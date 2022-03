Gilmando Dani “braktis” bandën e Shullazit në regjimin e egër “41 biss”, transferohet në burgun e Rrogozhinës

Gilamando Dani, i njohur nga ndryshe si miku i Shullazit është transferuar nga regjimi i posaçëem 41 biss për t’u transferuar në burgun e Rrogozhinës. Dani i është shkëputur grupit të Shullazit në regjimin e 41 biss. Aktualisht në regjimin në fjalë ndodhet Emiljano Shullazi dhe Endrit Qyqja. Dani është dënuar me 12 vite burg heqje lirie. Atij nuk i ësjhtë përsëritur 41 biss por po vuan dënimin në burgun e sigurisë së zakonshme.





Dënimi në regjimin 41 biss për Danin përfundoi verën e vitit të kaluar.

Kush është Gilmando Dani dhe çfarë e lidh me Emiljano Shullazin?

33-vjeçari Gilmando Dani, ndonëse nuk ka mbi suoe akuza të rënda nga policia, është konsideruar gjithnjë si person i rrezikshëm për shkak të ekspozimit të tij të shpeshtë në episode të përbashkëta me Emiljano Shullazin.

Duke qenë gjithnjë “nën hundën” e policisë, Dani është kontrolluar shpesh për vepra penale, konkretisht në gusht të 2009 pas vrasjes së 4 efektivëvë të policisë në Durrës nga Dritan Dajti.

Kontrolli në banesën e Gilmando Danit u bë nën dyshimet se ai mund të kishte qenë në Durrës atë ditë, por më pas policia sqaroi se 33-vjeçari ka qenë në Tiranë, edhe pse nuk ishte gjetur në banesë në momentin e kontrollit. Në gusht 2009, në kuadër të hetimit për masakrën në Durrës, Prokuroria e Krimeve të Rënda i bllokoi pasaportën për disa ditë Gilmando Danit. Po kështu, më 23 prill 2011, gjatë fushatës elektorale, Gilmando Dani u shoqërua në Policinë e Tiranës pasi ndodhej në vendin e ngjarjes ku Emiljano Shullazi pengoi një miting të Partisë Socialiste në Njësinë Bashkiake Nr. 7 në kryeqytet. Deputetja e PS-së, Vasilika Hysi, kërkoi ndërhyrjen e policisë, e cila ndaloi Shullazin dhe shoqëroi Gilmando Danin. Megjithatë, precedenti i parë zyrtar i Gilmando Danit daton më 11 shkurt 2006, kur ai ra në prangat e policisë pasi ishte shpallur në kërkim për shkak të dënimit në mungesë të dhënë ndaj tij me një vit burg për akuzat “mbajtje pa leje të armëve luftarake” dhe “kanosje në bashkëpunim”. Arrestimi ndodhi nga forcat speciale të policisë, RENEA, të cilat, bashkë me Gilmando Danin vunë në pranga edhe shtetasit Emiljano Shullazi dhe D. Hate. gjatë këtij aksioni, policia sekuestroi pesë vjet më parë një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh, përfshi pistoleta automatike tip “Skorpions” me silenciator, dy automatikë prodhim kroat e kallashnikov, radio komunikimi me distancë të afërt, radio përgjuese të valëve të strukturave të Policisë (në Tiranë dhe rrethe), fenelinë policie, dylbi speciale për shikim natën, dylbi të zakonshme si dhe maska, doreza dhe pajisje të tjera kamuflazhi.

Çfarë është regjimi 41 biss?

Termi “41-biss” u prezantua për herë të parë në Itali në vitin 1992, kohë kur humbën jetën Giovani Falcone dhe Paolo Borselino, si mburojë specifike për anëtarët e grupit mafioz Cosa Nostra dhe grupe të tjera të ngjashme me të. Me vdekjen në qeli të bosit të Cosa Nostrës, Toto Rina në nëntor të 2017-ës, “41-bis” u rikthye sërish në qendër të vëmendjes në Itali, për të ringritur edhe një herë sigurinë në burgje.

Konkretisht, në thelb regjimi “41-bis” konsiston në pengimin e komunikimit të të burgosurve me njerëzit jashtë, që ka në fokus pengimin e komunikimit të bosëve të mafies me organizatat kriminale.

Po ashtu, këtyre personave të dënuar, u lejohet të kryejnë vetëm një takim në muaj me familjarët, me të cilët nuk u lejohet kontakti fizik, ndërsa çdo bisedë mes tyre është e regjistruar.