një furgon plot me gra të tjera.

Elena më tha se burrat e shikonin atë dhe vajzën e saj “me përbuzje”. Vajza e saj ishte e ngurtësuar.

Ata i kërkuan që t’u tregonte djalin e saj, i cili ishte në një dhomë tjetër. E shikuan lart e poshtë, tha ajo. Më pas ata insistuan që ajo të udhëtonte me askënd tjetër përveç tyre dhe u zemëruan kur ajo kërkoi të shihte kartat e tyre të identitetit.

Për t’i larguar burrat nga familja e saj, Elena premtoi se do t’i takonte kur gratë e tjera të ishin në furgonin e tyre. Por sapo u larguan, më tha, i kapi fëmijët dhe vrapoi.

Elżbieta Jarmulska, një sipërmarrëse e fortë polake, është themeluesja e Iniciativës Ëomen Take The Ëheel. Qëllimi i saj, thotë ajo, është t’u sigurojë refugjatëve ukrainas një “flluskë sigurie”.

“Ato gra kanë kaluar kaq shumë tashmë, duke ecur apo me makinë nëpër një zonë lufte dhe më pas janë të ekspozuara ndaj frikës dhe shfrytëzimit këtu? Nuk kam fjalë për atë që duhet të jetë,” thotë ajo.

Deri më tani, ajo ka rekrutuar më shumë se 650 “gratë të mrekullueshme” polake, siç i përshkruan ajo, duke lëvizur mbrapa dhe përpara sa më shpesh që të munden në kufirin polako-ukrainas, në mënyrë që t’u ofrojë refugjatëve kalim të sigurt.

Unë e shoqëroj Elżbietën, e njohur më mirë si Ela, në një qendër refugjatësh ku ajo u tregon zyrtarëve kartën e saj të identitetit dhe vërtetimin e vendbanimit, përpara se të pyesë nëse dikush dëshiron një ashensor për në Varshavë.

Makina e saj u mbush plot në çast. Pasagjerët: refugjatja Nadia dhe tre fëmijët e saj.

Ela e vendosi familjen në makinën e saj të mbushur me kujdes, duke u ofruar fëmijëve të vegjël ujë, çokollatë dhe tableta qetësuese në lëvizje nëse kishin nevojë për to.

Ndërkohë, Nadia më tregoi për udhëtimin e saj të rrezikshëm jashtë Ukrainës nga Kharkivi. Tani në Poloni, ishte aq e lehtësuar, tha ajo, që kishte një shofere femër.

Ajo kishte dëgjuar për rreziqet e trafikimit dhe shfrytëzimit në radion ukrainase. Por ajo erdhi gjithsesi.

Shtëpia e saj po bombardohej. Rreziqet e luftës ishin më të menjëhershme.

Ela ka në zemër interesat më të mira të refugjatëve. Por largimi i sigurt nga kufiri nuk do të thotë se rreziku ka kaluar për ta.

Shumica me të cilët folëm shpresonin të shkonin në shtëpi sapo të përfundonte dhuna. Por gjatë ditëve, javëve, madje edhe muajve në vijim, ata kanë nevojë për një vend për të fjetur, për të ngrënë, për t’i dërguar fëmijët e tyre në shkollë, si dhe një punë për të mbajtur veten siç duhet.

Këto nevoja i bëjnë refugjatët të pambrojtur.

Udhëheqësit e BE-së kanë miratuar njëzëri një masë për të hapur tregun e punës, shkollat ​​dhe aksesin në kujdesin shëndetësor për ukrainasit, por siç theksojnë grupet e të drejtave të njeriut, refugjatët kanë nevojë për ndihmë për t’u regjistruar dhe për t’u informuar për të drejtat e tyre.

Një nga vullnetarët që takova në kufirin polako-ukrainas më tha se kur je në gjendje të lirë dhe jashtë, pa miq dhe në nevojë për para, mund të përfundoni shumë lehtë duke bërë gjëra që nuk do t’i kishit imagjinuar kurrë.

Kjo grua ishte joshur për të hyrë në prostitucion kur ishte më e re. Dhe kjo, thotë ajo, është një pjesë e madhe e arsyes që ajo po ndihmon refugjatët ukrainas tani.

“Dua t’i mbroj ata, t’i paralajmëroj,” më tha ajo. Ajo më kërkoi të mos e zbuloja emrin e saj. Që atëherë ajo e ka kthyer jetën e saj për mbarë dhe nuk dëshiron që fëmijët e saj të dinë për të kaluarën e saj.

Pesë javë pas sulmit të Rusisë në Ukrainë, proceset në të gjithë Evropën për të kontrolluar ata që pretendojnë se ndihmojnë ukrainasit janë ende larg të qenit të pagabueshme.

Krimi i organizuar (përfshirë trafikimin e seksit dhe organeve dhe shpesh, punën e skllevërve) nuk është i vetmi kërcënim. Refugjatët shfrytëzohen edhe nga individë.

Njerëzit në Poloni, Gjermani, Britani të Madhe dhe gjetkë kanë hapur shtëpitë e tyre për refugjatët, shumica me qëllimet më të mira. Fatkeqësisht, jo të gjitha.

Ne gjetëm një postim në rrjetet sociale nga një grua ukrainase e cila iku në Dyseldorf të Gjermanisë. Burri që i ofroi një dhomë i konfiskoi letrat e identitetit dhe i kërkoi asaj të pastronte shtëpinë e tij falas. Më pas ai filloi të bënte edhe përparime seksuale. Ajo refuzoi dhe ai e nxori në rrugë.

Irena Daëid-Tomczykkids, shefe ekzekutive e degës së Varshavës të OJQ-së kundër trafikimit La Strada, më tha se historia ishte shumë e njohur. Një gjë e tillë ndodh, luftë ose jo luftë, më tha ajo. Por një orteku grash dhe fëmijësh të prekur nga konflikti që shpërthejnë nga Ukraina do të thotë që rastet e shfrytëzimit dhe abuzimit përshkallëzohen.

Ajo përmend refugjatët adoleshentë si një rast të veçantë për shqetësim. “Ne të gjithë i njohim adoleshentët, apo jo? Ata janë të pasigurt. Ata duan pranim dhe njohje,” thotë ajo.

“Dhe nëse ata janë refugjatë që janë larg shtëpisë dhe miqve, ata janë edhe më të lehtë për t’u shfrytëzuar.

“Vajzave mund ta pëlqejnë vëmendjen që u kushtohet atyre nga meshkujt më të vjetër në moshë. Ose do të prezantohen me një vajzë të lezetshme të moshës së tyre, e cila ka rroba të bukura dhe i fton në festa.

“Kështu fillon. Mos harroni, nuk janë vetëm burrat tutorë, trafikantë dhe abuzues.”

Faktorët shtytës që gratë ukrainase të pranojnë oferta në dukje bujare në internet për t’i shpëtuar vështirësive të tyre rriten gjithashtu shumë herë në kohë lufte.

Pa i zbuluar identitetet, Irena është tronditur pas rastit metë cilin po punon në La Strada Polonia – vajzave ukrainase u ofroheshin bileta avioni për në Meksikë, Turqi, Emiratet e Bashkuara Arabe, pa i takuar ndonjëherë burrat që i ftonin.

“Kolegët e mi po përpiqen të bindin një vajzë 19-vjeçare që të mos shkojë me shoqen e saj në shtëpinë e një burri”, thotë ajo.

“Ajo e di që shoqja e saj është rrahur. Por burri e merr në celular, i thotë fjalë të ëmbla dhe i ofron dhurata.

“Nëse insistojnë të shkojnë, i lutemi vajzave që të paktën të regjistrohen në autoritetet lokale, dhe nëse nuk e bëjnë këtë gjë, kanë numrin tonë të telefonit.

“Shpresoj që mund të na telefonojnë nëse kanë nevojë për ne.”

Qeveritë në të gjithë Evropën janë zotuar për solidaritet me Ukrainën.

Grupet e të drejtave të njeriut duan që të kujdesen më mirë për ata që janë në arrati për të shpëtuar jetën e tyre, pasi kanë nevojë për mbrojtje.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga BBC)