“Ndikon drejtpërdrejt tek gjithë zinxhiri i furnizimit!”- Rama dorëzon 230 apartamente në Manzë, flet për krizën e çmimeve: Nuk na mjaftoi tërmeti

Kryeministri Edi Rama ka qenë të hënën në Manzë të Durrësit, ku mori pjesë në ceremoninë e dhënies së 230 apartamenteve të reja familjeve, banesat e të cilëve u prekën nga tërmeti i dy viteve më parë.

Në fjalën e tij, kreu i qeverisë u shpreh se këto shtëpi janë më të mira nga ato që qytetarët kishin para tërmetit.

“Ia vlen të jesh për kaq shumë njerëz dhe bashkë me të tjerë të bësh të mundur që në një kohë kaq të shkurtër gjithë këta njerëz, të kthehen në shtëpi më të sigurta, në shtëpi me të bukura dhe më të mira se ato që humbën. Ky është një hap i madh që ne e kemi hedhur sëbashku. Unë ndihem krenar për punën që kemi bërë, por mbi të gjitha për besimin tuaj. Besim që ju ja dhatë masivisht Anit, kryetares së bashkisë, e cila është një shembull i përkushtimit dhe i durimit dhe mbi të gjitha i të qenurit pranë njerëzve, e përulur, modeste dhe punë mbaruar. Kjo lagje është një shembull i asaj që ne mund të bëjmë bashkë me Anin dhe FSHZH, një punë që flet vetë”, u shpreh Rama.