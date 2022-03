“Po pres të më nxjerrin në gjyq”- Arrestohen tre shqiptarë në Serbi gjatë fundjavës. Çfarë dyshohet

Gjatë fundjavës që shkoi, janë denoncuar tri arrestime të kosovarëve nga autoritetet e Serbisë. Për to kanë folur familjarët e të arrestuarve, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka dhënë ndonjë informacion.





Tre shtetas të Kosovës janë ndalur nga autoritetet serbe gjatë fundjavës. Njëri po kthehej nga Gjermani, ndërsa dy të tjerë thuhet se u arrestuan diku te zona kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në fshatrat e Podujevës.

Dy kosovarët, babë e bir, nga Podujeva u arrestuan të shtunën nga xhandarmëria serbe, pasi dyshoheshin se prenë ilegalisht pyllin edhe pse nuk dihet saktë se në cilën pjesë ata janë kapur duke prerë dru – nëse kanë prerë.

Ndërsa rastin për arrestimin e këtyre dy personave e ka konfirmuar edhe Ministria e Punëve të Jashtme në Serbi.

I arrestuari i tretë gjatë kësaj fundjave nga policia serbe është Abaz Beqiraj. Ai u arrestua në mëngjesin e së dielës në kufirin Hungari – Serbi.

Lajmin për arrestimin e tij e ka konfirmuar vajza e Abazit, Melihate Beqiraj e cila u shpreh se babai i saj ka qenë në vizitë tek djali i tij në Gjermani, ndërsa për arrestimin e tij ka folur vetë kosovari në një intervistë për Televizionin 7.

Kjo pasi ky i fundit u arrestua nga Policia serbe lidhur me një aktakuzë të vitit 2010 të cilën Beqiraj as vet nuk e di çka është, siç ka treguar ai ekskluzivisht përmes telefonit për T7, nga burgu ku po mbahet.

“Jo unë për vete nuk di për kurrfarë aktakuze që kam ba në jetën time. Tash këta më kanë thanë kështu, por tash presin me m’qitë në gjyq apo çfarë dreqin… telefonin ma kanë lanë, senet me hangër bukë. Më kanë thanë me pritë nja 2-3 orë”, tha Abaz Beqiraj.

Ai e ka shpjeguar se si ndodhi arrestimi i tij, duke thënë se as tani që është i ndaluar nga autoritetet serbe, nuk e di se për cka po akuzohet.

“Jam kanë tu ardhë prej Gjermanisë bre, kam qenë tek djali me nejtë, më zbriten në tokë, ma kanë marrë lejen. Tash unë ma gatë nuk di çka me të thanë. S’ka fol kush me mu, tash a më ndalin a më lëshojnë nuk e di. 2:30 As vetë nuk e di pse, veç i ka thanë shoferit që në 2010-në e ka një aktakuzë. Për çfarë aktakuze këta e dinë dhe e luajnë lojën qysh donë.”, shtoi Abaz Beqiraj.

Pas arrestimit të shqiptarit nga Kosova në kufirin Hungari-Serbi, ka reaguar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

Përmes faqes zyrtare në Facebook, MPJD thotë se ende nuk e kanë të konfirmuar se autoritetet serbe mund të kenë ndaluar një qytetar të Kosovës.

“Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Beograd ka vendosur tashmë kontaktin me autoritetet serbe në përpjekje për të sqaruar rrethanat”, thuhet në njoftimin. /Express