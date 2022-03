Pas skandalit të Gjikos për përdhunimin e të miturës, flet avokati i reperit: Shpifje! Janë ngritur padi për personat përgjegjës

Ditën e sotme, reperi i njohur Gjiko ka reaguar ndaj akuzave se ka përdhunuar një të mitur në moshën 15-vjeçare.

Ai është shprehur se e gjitha kjo është një sajesë dhe se kurrë në jetën e tij nuk ka dhunuar askënd, madje s’do guxonte ta bënte me një vajzë në një moshë të tillë.

“Gjatë këtyre ditëve, unë dhe familja ime jemi duke u përballur me një të pa vërtetë të sajuar. Unë nuk kam dhunuar askënd, e lëre me një 15-vjeçare.Nuk kam mashtruar dhe nuk kam premtuar karrierë, e as nuk i kam dhënë një të miture substanca narkotike. Familja ime është në rregull sepse e dinë që kjo gjë është e sajuar. Unë kam përgatitur dy paditë e para dhe besoj se drejtësia do të nxjerrë në pah pastërtinë time”, ka shkruar Gjiko.