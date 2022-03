Do të flini një orë më pak! Rikthehet ora verore, akrepat shkojnë 60 minuta përpara (Historia, kush e shpiku)

Qytetërimet e lashta i përshtatnin oraret ditore ndaj diellit në mënyrë që çdo orë e ditës bëhej gradualisht më e gjatë gjatë pranverës dhe më të shkurtër gjatë vjeshtës.





Për shembull, romakët e mbanin kohën me orë uji që kishin shkallë të ndryshme për muaj të ndryshëm të vitit; në gjerësinë gjeografike të Romës, ora e tretë nga lindja e diellit (hora tertia) fillonte në orën 09:02 me kohën diellore dhe zgjati 44 minuta në solsticin e dimrit, por në solsticin e verës filloi në 06:58 dhe zgjati 75 minuta.

Nga shekulli i 14-të e tutje, orët civile me gjatësi të barabartë zëvendësuan ato të pabarabarta, kështu që koha civile nuk ndryshonte më sipas sezonit. Orët e pabarabarta përdoren ende në disa mjedise tradicionale, të tilla si manastiret e malit Athos dhe në ceremonitë hebraike.

Ora shtyhet 60 minuta para

Me ndryshimin e orës, nga mëngjesi i sotëm do të flemë më pak. Duhet të lëvizim akrepat e orëve tona një orë përpara, pasi kur ora të tregojë 3:00 ne do të duhet t’i çojmë akrepat e orës për të treguar 4:00.

Për të gjithë ata që pyesin nëse do të flenë një orë më shumë apo më pak, ditën e nesërme do u duhet të zgjohen një orë më herët. Pra nëse keni menduar të flini në orën 00:00 të natës, për tu zgjuar në orën 08:00, të mëngjesit, nuk do të bëni 8 orë gjumë por 7 orë.

Pak vite më parë u përfol për një ndalim të ndryshmit të orës. Por siç duket, nuk do të jetë ndryshimi i fundit për këtë vit, pasi masa e shfuqizimit të tij, e miratuar në Bashkimin Evropian, nuk është zbatuar.

Në mars 2019, Parlamenti Evropian votoi pro përfundimit të kësaj praktike, të rregullimit të orës me një orë në pranverë dhe vjeshtë, me synim zbatimin e saj në vitin 2021. Megjithatë, siç tregon gjithçka për momentin jemi ende larg zbatimit të masës.

Argumenti kryesor për heqjen e ndryshimit të orës është se qytetarët nuk duhet të rregullojnë më orën. Ndryshimi ishte një burim konfuzioni, pasi nuk është e vetëkuptueshme se kur dhe në çfarë drejtimi duhet të ndryshojë koha.

George Hudson shpik orën për të shfrytëzuar në maksimum ditën

Benjamin Franklin botoi fjalën e urtë “herët në shtrat dhe herët për t’u ngritur herët e bën një njeri të shëndetshëm, të pasur dhe të mençur” dhe botoi një letër në Journal de Paris gjatë kohës së tij si i dërguar amerikan në Francë (1776–1785) duke sugjeruar që parizianët të kursenin qirinjtë duke u ngritur më herët për të përdorur rrezet e diellit në mëngjes.

Kjo satirë e vitit 1784 propozoi taksimin e grilave të dritareve, racionimin e qirinjve dhe zgjimin e publikut duke u rënë këmbanave të kishës dhe duke qëlluar me topa në lindjen e diellit. Pavarësisht nga keqkuptimi i zakonshëm, Franklin në fakt nuk propozoi DST; Evropa e shekullit të 18-të nuk mbajti as orare të sakta. Megjithatë, kjo ndryshoi pasi transporti hekurudhor dhe rrjetet e komunikimit kërkonin një standardizim të kohës të panjohur në kohën e Franklinit.

Në 1810, Asambleja Kombëtare Spanjolle Cortes e Cádiz nxori një rregullore që i shtyu disa orë takimesh me një orë përpara nga 1 maji në 30 shtator në njohje të ndryshimeve sezonale, por në fakt nuk ndryshoi orët. Ai pranoi gjithashtu se bizneset private ishin pjesë e në praktikës së ndryshimit të orëve të tyre të punës për t’iu përshtatur kushteve të ditës, por ata e bënë këtë me vullnetin e tyre.