Ish-Ministri i Jashtëm i Kosovës jep shpresë: Mund të anëtarësohemi në NATO

Ish-Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka deklaruar mbrëmjen e sotme se Kosova ka mundësi të anëtarësohet në NATO dhe në organizata ndërkombëtare nëse e shfrytëzon rendin e ri të krijuar në Evropë pas agresionit rus.

Hoxhaj thotë se tani Evropa është futur në një rend të ri të politikës, të ngjashëm me atë pas marrëveshjes së Jaltës më 1945 kur filloi Lufta e Ftohtë dhe ndarja e zonave të ndikimit mes fuqive të mëdha.

“Rendi ndërkombëtar në Evropë ka rënë. Evropa është ndërtuar në këto vite mbi idenë se bashkëpunimi ekonomik ka ndikim mbi politikën. Tash jo që është kthyer politika, por është kthyer fuqia dhe rivaliteti. Çka ne e kemi lexuar vetëm në libra të historisë. Pasi rendi ndërkombëtar në Evropë ka rënë. Dhe ne jemi rritur me një frymë demokratike të Aktit të Helsinkit. Tash jemi kthyer në politikën e Jaltës. Normalisht nuk ka Jaltë, por ka zona të influencës si në kohën pas Luftës së Dytë Botërore. Ajo që dua të them është se Kosova duhet të dijë si të pozicionohet”, tha ai në T7.

Hoxhaj shton se Rusia nuk do ta votojë anëtarësimin e Kosovës në OKB edhe nëse Serbia e njeh pavarësinë e saj, por thotë se dialogu duhet të vazhdojë dhe prej saj të përfitohet.

“Ne kemi investuar në 10 në dialog. Kemi pritur nga BE dhe SHBA të arrihet një marrëveshje për njohje të ndërsjellët. Tash po ju bëj një pyetje. A mendoni se Rusia në OKB do të votonte për njohjen e ndërsjellë nëse arrihet me Serbinë. Normalisht që jo. Dhe tani pas këtyre që ndodhën në Ukrainë nuk mund të shpresojmë fare në këtë. Ajo që Kosova duhet të bëjë është të mendojë pozicionin e saj.