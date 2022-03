“Fatkeqësisht jemi në duar të pushtuesve”/ Kryebashkiaku i Mariupol: Qyteti ra në duart e rusëve

Kryetari i bashkisë së Mariupolit, Vadim Boychenko, i tha CNN sot se Mariupol tani është në duart e Rusisë.

“Fatkeqësisht sot jemi në duart e pushtuesve”, tha kryebashkiaku i Mariupolit. Siç tha ai, sulmet kanë rrafshuar qytetin dhe kanë lënë të plagosur, por edhe një numër të panjohur të të vdekurve. “Jo gjithçka është në dorën tonë”, tha kryebashkiaku, duke kërkuar evakuimin e plotë të qytetit për të evakuuar qytetarët që mbeten ende në qytet.

Qyteti kishte një popullsi prej 400.000 banorësh përpara pushtimit rus më 24 shkurt.

Sipas Vadim Boychenko, sot në Mariupol janë rreth 160.000 njerëz, të cilët po përballen me probleme të mëdha, pasi “nuk ka ujë, energji elektrike, ngrohje”. “Dhe është shumë e frikshme”, shtoi ai.

“Është e nevojshme të evakuojmë plotësisht Mariupolin. Misioni ynë më i rëndësishëm sot është të shpëtojmë çdo jetë. Dhe ne shpresojmë se mund ta bëjmë këtë. Për shembull, janë 26 autobusë që duhet të shkojnë në Mariupol për të marrë njerëzit, por për fat të keq nuk ishin. Dhe ata e luajnë këtë lojë çdo ditë”, shtoi ai.

Nuk është e qartë nëse ka ende beteja brenda qytetit.

Në të njëjtën kohë, mediat ruse raportuan se lideri i Çeçenisë, Ramzan Kadyrov, kishte mbërritur në Mariupol dhe u takua me komandantin e Ushtrisë së 8-të, gjeneralin Mordvich.

