Ekspozita “L’art Albanais a travers les siecles”/ “Arti shqiptar në shekuj”, më 1974-1975 në Petit Palais – Paris

Nga Ylli Drishti – Si një nga qytetet më të kulturuara në botë, Parisi është një vend i mahnitshëm për të admiruar një art të jashtëzakonshëm. Të zbresësh e të qëndrosh në këtë qytet qoftë edhe për pak ditë veçanërisht për ata që admirojnë artet pamore dhe pasuritë kulturore, sigurisht që kanë mundësi të zgjedhin të vizitojnë disa nga 150 muzetë e Parisit. Sigurisht muzeu më prestigjoz është Luvri, i cili shfaq disa nga kryeveprat më të rëndësishme të qytetërimit perëndimor.

Historia e ekspozitës së vendit tonë në Paris në fillimin e viteve ’70 (shek. XX), me titull “Arti shqiptar në shekuj” gjithmonë më ka bërë kurioz, për të ditur më shumë. Ky kuriozitet ka lidhje dhe me vetë emrin dhe rëndësinë e muzeut ku kjo ekspozitë – më e madhja e çelur deri atëhere jashtë Shqipërisë – u përurua. Në grupin e mbi 150 muzeve të Parisit edhe sot muzeu “Petit Palais” renditet tek 18 muzetë më të rëndësishmit dhe është nga më të vizituarit. Duke u mbështetur në informacionin online mësojmë se. “… Petit Palais: “Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris” u projektua në stilin e pasur “Belle Epoque”. Petit Palais dhe “Grand Palais” u ndërtuan për Ekspozitën Universale të vitit 1900 (gjatë viteve 1986 -1900) dhe më tej “Petit Palais” u shndërrua në muze (14.12.1902). Përveç koleksioneve të antikitetit dhe mesjetës, pikat kryesore të koleksionit janë kryeveprat e pikturës evropiane nga Delacroix, Rembrandt dhe Rubens, dhe një koleksion i mrekullueshëm të Pikturave impresioniste nga Bonnard, Cézanne, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley dhe Vuillard.

Ekspozita “L’art Albanais a travers les siecles” – “ARTI SHQIPTAR NË SHEKUJ”. Ata që e organizuan, restauruan dhe objektet dhe e shoqëruan deri në Paris.

Duke dashur që në këtë shkrim të njihemi më afër me protagonistët (e panjohur nga publiku) të kësaj ngjarjeje të madhe për Shqipërinë në ato vite për mënyrën se si u konceptua, organizua dhe u realizua ekspozita, mendova të ndjek disa linja. Kështu fillimisht takova dhe bisedova me specialistët e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës të atyre viteve; restauratorët e koleksionit të ikonave në Institutin e Monumenteve të Kulturës, Tiranë; me specialistë e Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë (sektori i kulturës materiale) dhe specialistëve të GA, Tiranë si: Kujtim Buza (ish Sekretar i LSHASH), Prof. Hasan Nallbanin (ish Shef i Sektorit të restaurimit të veprave të artit mesjetar në IMK, Tiranë), Buron Kaceli (restaurator në IMK, Tiranë), Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatin (restaurator), Prof. Pirro Thomo (Studiues, arkitekt & restaurator i Monumenteve të arkitekturës); Prof. Dr. Aleksandër Meksi (studiues, arkitekt & restaurator i Monumenteve të arkitekturës). Nga ana tjetër komunikova me muzeun “Petit Palais”, në Paris – me znj. Sylvie Colomb (Shefe e sektorit të dokumentacionit), e cila me shumë korrektësi më dërgoi materiale arkivorë si: disa nga fotot e sallave të ekspozitës (tre nga të cilat botohen për herë të parë), albumin e ekspozitës si dhe të rreth 15 artikuj të revistave dhe mediave të Parisit që botuan shkrime të ndryshme mbi ekspozitën “L’art Albanais a travers les siecles”, në periudhën kur ekspozita ishte hapur (3 dhjetor 1974 – 17 shkurt 1975). Albumi i ekspozitës më ndihmoi veçanërisht të kuptoj se kjo veprimtari kulturore & artistike ishte një marrëveshje shtetërore dhe u organizua nën kujdesin e veçantë të Qeverisë Shqiptare dhe të Qeverisë së Republikës Franceze. Ajo u organizua nga Komiteti Shqiptar për Marrëdhëniet Kulturore me jashtë dhe Ministria e Punëve të Jashtëme të Republikës Franceze dhe Sekretariatit Shtetëror të Kulturës në qytetin e Parisit; nën kujdesin e Shoqatës Franceze për Veprim Artistik. Në Komitetin e nderit bënin pjesë nga ana e palës franceze z. Jean SAUVAGNARGUES – Ministër i Punëve të Jashtëme; z. Michel GUY – Sekretari i Shtetit për Kulturën; z. Andre MILLOT – Ambasadori i Francës në Shqipëri si dhe Prefekti i Parisit, Presidenti i Këshillit të Parisit dhe Presidenti i Komisionit për Punët e Jashtme të Parisit. Në Komitetin organizator nga ana e palës franceze bënin pjesë 13 personalitete të ndryshme të kulturës, restauratorë, drejtues departamentesh si dhe drejtoresha e Muzeut Petit Palais znj. Adeline CACAN. Nga ana e palës shqiptare në Komitetin e Nderit bënin pjesë z. Nesti NASE – Ministër i Punëve të Jashtme; z.Thoma DELJANA – Ministër i Arsimit dhe Kulturës; z. Javer MALO – Ambasador i Republikës Popullore të Shqipërisë në Francë. Në Komitetin organizator nga ana e palës shqiptare bënin pjesë 14 personalitete të ndryshme të kulturës, drejtues institucionesh shkencorë; drejtues departamentesh, artistë të njohur, kritikë arti si dhe Drejtori përgjegjës i grupit që shoqëroi ekspozitën Prof.Dr. Stilian ADHAMI (Historian). Albumi i ekspozitës ishte në gjuhën frënge, me përmasa 21 x 24 cm; përbëhej nga 96 faqe dhe shoqërohej nga 107 foto (nga të cilat 9 foto me ngjyra). Albumi fillonte me fjalën përshëndetëse të znj. Adeline CACAN drejtoresha e Muzeut Petit Palais dhe përshëndetjen e Prof. Aleks Budës. Ai ishte konceptuar për të përmbledhur brenda tij listën e detajuar e të gjitha veprave të ekspozitëstë ndarë në disa kapituj me shkrime prezantues sipas periudhave dhe të shoqëruara me foto bardh e zi. Shkrimet kishin si autorë historianë dhe arkeologët e njohur shqiptarë: Prof.Dr.Myzafer Korkuti; Prof.Dr.Skënder Anamali (1921 – 1996), Prof.Dr.Dhorka Dhamo; Prof. Dr.Andromaqi Gjergji (1928 -2015) dhe Dr. Andon Kuqali. Të 612 objektet e ndryshme që do ekspozoheshin në Paris u përzgjodhën nga specialistët e ndryshëm shqiptarë sipas fushave përkatëse në bashkëpunim dhe me palën franceze. Kështu në Tiranë erdhi një delegacion i kryesuar nga drejtoresha e muzeut Petit Palais znj. Adeline CACAN dhe z. Noël Duval shef departamenti nga muzeu i Luvrit. Zv/Ministri i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës z.Mantho Bala ishte ngarkuar për gjithë punën përgatitore, ndërsa z.Pano Meksi po nga kjo Ministri i ndiqte të gjithë grupet e punës që ishin ngarkuar për ekspozitën. Puna përgatitore filloi në fillimin e vitit 1974, pasi u përzgjodhën objektet e ndryshme nga: Galeria e Arteve, Tiranë; Muzeu Arkeologjik Etnografik, Tiranë si dhe nga Muzetë arkeologjikë apo historikë të qyteteve apo siteve arkeologjikë si në: Durrës, Butrint, Apolloni, Berat, Korçë, Pogradec, Elbasan, Krujë, Burrel, Rrëshen, Lezhë, Shkodër dhe Vlorë. Koleksioni objekteve arkeologjike përbëhej nga 362 lloje të ndryshme veprash, të cilat u restauruan nga grupi i restauratorëve të Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë: Prof.Dr. Frederik Stamati, Sotir Kosta dhe Spiro Koçi. Sotir Kosta dhe Spiro Koçi u morrën me konservimin dhe restaurimin kryesisht të veprave në skulpturë; ndërsa z. Stamati realizoi ndërhyrje restauruese sipas problematikave të ndryshme në objektet e teksilit; të metalit dhe drurit; objekte arkeologjike; armët e ftohta dhe të zjarrit dhe pjesërisht tek skulpturat. Koleksioni veprave të artit mesjetar përbëhej nga 30 ikona të shek.XIV-XIX; një pjesë ikonostasi dhe një “Portë Mbretërore” e gdhendur në dru (të dyja nga kisha e Leusës, Përmet). Ikonostasi i Mitropolisë së Korçës ishte realizuar nga mjeshtri Dhimitër Koleci (1756), kishte përmasa: gjatësia 900 x lartësia 540 cm. Në sallën përkatëse me ikona, ku ishte ekspozuar ikonostasi i Mitropolisë së Korçës, u ekspozuan dhe pesë kopje nga piktura murale mesjetare të realizuara në pëlhurë (katër kopje afreskash nga kishat ortodokse të Rubikut, Beratit, Korçës nga studjuesja e artit bizantin Viktori Puzanova (1893-1967) dhe një kopje e pikturës murale në Xhaminë e E’them Beut, Tiranë realizuar nga piktorja & restauratorja e veprave të artit Fatbardha Shkupi.





Profesor Pirro Thomo kujton se: “…për të ç’montuar dhe ambalazhuar ikonostasin e kishës (Mitropolisë) “Burimi Jetëdhës” në Korçë u punua rreth një muaj. Ikonostasi u ç’montua dhe u ambalazhua nga mjeshtrat: Dhosi Çollaku (Korçë) dhe Jorgo Mushka (Gjirokastër), dhe unë mbajta me shumë kujdes dokumentacionin teknik & shkencor përkatës për tu rimontuar në Paris…”. Në Tiranë ikonostasi para nisjes për në Paris ju nënshtrua gjatë një muaji disa proçeseve të konservimit (u bë dizifektimi) dhe restaurimit, i cili ishte kryesisht estetik (pastrim i disa pjesëve me lyerje me varak të verdhë dhe heqja e stukimeve të mëvonshme) nga restauratori Prof.Dr.Frederik Stamati. Atelieja e realizimit të skulpturave monumentale afër stadiumit “Selman Stërmasi”, shërbeu si Laborator Restaurimi…Në ndihmë të punës time më vunë në dispozicion 20 studentë të vitit të dytë mjekësi, që kryenin punën prodhuese të atyre viteve…” – kujton Restauratori Prof.Dr.Frederik Stamati.

Ishte Prof.Dr.Stamati që u morr edhe me restaurimin e Epitafit të Gllavenicës për pesë muaj e gjysëm me radhë. Epitafi – sipas z.Stamati – ishtë i realizuar mbi një pëlhurë mëndafshi e qëndisur me fije argjendi të lara me ar (212 x 114 cm). Ai mbi sipërfaqe kishte njolla të qirinjve me ngjyrë të bardhë, të verdhë dhe rozë. Paraqitej i nxirë dhe i dëmtuar anash. Kjo ishte ndërhyrja e parë restauruese e Epitafit me karakter estetik (pastrimi nga mbivëniet dhe tymrat e qirinjve).

Grupi i restauratorëve të Institutit të Monumenteve të Kulturës në Tiranë, që përgatitën ikonat për ekspozim, drejtohej nga Prof. Dr. Hasan Nallbani dhe restauratorët ishin Buron Kaceli, Edi Soppi dhe Fatbardha Shkupi. Këta specialistë brenda një periudhe katër mujore konservuan dhe restauruan në total 30 ikona të ndryshme (shek.XIV-XIX), nga të cilat 7 ikonat bizantine dhe 21 ikona pasbizantine ku bënin pjesë dhe 10 ikona të kryemjeshtrit Onufri; 3 ikona të Kostandin Shpatarakut dhe 8 ikona të Kostandin Zografit etj. Punimet konservuese sipas Prof. Hasan Nallbanit dhe restauratorit Buron Kaceli ishin të karakterit kryesisht estetik & konservues, për vetë kohën e shkurtër në dispozicion. Ateljeja e grupit restaurues ishte salla e ish Teatrit “Kujtim Spahivogli”, Tiranë dhe ambientet e Teqes të Sheh Dyrit pranë shkollës Sami Frashëri. Para fillimit të ndërhyrjeve restauruese në Shqipëri erdhi dhe restauratori italian Raimondo Boenni (1925-2003), i cili bëri dhe trainimin e grupit të restauratorëve duke treguar se deri në cilën pikë do të ndërhyhej.

Koleksioni i veprave të artit bashkëkohor përfaqsohej nga 23 autorë dhe me 48 punime të gjinive të ndryshme (pikturë, sculpturë dhe grafika) u përzgjodh nga komisioni shtetëror nga veprat e fondit të Galerisë së Arteve, Tiranë. Grupi i artistëve të traditës përfaqësohej nga gjashtë piktorë, ndërsa nga 18 artistët e tjerë, tetë ishin skulptorë dhe katër piktorë grafistë.

Sipas drejtorit të ekspozitës Prof. Dr. Stilian Adhami Nën/Drejtor i Institutitt të Monumenteve të Kulturës, Tiranë (historian), delegacioni që ai drejtoi dhe shoqëroi ekspozitën nga Tirana në Paris përbëhej nga: Pano Meksi, Sotir Kosta dhe Mustafa Jazexhiu. Në librin me kujtime të Prof. Dr. Stilian Adhamit “Nga Lindja në Perëndim” (GEER, 2007) përshkuhet hollësisht dhe udhëtimi 20 ditor (30 shtator-19 tetor 1974) me vaporin “Durrësi” i koleksionit të veprave të ekspozitës. Në qytetin ROUEN të Francës (Normandi) arkat me veprat e ekspozitës u transportuan me automjete të shoqëruara nga policia franceze drejt Parisit.

Përurimi i ekspozitës dhe shtypi francez

Ekspozita sipas dokumetacionit të muzeut u vizitua nga 13 060 vizitorë. Nga 60 artikuj të botuar pas hapjes së ekspozitës në Paris sipas kujtimeve të Prof. Dr. Stilian Adhamit, që ishte dhe drejtori i saj, unë u njoha me shkrime të ndryshme të 15 gazetave që më dërgoi znj. Sylvie Colomb (Shefe e Sekt. të dokumentacionit në Petit Palais) vërrejmë se për ekspozitën kanë shkruar gazetat e rëndësishme franceze si: Le Monde (dy herë); Le Figaro; Bolaffi arte, Agjensia “France Presse”; Le Nouveau Journal; L’express, revista e Luvrit dhe e muzeve të Francës; revista “Arkeologjia” etj., ku në disa artikuj flitej për historinë e Shqipërisë në përgjithësi, për koleksionin e objekteve të antikitetit dhe veçantive të disa prej këtyre objekteve të gjetura në vendin tone.Në disa prej shkrimeve autorët e tyre ndaleshin edhe për koleksionin e ikonave, kështu historiani Prof. Dr. Stilian Adhami kujton se së pari pa u hapur akoma ekspozita për publikun u takua me disa studiues të muzeut të Luvrit, apo dhe me profesorin e Universitetit të Sorbonës Prof. Roger Portal dhe me studiuesin e ri Alain Mahuzier, të cilët botuan artikujt e tyre në revistën “Arkeologjia”. Prof. Michel Metais (shkroi artikullin “Problemi ilir”). Duke folur për takimin me Prof. Andre Grabar (1896-1990) një nga personalitetet më të rëndësishëm të studimeve mbi artin bizantin i konsideruar si themeluesi i historisë së artit bizantin të shek. XX. Prof. Dr. Adhami në librin e tij kujton: “…fillimisht na erdhi profesor Grabari, mjaft i moshuar, një ndër specialistët më të mirë botëror të artit bizantin…ai shikoi ikonat sidomos ato të Beratit që kanë të bëjnë me Onufrin dhe shkollën e tij, ai i vlerësoi shumë dhe pastaj u ndal tek Epitafi i Gllavenicës. M’u shpreh se është katërti që ai njeh në Evropë…”.

Në shkrimin në gjuhën gjermane (mungonte titulli i gazetës) në rubrikën: Ekspozita- “Arti shqiptar në Petit Palais”- ndërmjet të tjerash shkruhej:”….Nga shekulli i 12-të, Bizanti u shfaq kryesisht me ikona dhe murale. Pushtimi i turqve në shekullin e 15-të, ishte një goditje e rëndë për artin e krishterë në Ballkan dhe pati pasoja shkatërruese. Piktori që dominoi shekullin e 16-të dhe që pati një efekt shkollëformues quhet Onufri. Disa nga veprat e tij, si ikonat e ikonostasit nga kisha e Vangjelistrës, janë ndër veprat e shquara të ekspozitës. Ikona me vlerë të madhe artistike (e Onufrit) “Shpërfytyrimi” të kujton El Grekon. Ndër ikonat e Kostandin Zografit (shek. 18) “Darka e Fundit” është mahnitëse me detajet e saj realiste. Së bashku me pavarësinë e shtetit në vitin 1912, ndodhi një “rilindje kombëtare” që kishte filluar në shekullin e kaluar: duke gjykuar nga veprat e ekspozuara, kjo lëvizje promovoi realizmin, i cili u bë përfundimisht “socialist” nga viti 1945 e në vazhdim…”

Nga gazetat e arkivit të muzeut Petit Palais zgjodhëm disa shkrime nga studjues apo gazetarë të ndryshëm:

“…Pra, në hyjmë në pikturimin e ikonave, me të kuqe të ndezura. Një përzgjedhje shumë serioze e veprave tregon disa shembuj të një lulëzimi të mirë të pikturave përpara dominimit osman: një virgjëreshë me një fytyrë shumë të butë; një Shën Mëhill, (të dyja nga shpella e Bllashtojës në Korcë) dhe disa afreske, që tregojnë një kërkim për autenticitetin dhe shprehjen shumë larg stereotipeve bizantine, sigurisht që do të ishte interesante të krahasoheshin këto piktura me ato afër Ohrit dhe qendrave të tjera bizantine në Jugosllavi, afër kufirit shqiptar. Kjo rrymë, e ndërprerë në gjysmën e dytë të shekullit të pesëmbëdhjetë me ardhjen e turqve, megjithatë gjeti fuqinë e saj me një artist me personalitet të fortë Onufrin. ikonës dhe afreskut ai sjell një vizion personal. me sens realist, stil i zjarrtë…”

LE MONDE (06.12.1974)

“…Kjo është radha e zbulimeve arkeologjike të Shqipërisë. Në Paris parakalojnë si në sfilatë një nga vendet e Lindjes me thesaret e tyre artistike dhe zbulimet e tyre të fundit mbi “humusin” e përbashkët kulturor me trevat e Evropës Perëndimore, duke befasuar çdo herë. Shqipëria aktuale i përgjigjet, në fakt, Ilirisë së lashtë dhe duke filluar nga mijëvjeçari i parë para erës sonë, ajo u ndikua fuqishëm nga qytetërimi grek, në vend të kësaj duket se kultura parahistorike e këtij vendi të vogël kishte një karakter të fortë autokton.Qeramika dhe xhevahiret e paraqitura janë, në çdo rast, shumë të ndryshme dhe më të përsosura se të gjitha prodhimet e njohura në sferën sllave, pavarësisht nga një marrëdhënie e provuar me Thesalinë e afërt. Me origjinalitet të madh, qeramika “devollite” e epokës së dytë të hekurit shquhet për dekorimin e saj gjeometrik, tashmë jashtëzakonisht harmonik dhe i rafinuar …

Në fushën e pikturës së ikonave, nuk mungojnë krijimet e padyshimta, provinciale të markave që dëshmojnë njëfarë pavarësie nga kanunet Kostandinopolitane, për shkak të spontanitetit të frymëzimit, ose që shkojnë nga prirjet natyraliste në atë të një ekspresionizmi të vrullshëm të përftuar duke u mbështetur mbi tiparet tipologjike bizantine (shih në këtë drejtim ikonat e ikonostasit të kishës së Vangjelistrës, vepër e piktorit Onufrit në bashkëpunim me të birin)…”

Parisi / ARTI SHQIPTAR në “Bolaffi ARTE”

“…Shumë më pak spektakolare se pjesa gjigante e ikonostasit të gdhendur prej druri me një dekorim të mbingarkuar vegjetal që nuk lë një sipërfaqe të lëmuar rreth imazheve – specifike për një zhanër të përhapur nga shekulli i tetëmbëdhjetë në Ballkan – është një copë e rrallë: një pëlhurë mëndafshi e qëndisur me fije ari dhe me tone shumëngjyrësh që paraqet, të rrethuar me breza e të gërshetuar me kryqe dhe medaljone, një Krisht të vdekur me një trup të çuditshëm të deformuar dhe të stilizuar me pjesë të caktuara në reliev. Vepra është ruajtur mirë dhe për më tepër, e nënshkruar dhe e datuar: Georges Arianiti 1373…”

“…Mos humbisni rastin të njiheni me një grup kanavacash të piktorëve të peizazhit, diskrete dhe me kualitet, disa shembuj pikturash dhe skulpturash që mbajnë lart frymën e revolucionare…”

LE MONDE, 06.12.1974 / Pjesë nga shkrimi i GENEVIVE BREERETTE, në Petit Palais

Duke e mbyllur shkrimin mbi ekspozitën, besoj se jemi njohur pak më gjerë me një nga ngjarjet e mëdha për njohjen e kulturës & artit shqiptar nga një publik shumë i kulturuar siç është ai francez. Hapja e ekspozitë në Petit Palais dhe jehona që shtypi francez i bëri ekspozitës, sigurisht ndikoi mbi shtetin komunist shqiptar, i cili vendosi për ngritjen e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, në vitin 1980. Do desha të falenderoj në realizimin këtij shkrimi znj. Sylvie Colomb e cila na dërgoi dhe fotot e ralla të sallave të ekspozitës që botohen për herë të parë.