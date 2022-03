20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Intervista Eksluzive, zbulohet ditari, “Unë, përbindëshi i Shkodrës rrëfej gjithçka”

28 Mars 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Intervista Eksluzive, zbulohet ditari, “Unë, përbindëshi i Shkodrës rrëfej gjithçka”

Rrëfehet nga qelia e policisë Sadik Kuniqi. Si kreu 4 vrasjet dhe cilat ishin arsyet. Planet për 13 viktima të tjera.

Gjithçka e shkruar në disa fletë të sekuestruara nga Prokuroria. Kush e zbuloi 52-vjeçarin që tronditi Shkodrën duke shënuar rastin e parë në Shqipëri të një seriali killer

I tmerrshmi i Shkodrës ditar për të gjitha krimet

Sadik Kuniqi, prej shumë vitesh mbante ditar ku shkruante jo vetëm për gjërat që kishte bërë gjatë ditës, por edhe për planet e të ardhmes, mendimet, ndjenjat…

Gjatë kontrollit të imtësishëm të agjentëve kriminalë përveç 2 palë rrobave të gjakosura, në një sirtar ata gjetën edhe rreth 100 flete formati ku me një shkrim të kujdesshëm, Kuniqi, rrëfente armiqtë e tij të shumtë që donin ta zhduknin edhe pse të gjithë rezultojnë njerëz të farefisit dhe miq të familjes. Në këtë ditar sipas policisë “ka perla” të vërteta të një vrasësi psiqik që vuante prej kohësh nga kompleksi i përndjekjes dhe persekutimit. Sipas atyre që e kanë lexuar të gjithin “përbindëshi i Shkodrës”, përshkruan në mënyrë të hollësishme mendimet dhe ndjenjat e tij përpara vrasjeve përgjatë kryerjes së tyre dhe më pas. Në dhjetëra faqe të tjera ai në mënyrë të detajuar ka përshkruar plane sesi do të vriste edhe shumë “armiq” të tjerë duke qenë i sigurt se në këtë luftë të përgjakur dhe të gjatë do të jetë gjithmonë ai fitimtari, sepse e mbronin engjëjt e tij. Për çdo person që ai kishte vendosur për ta vrarë, në këtë ditar hapej një kapitull i veçantë me emrin e tij. Fillimisht 52-vjeçari shkruante për atë që i kishin bërë ose kishin bërë plan për ta bërë dhe pastaj merrej me “planin” e tij të vrasjes së radhës ku gjithmonë armët që do përdoreshin ishin veglat e tij të punës që nuk i ndante kurrë nga vetja, çekiçi dhe mistria. Interesante përsa i përket njohjes së çmendurisë së tij kriminale janë ato pasazhe ku ai me një imagjinatë vizuale të shfrenuar kriminale, rrëfen për mënyra nga më makabre vrasjesh që kanë dashur t’i bëjnë atij, si djegie me barut, shtypje të kokës me gurë të mëdhenj, pjekje në furrë… Të gjitha këto probleme thonë hetuesit, atij i kanë filluar menjëherë pas ndarjes me gruan një vit e gjysmë më parë. Askush nuk kishte pasur dijeni për këtë ditar. Madje as 2 djemtë e tij që banojnë në të njëjtën banesë. Këta të fundit janë çuditur kur kanë mësuar se babai i tyre kishte kryer vrasjet makabre. Gjithsesi ata pranuan në polici se vetmia dhe sjelljet e tij 3-4 muajt e fundit ishin të çuditshme. Policia e ka depozituar këtë ditar në dosjen e killerit psiqik jo vetëm si provë kundër tij, por edhe si një material të rëndësishëm nga ata mund të zbulojnë nëse ai ka lidhje edhe me disa krime të tjera të këtij lloji (ende të pazbuluara) të ndodhura shumë më parë në disa fshatra të Shkodrës (pavarësisht se ka pranuar vetëm 2 ngjarjet e fundit makabre). Dje Gjykata e Faktit ka dhënë masën e burgut pa afat për Sadik Kuniqin. Ndërkohë që edhe pse dosja e tij i është kaluar prokurorisë, policia vazhdon të hetojë për njeriun që brenda 2 muajve tmerroi me anë të çekiçit të tij gjithë Shqipërinë. Po dje kanë mbërritur në laboratorin qendror kriminalistik në Ministrinë e Rendit Publik, rrobat e përgjakura të vrasësit, 2 çekiçët dhe mistritë që ka përdorur gjatë vrasjeve si dhe sende të tjera.

– Përse e vratë Mirën dhe djalin e saj?

Sepse ata ishin përpjekur të më vrisnin, por mua më ruajnë engjëjt. Kështu me që ata kishin plan të më ruajnë engjëjt. Kështu me që ata kishin plan të më vrisnin edhe unë bëra një plan që e realizova përpara tyre…

Po Isufin dhe Kudreten?

Njësoj. Isufin kur e kam pasur shef dhe unë isha magazinier i armatimit (kanë punuar të 2 për rreth 20 vjet në Divizionin e Shkodrës), për të më vrarë rrethoi me barut magazinën që të më hidhte mua në erë, por prapë më shpëtuan engjëjt.

Ka shumë njerëz të tjerë që kanë dashur të të vrasin dhe për të cilët ti kishe plan…?

Po janë shumë shumë. Edhe 2 vëllezërit e mi edhe gruaja edhe…

Çfarë të kanë bërë?

Njëri nga vëllezërit donte të më shtypte kokën me gurë, kurse tjetri donte të më piqte në furrë po unë kam engjëjt.

Nëse do të dilnit nga burgu do t’i vrisnit armiqtë tuaj?

(Pauzë, kthen kokën nga shefi). Jo nuk dua të vras më.

Jeni penduar për vrasjet që keni bërë?

(prapë me vështrim tejet të frikësuar kthehet andej). Po jam penduar.

Ju ka ardhur njeri t’ju takojë, t’ju sjellë rroba apo ushqime?

Jo nuk ka ardhur dhe nuk dua të më vijë njeri. Nuk dua asnjë njeri. Nuk dua asnjë njeri dhe në burg dua të rri vetëm. Ata (tund kokën në drejtim të dhomave ku rrinë 45 të shoqëruar dhe të paraburgosur) më shajnë. Çfarë s’më thonë. Nuk kam fjetur gjumë. Dua të rri vetëm dhe të mi heqin prangat por për atë që kam bërë të më pushkatojnë.