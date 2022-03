Apologjia e Will Smith: Denzel ma tha “Në momentin më të lartë, ki kujdes, atëherë djalli vjen për ty”

Will Smith u ngjit në skenë dhe goditi Chris Rock pasi ai bëri një shaka me gruan e tij, më herët gjatë ceremonisë. Kur Smith u ngjit më vonë në skenë për të marrë çmimin Oscar për aktorin më të mirë, ai mbajti këtë fjalim, ku foli për Zotin, dashurinë dhe veprimet e tij dhe iu referua rolit të tij, si babai i tenisteve Venus dhe Serena Williams: “Richard Williams ishte një mbrojtës i ashpër i familjes së tij. Në këtë kohë të jetës sime, në këtë moment, unë jam i mbingarkuar nga ajo që Zoti po më thërret të bëj dhe të jem në këtë botë.





Duke bërë këtë film, unë duhet të mbroj Aunjanue Ellis, e cila është një nga njerëzit më të fortë dhe më delikat që kam takuar ndonjëherë. Unë duhet të mbroj Saniyya [Sidney] dhe Demi [Singleton], dy aktoret që luajtën Venusin dhe Serenën. Unë jam thirrur në jetën time të dua njerëzit dhe të mbroj njerëzit dhe të jem një lumë për njerëzit e mi. E di, për të bërë atë që bëjmë ne, ju duhet të jeni në gjendje të përballoni abuzimin. Duhet të jesh në gjendje që tw durosh kur njerëzit flasin çmendurira për ty. Në këtë biznes, ju duhet të jeni në gjendje të duroni njerëz që nuk ju respektojnë, dhe duhet të buzëqeshni, duke pretenduar se kjo është në rregull.

Ajo që doja ishte, më tha Denzel [Uashingtoni] disa çaste më parë, ai më tha, “Në momentin më të lartë, ki kujdes, atëherë djalli vjen për ty”. Unë dua të jem një enë për dashurinë. Dua të falënderoj Venusin dhe Serenën dhe gjithë familjen Williams që më besuan historinë tuaj. Kjo është ajo që dua të bëj. Unë dua të jem një ambasador i asaj lloj dashurie, kujdesi dhe shqetësimi.

Dua t’i kërkoj falje Akademisë. Dua të kërkoj falje për të gjithë kolegët e mi të nominuar. Ky është një moment i bukur dhe nuk po qaj për të fituar një çmim. Nuk ka të bëjë me fitimin e një çmimi për mua. Ka të bëjë me aftësinë për të ndriçuar të gjithë njerëzit – Tim [White, producent] dhe Trevor [White, producent] dhe Zach [Baylin, shkrimtar] dhe Saniyya dhe Demi dhe Aunjanue dhe të gjithë kastin dhe ekipin e mbretit Richard dhe Venus dhe Serena, e gjithë familja Williams.

Arti imiton jetën. Dukem si babai i çmendur, ashtu siç thoshin për Richard Williams. Por dashuria do t’ju bëjë të bëni gjëra të çmendura.

Dhe nëna ime… shumë në këtë moment është vërtet e ndërlikuar për mua, por për nënën time, ajo nuk donte të dilte. Ajo ka pasur ekipin e saj të thurjes me të cilët është në Philly duke parë. Duke qenë në gjendje të dua dhe të kujdesem për nënën time, familjen time, gruan time… Po marr shumë kohë… Faleminderit për këtë nder.

Faleminderit për këtë moment dhe faleminderit në emër të Richard dhe Oracene dhe të gjithë familjes Williams. Faleminderit.

Shpresoj që Akademia të më ftojë përsëri. Faleminderit.”