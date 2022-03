9 fjalët e presidentit Bajden që thelluan krizën në frontin e luftës Ukrainë-Rusi

Vetëm nëntë fjalë spontane kanë thelluar problemet në një botë tashmë të trazuar. Sugjerimi i Presidentit Joe Biden në Poloni të shtunën se sulmi i Vladimir Putin në Ukrainë duhet ta skualifikojë atë nga pushteti shkaktoi një stuhi politike ndërkombëtare.





Gjatë kthimit në Uashington të dielën në mbrëmje, Biden u tha gazetarëve se ai nuk po bënte thirrje për ndryshimin e regjimit në Rusim duke i bërë jehonë një mesazhi të shprehur disa herë nga vartësit e tij edhe para se të kthehej në SHBA.

Por, jehona globale nga komentet e lë administratën të përballet me pyetje të rënda. Disa janë strategjike dhe mund të ndikojnë në rrjedhën e ardhshme të luftës dhe shpresat e deritanishme të pakapshme për një armëpushim. Të tjerët janë politikë dhe kanë të bëjnë me qëndrimin e Biden në shtëpi, mes një lumi kritikash republikane, dhe ndërkombëtarisht, teksa ai kërkon të mbajë të bashkuar koalicionin perëndimor.

Komentet bëjnë që të ngrihen pikëpyetjet e mëposhtme:

A përshkallëzoi rrezikshëm komenti i Presidentit tensionet tashmë të larta në konfrontimin më të keq midis Perëndimit dhe Rusisë në dekada?

A ka tronditur Bideni besimin ndërkombëtar në udhëheqjen e tij të fortë deri më tani në bashkimin e aleancës së NATO-s në një front të bashkuar kundër Moskës? A do të jetë në gjendje Putini të shfrytëzojë shqetësimin lidhur me komentet e Bidenit në kryeqytetet evropiane?

A do ta ngurtësojnë nocionin se Biden shpreson të rrëzojë Putinin, vendosmërinë e liderit rus kundër negociatave apo do ta bëjë atë të përshkallëzojë më tej një luftë tashmë të pamëshirshme kundër civilëve?

A ka përjashtuar në mënyrë efektive retorikën thumbuese të Bidenit për Putinin në të ardhmen çdo diplomaci të drejtpërdrejtë ose takime midis fuqive më të larta bërthamore të botës – dhe a mund të rrezikojë paqen globale nëse ata nuk mund të komunikojnë në një krizë të ardhshme që kërcënon njerëzimin?

Apo reagimi njerëzor i Bidenit ndaj kalimit të kohës me refugjatët ukrainas së shpejti do të kapërcehet nga tmerri i përditshëm i luftës apo do të shihet si një qëndrim i fortë moral që ndryshoi mënyrën se si bota e sheh udhëheqësin rus? Në fund të fundit, thirrja e ish-Presidentit Ronald Reagan për liderin e atëhershëm sovjetik Mikhail Gorbachev për të “shembur këtë mur” në Berlin, fillimisht u kundërshtua nga disa nga ndihmësit e tij si tepër provokuese.

Dhe së fundi, duke qenë se Moska tashmë i sheh sanksionet jashtëzakonisht të ashpra perëndimore si një luftë ekonomike dhe duke pasur parasysh pikëpamjen thellësisht konspirative të Putinit për Perëndimin dhe rolin e tij në mposhtjen e Bashkimit Sovjetik, a mund t’i bëjnë vërtet gjërat edhe më keq disa fjalë të lira presidenciale që shqetësojnë të gjithë në Uashington?

Përpjekje per një pastrim të shpejtë

Ishte e qartë nga shpejtësia me të cilën zyrtarët e administratës punuan për të sqaruar vërejtjen e Bidenit se ata e dinin se mund të ishte një problem i madh që potencialisht mund ta përkeqësonte shumë më keq një përballje tashmë të mbushur me gjeopolitike evropiane.

Duke mos iu përmbajtur fjalëve të tij të shkruara, Biden tha: “Për hir të Zotit, ky njeri nuk mund të qëndrojë në pushtet” duke iu referuar Putinit.

Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se Biden do të thoshte se “Putini nuk mund të lejohet të ushtrojë pushtet mbi fqinjët e tij ose rajonin” dhe tha se Biden nuk po i referohej ndryshimit të regjimit. Sekretari i Shtetit Antony Blinken ishte edhe më kategorik gjatë një udhëtimi në Jerusalem të dielën.

“Ne nuk kemi një strategji të ndryshimit të regjimit në Rusi, apo kudo tjetër për këtë çështje,” tha Blinken. “Në këtë rast, siç është në çdo rast, varet nga populli i vendit në fjalë. Kjo varet nga populli rus.”

Gjuha e pastrimit nuk ishte bindëse, duke pasur parasysh kontekstin e qartë të citatit origjinal. Por një vërejtje me implikime të tilla në një kohë tensionesh të larta kërkonte qartë të kthehej prapa me shpejtësi.

Çdo ide se SHBA-të e panë konfliktin si një përpjekje për të rrëzuar Putinin do të ishte e rrezikshme pasi do ta ngrinte përplasjen në një konfrontim të drejtpërdrejtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë.

Bideni është përpjekur me skrupulozitet të shmangë këtë skenar, veçanërisht duke bllokuar një plan polak për të dërguar avionë luftarakë të prodhimit sovjetik në Ukrainë për të shmangur përshtypjen se NATO po merr një rol më të drejtpërdrejtë në luftë. Situata është tashmë shumë delikate, pasi dërgesat e mëdha perëndimore të raketave anti-ajrore dhe antitank po nxisin rezistencën e fortë të Ukrainës dhe me sa duket po shkaktojnë viktima të mëdha në anën ruse.

Një dhuratë propagande për Putinin

Nuk ka dyshim se Biden i dha Putinit një dhuratë propagande që mund të dëmtojë punën e palodhur të presidentit amerikan për të mbajtur fokusin në Ukrainë. Kompleksi i informacionit i Moskës me siguri do t’ia paraqesë luftën popullit rus si një shtytje armiqësore nga Perëndimi, me qëllim që të errësojë më tej të vërtetën rreth sulmit të paprovokuar ndaj Ukrainës. Kjo mund të lehtësojë presionin politik që Perëndimi shpreson se do të ndërtohet nga sanksionet e ashpra të dizajnuara për të ndryshuar llogaritjen e Putinit.

Por përpjekjet fillestare të Bidenit për të shmangur personalizimin e konfliktit me Putinin dhe karakterizimin e luftës si një përballje direkte SHBA-Rusi janë minuar nga retorika e tij ngurtësuese ndaj liderit rus ditët e fundit. Ai e bëri të ditur në fillim të këtij muaji se beson se Putini është një kriminel lufte pas sulmeve të pamëshirshme ndaj qyteteve dhe civilëve ukrainas që shkaktuan një eksod masiv refugjatësh.

Komenti i Biden për qëndrimin në pushtet të liderit rus nuk ishte e vetmja retorikë goditëse e turneut të tij. Pas takimit me refugjatët të shtunën, Biden e quajti Putinin një “kasap”. Më parë, Biden e kishte quajtur atë një “bandit” dhe një “diktator vrasës”. Dhe skenari nga i cili ai u largua për të bërë komentin tashmë famëkeq ishte në vetvete i ashpër, duke parë atë që Biden tha se ishte një luftë e gjatë, e cila dukej shumë si një Luftë e re e Ftohtë.

Duke pasur parasysh se Biden ka të ngjarë të ndjejë mbi supet e tij barrën e paqes botërore dhe ndjeshmërinë e mprehtë për ata që u prekën nga tragjedia e papërshkrueshme në Ukrainë, shpërthimet e tij në udhëtimin e tij evropian mund të kuptohen si një reagim njerëzor ndaj vuajtjeve të mëdha.

“Ai shkoi në Stadiumin Kombëtar në Varshavë dhe fjalë për fjalë u takua me qindra ukrainas,” tha ambasadorja e SHBA në NATO, Julianne Smith për Dana Bash të CNN në “State of the Union” të dielën.

“Për momentin, unë mendoj se ky ishte një reagim njerëzor parimor ndaj historive që ai kishte dëgjuar atë ditë,” tha Smith, duke nënvizuar përsëri se SHBA-ja nuk kishte një politikë të ndryshimit të regjimit në Rusi.

Por, fjalët e një presidenti duhet gjithashtu të zgjidhen me kujdes. Siç tregoi drama e së shtunës, duhet vetëm një moment për të shkaktuar një krizë të rrezikshme diplomatike.

Republikanët i luten Bidenit që t’i përmbahet skenarit

Biden ishte kryesisht i suksesshëm në ndryshimin e prirjes së tij për gafa gjatë ofertës për zgjedhjet e vitit 2020, gjatë një fushate të grabitur nga momentet spontane nga pandemia Covid-19. Ishte për të ardhur keq që zakonet e tij të vjetra për të shprehur mendimin e tij në momente të papërshtatshme u rishfaqën tani.

Republikanët kapën komentet e sinqerta të Presidentit të dielën, duke u përpjekur të krijojnë përshtypjen se Biden u është përgjigjur mirë provokimeve të Putinit deri më tani në krizën e Ukrainës. Në mënyrë të qartë, ata nuk kishin në mendje vetëm sigurinë kombëtare, por edhe politikën përpara zgjedhjeve afatmesme, të cilat po formohen nga vlerësimet e zvogëluara të miratimit të Presidentit. Dhe në disa nga kritikat kishte një ndjenjë që republikanët po luanin në tropikën e medias konservatore se Biden është i vjetër, nuk është në kontroll të plotë dhe mund ta fusë SHBA-në në një luftë. Një pozicion i tillë harron lehtësisht tolerancën e pritësve të opinionit të krahut të djathtë ndaj retorikës vullkanike të ish-Presidentit Donald Trump, por ai ka fuqi në bazën e GOP-së.

Gjatë një deklarate në “State of the Union” të CNN, senatori i Idahos, Jim Risch, republikani më i lartë në komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, dukej se po nënvizonte mesazhin e administratës për të qenë kundër ndryshimit të regjimit në Moskë, ndërkohë që po gjente një mënyrë për të goditur kapacitetin udhëheqës të Bidenit.

Ndërsa vlerësoi fjalimin e Bidenit në Poloni, republikani nga Idaho tha: “Kishte një gafë të tmerrshme pikërisht në fund të saj. Unë thjesht do të doja që ai t’i përmbahej skenarit.

“Kjo administratë ka bërë gjithçka që mundet për të ndaluar përshkallëzimin. Nuk mund të bëni shumë më tepër për të përshkallëzuar sesa të bëni thirrje për ndryshim regjimi,” tha Risch.

Senatori republikan i Ohajos, Rob Portman, ishte pak më i përmbajtur, por jo më pak kritik.

“Së pari, unë mendoj se të gjithë ne besojmë se bota do të ishte një vend më i mirë pa Vladimir Putin. Por së dyti, kjo nuk është politika zyrtare e SHBA. Dhe duke thënë se ndryshimi i regjimit është strategjia jonë, në mënyrë efektive, ai luan në duart e propaganduesit rusë dhe luan në duart e Vladimir Putinit”, tha Portman në emisionin “Meet the Press” të NBC.

Komentet e Biden dërguan valë tronditëse në Evropë, si dhe në Uashington. Dhe dukej se ata irrituan presidentin francez Emmanuel Macron, i cili ka qenë një figurë kyçe në përpjekjen, me pak sukses, për ta bërë Putinin të binte dakord për një armëpushim.

“Nuk do të përdorja terma të tillë sepse jam ende në bisedime me presidentin Putin”, tha Macroni për kanalin televiziv France 3, kur u pyet për komentin e Biden se lideri rus ishte një “kasap”.

Çdo marrëveshje e ardhshme armëpushimi për të cilën Putini bie dakord, nuk ka gjasa të dalë nga diplomacia amerikane, duke pasur parasysh armiqësinë e thellë dhe të ndërsjellë midis Moskës dhe Uashingtonit.

Por, çdo marrëveshje përfundimtare – dhe në të vërtetë qëllimi afatgjatë për të parandaluar përshkallëzimin e rrezikshëm midis dy fuqive më të mëdha bërthamore të botës varet nga biseda e tyre me njëra-tjetrën.

Tashmë nuk është e kuptueshme se si Bideni mund të takojë një lider rus të cilin ai e ka cilësuar si kriminel lufte. Ngjarjet e kësaj fundjave e bënë këtë gjë edhe më të vështirë. Dhe ndërsa qëllimi i SHBA-së në Moskë nuk është ndryshimi i regjimit, është e vështirë të shihet ndonjë dialog kuptimplotë teksa Putini është ende në krye.