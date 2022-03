OSCAR 2022/ Grindja mes Kris Rock dhe Will Smith për “nderin e humbur” të Jada zgjat me vite (Video)

Mbrëmja e djeshme në Oscar ishte shumë e veçantë. Ajo nuk ishte hera e parë që Chris Rock “komentonte me nota thumbuese” aktorin Will Smith dhe gruan e tij Jada Pinkett.





Tetë vjet më parë, Jada nuk mori pjesë në Oscar 2016 për të treguar reagimin e saj ndaj faktit që bashkëshorti i saj nuk ishte nominuar për një statujë për pjesëmarrjen e tij në filmin Concussion.

Chris Rock më pas bëri shaka duke thënë se “Jada është e mërzitur që Will nuk është kandidat. Bojkoti i saj në Oscar ka të njëjtin efekt si unë duke bojkotuar të brendshmet e Beyonce. “Sigurisht që nuk është e drejtë që Will të mos jetë kandidat, ashtu siç nuk është e drejtë që ai u pagua 20 milionë dollarë për filmin ‘Perëndimi i Egër”. Në atë kohë, Will Smith e kishte “gëlltitur” shakanë pa komente. Ai mohoi me kokëfortësi çdo deklaratë në media.

Por Chris Rock nuk u ndal me kaq. Në vitin 2018 ai bëri një tjetër koment për Will dhe Jada.

Hapim parantezën: Ndërkohë ishte bërë e njohur për mediat lidhja e hapur që Will Smith dhe Jada Pickett patën në dasmën e tyre. Në një intervistë për revistën GQ në nëntor, aktorja 53-vjeçare amerikane pohoi se lidhja e tyre filloi si monogame, por më pas u zhvillua në një marrëdhënie më të hapur… “Jada nuk besonte kurrë në një martesë konvencionale. “Ajo u rrit në një në mënyrë që ishte shumë e ndryshme nga ajo në të cilën u rrita”, tha Smith për revistën.

Will Smith pranoi gjithashtu se “tradhtia” e gruas së tij me këngëtarin 27-vjeçar Augusto Alsina e bëri atë të dukej të ishte e vetmja që kishte një lidhje jashtëmartesore, por “nuk është kështu” la të kuptohet për 53-vjeçaren.

Kështu në vitin 2018, Will Smith ngarkoi një foto të ish-gruas së Siri Zambino me djalin e tyre Trey së bashku me urimet e saj për ditëlindjen.

Pastaj Chris Rock komentoi “Uau, unë shoh që keni një grua aktuale me mirëkuptim…” Siri Zambino u përgjigj: “Lëre urrejtjen”. Çështja më pas ishte bërë titujt kryesorë në revistat.

Shikoni videon nga ceremonia BAFTA dhe komentin e Rebel Wilson për Will Smith

Gjithashtu, Chris Rock nuk është i vetmi që ka bërë shaka në skenë për marrëdhënien martesore të Will Smith dhe Jada. Në fillim të këtij viti në BAFTA Awards, ku Will Smith u nominua për rolin e tij në “King Richard”, Rebel Wilson tha nga skena në BAFTA se “mendova se performanca më e mirë e Will Smith vitin e kaluar ishte se ai ishte në rregull me të gjitha gjërat e gruas së tij të dashuruar!”

Dhe kështu kemi ardhur tek mbrëmja e Oscars, me komentin e ri publik nga Chris Rock që çoi në shpërthimin e Will Smith. Shuplaka e Will Smith për prezantuesin Chris Rock në skenën e ceremonisë së 94-të të ndarjes së çmimeve Oscar ishte padyshim një nga pikat kryesore që shënoi jo vetëm çmimin e djeshëm, por edhe historinë e institucionit.

Protagonisti 53-vjeçar i “Ditës së Pavarësisë” u çmend kur humoristi Chris Rock (i cili në atë kohë ishte i nominuar për çmimin për dokumentarin më të mirë) tallej me kokën e rruar të gruas së tij, Jada Pinkett Smith, e cila vuan nga alopecia.

Shakaja e Rock-it duke iu referuar filmit GI Jane (në të cilin Demi Moore rruante kokën për të luajtur marinën) provokoi një shpërthim të paparë nga Smith, me dhunë dhe sharje, që me siguri do të diskutohet gjatë.

Nuk dihet ende nëse do të ketë sanksione për sjelljen e papranueshme të aktorit, i cili ishte ndër fituesit e mëdhenj të mbrëmjes së djeshme. Akademia Amerikane e Arteve dhe Shkencave të Filmit lëshoi ​​një deklaratë pas ceremonisë së ndarjes së çmimeve, duke thënë se dënon dhunën në çdo formë.