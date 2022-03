Përfundon ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar/ Aktori dhe aktorja më e mirë (LISTA E PLOTË E FITUESVE)

Janë shpallur aktorët më të mirë protagonistë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar 2022. Will Smith ka fituar çmimin e aktorit më të mirë mashkull ndërsa Jessica Chastain u shpall aktorja më e mirë. Smith ishte i nominuar së bashku me aktorët, Javier Bardem, Benedic Cumberbatch, Andrew Garfield dhe Denzel Washungton.





“King Richard” është filmi dramë ku Will Smith laujti rolin e Richard Williams. Me një vizion të qartë dhe një plan prej 78 faqesh, ai është i vendosur të shkruajë histori dy vajzat e tij, Venus dhe Serena. Nga ana tjetër Jessica Chastain ishte e nominuar së bashku me yje të tjerë si, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman dhe Kristen Stewart.

Në filmin “The Eyes of Tammy Faye”, ajo luan rolin kryesor, Së bashku me bashkëshortin e saj, Jim, ajo ngrihet nga fillimet modeste për të krijuar rrjetin më të madh të transmetimit fetar në botë dhe parkun tematik. Tammy Faye bëhet legjendare për qerpikët e saj të , këndimin e saj idiosinkratik dhe dëshirën e saj për të përqafuar njerëz nga të gjitha sferat e jetës.

Megjithatë, papërshtatshmëritë financiare, rivalët e saj të mashtrimit dhe një skandal kërcënojnë të rrëzojnë perandorinë e tyre të ndërtuar me kujdes.

Oscars 2022, lista e plotë e fituesve

Shtatë javë pas shpalljes së nominimeve për Oscar, çmimet e 94-ta të Akademisë janë shpallur gjatë kësaj mbrëmje.

Shfaqja nisi disa minuta më parë, pas parakalimeve të yjeve në tapetin e kuq të organizuar nga aktorët Vanessa Hudgens dhe Terrence J dhe stilisti Brandon Maxwell.

Çmimi i parë i mbrëmjes i shkoi aktores Ariana DeBosem e cila ishte për herë të parë e nominuar në kategorinë “Aktorja më e mirë në rol dytësor.” Ndërsa vlen të theksohet se “Dune” ka rrëmbyer katër çmime deri tani.

Më poshtë lista e plotë (në përditësim) e çmimeve: Aktorja më e mirë në rol dytësor – Ariana DeBosem Kënga më e mirë – “Dune,” Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill dhe Ron Bartlett Dokumentari më i mirë me tematikë të shkurtër – “The Queen of Basketball,” Ben Proudfoot Filmi më i mirë i animuar – “The Windshield Wiper,” Alberto Mielgo dhe Leo Sanchez Filmi më i mirë me metrazh të shkurtër – “The Long Goodbye,” Aneil Karia dhe Riz Ahmed Rezultati më i mirë origjinal – “Dune,” Hans Zimmer Redaktimi më i mirë i filmit – “Dune,” Joe Walker Dizajni më i mirë i prodhimit – “Dune,” production design Grimi dhe stilimi më i mirë i flokëve – “The Eyes of Tammy Faye,” Linda Dowds, Stephanie Ingram dhe Justin Raleigh Best Animated Feature – “Encanto” Aktori më i mirë në rol dytësor – Troy Cotstur Filmi më i mirë ndërkomëtar – “Drive my Car”, Japoni Dizejnimi më i mirë i kostumve – Cruella Skenari më i mirë – Kenneth Branagh

(panoramaplus)