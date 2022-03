“Qeni nuk ha qen”/ Zbardhen përgjimet në Itali, si trafikohej kokaina në mase nga ana e shqiptarit të shumëkërkuar

Drogë dhe “respekt”, armë dhe para, shtëpi të sigurta dhe fëmijë të padisiplinuar. Ekziston një fije e përbashkët që lidh Elvis Demçen – narkotrafikanti shqiptar që kishte marrë një pjesë të rëndësishme të tregut të kokainës në kryeqytet dhe që planifikonte të zhdukte gjyqtarët Francesco dhe Giuseppe Cascini – dhe ‘Ndrangheta’.





Përgjime të tjera kanë dalë në dritë ndaj narkotrafikantit shqiptar Evlis Demçe i cili synonte të zhdukte gjyqtarët Francesco dhe Giuseppe Cascini. Përgjimet janë një prej fijeve që lidhin lumin e madh të kokainës në aksin Romë-Kalabri dhe tashmë po kërkohen edhe mjete të reja, citon media italiane.

Ata menduan se nuk po përgjoheshin

Janë zbuluar bisedat e deshifruara nga specialistët e Interpol-it që përvijojnë një tjetër roman kriminal që banda e Demçes dhe “miqtë” e tij ‘Ndrangheta’ recitojnë duke u ndjerë të sigurt pas ekranit të Skyecc, kompania kanadeze që ishte nën iluzionin se u garantonte klientëve të saj paprekshmërinë absolute nga pajisjet e tij shumë të shtrenjta. Dhe pikërisht në bisedat e zbuluara të kriptofonave të sekuestruara, hetuesit e karabinierëve të Romës gjejnë pjesët e një enigme të ndërlikuar dhe pjesërisht ende për t’u deshifruar. Një enigmë e përbërë nga emra të koduar dhe kode identifikimi që vërtetojnë rolin e kalabrezëve si furnizues të “shitësit me shumicë” që operojnë në sheshe tregtare fitimprurëse brenda lidhjes: “Zio” dhe “Spartaco”, “Rangara”, “er Chiappa” dhe “Noodles”: të gjitha ingranazhet e një mekanizmi i cili, sapo të vinte në punë, ishte në gjendje të garantonte deri në 50 kilogramë kokainë për dërgesë. Dhe se, nëse ishte e nevojshme, ai mund të merrte kallashnikovë dhe automatikë Uzi.

Gjithpërfshirëse

“Ai thotë se nesër do të vijnë te të afërmit e tyre në Tiburtinë, vetëm duhet t’i marrësh në stacion dhe t’i çosh në shtëpi. Midis meje unë rekomandoj, qëndroni me këta djem, më lejoni të dukem mirë. “Emisarët e ‘ndrinës po mbërrijnë në Romë: ata do të jenë ata që do të garantojnë fluksin e kokainës në sheshet e dyqaneve kapitolinë dhe Demçe është i shqetësuar se gjithçka do të shkojë në mënyrën më të mirë. I takon organizatës së tij të kujdeset për nevojat logjistike për dy narkotrafikantë që vijnë dhe çdo gjë duhet të shkojë në mënyrën më të mirë të mundshme sepse “Unë jam i rëndë tek këta kalabrezët dhe jam i interesuar për pronarët e tyre që na dërgojnë punë, ndaj kujdesuni për ta pak para dhe jepi na një makinë me qira për ta.”

Kanali mes bandës shqiptare dhe furnitorëve kalabrezë – ende pa emër – po konsolidohet. Ngarkesat e para shkuan mirë dhe tani janë marrëveshje edhe më të shijshme, por për t’u ulur në tryezën e djemve të mëdhenj, duhet të provoni se jeni gangsterë të vërtetë. Edhe kur bëhet fjalë për shlyerjen në kohë të borxheve: në pjatë ka 400 mijë euro për një ngarkesë kokainë cilësore, më pak e vlefshme se “Fr1” “por njerëzve gjithsesi e pëlqejnë” e cila duhet të dorëzohet direkt te “xhaxhai”, emisar i bandave bazë në kryeqytet.

Kanalet e trafikut të kokainës përmes ndihmës së Ndraghetës dhe lidhjeve të duhura ka bërë që të anashkalohet edhe arrestimi i kapove. Së fundi kanë dalë në dritë përgjime të tjerave të të ashtuquajturit ‘Zoti i Romës’, ku në gjurmët e Interpolit kanë rënë bisedat e grupit kriminal të Demçes dhe “miqve” të tij të ‘Ndranghetës’. Sipas mediave italiane, ata komunikojnë me njëri-tjetrin duke menduar se ndjehen të sigurt pas ekranit të SkyeCC një aplikacion i një prej kompanive kanadeze e cila kishte iluzionin e garancisë së paprekshmërisë absolute për klientët e saj.

Në bisedat e zbuluara të kriptofonave të sekuestruara, hetuesit dhe karabinierët e Romës gjejnë pjesët e pazgjidhura të lidhjeve me Demçes dhe Ndraghetës. Në bisedat e përgjuara, dëgjohet se si ata flasin me emra të koduar ku vërtetohet edhe roli i kalabrezëve si furnizues të “shitësve me shumicë” që operojnë në qendrat tregtare fitimprurëse brenda lidhjes: “Zio” dhe “Spartaco”, “Rangara”, “er Chiappa” dhe “Noodles” : të gjitha ingranazhet e një mekanizmi i cili, sapo filloi, ishte në gjendje të garantonte deri në 50 kilogramë kokainë për çdo dërgesë. Përveç drogës, aty flitet edhe për blerjen e kallashnikovëve.

Biznesi është biznes

Me kalabrezët duhet të silleni me respekt dhe nderim, dhe të jeni gjithmonë të gatshëm për kërkesat e tyre, të paktën kur bëhet fjalë për goditje të mëdha që këtë Demçe i di. Dhe kjo është arsyeja pse bosi shqiptar niset për të organizuar logjistikën për mbërritjen e një ngarkese të destinuar për trafikantët e tjerë: “Duhet të shkoni në San Cesareo, duket – thotë në telefon, i bindur fort se nuk mund të përgjohet. ‘Shqiptari për shefin kalabre – me kamion, të cilin kamioni nuk e tregon në një zonë industriale.” Por kriminelët mbeten kriminelë dhe rregulli “qeni nuk ha qen”.

Trafiku i kokainës dhe i armëve

Bandat shqiptare e ka të qartë se me kalabrezët duhet të sillet me respekt dhe nderim. “Të jeni gjithmonë të gatshëm për kërkesat e tyre”, të paktën kur bëhet fjalë për goditje të mëdha, që vetëm Demçe i di. Dhe ja pse shefi shqiptar niset të organizojë logjistikën për ardhjen e një ngarkese të destinuar për trafikantët e tjerë: “Duhet të shkosh në San Cesareo”, thotë në telefon. Por kriminelët mbeten kriminelë dhe rregulli se “qeni nuk e ha qenin” është saktësisht për raste të tilla. Tregu i kokainës është një nga aktivitetet e preferuara të klaneve në kryeqytet. Kalabrezët blejnë shtëpi jashtë qytetit dhe tokë ku mund të fshehin pakot e drogës. Grupi i Demçes është ai që kujdeset për gjetjen e zgjidhjes së duhur: “E ka urgjente të marrë një shtëpi dhe të blejë tokë”, thotë shefi në telefon

“Shiko sa janë për këtë shtëpi dhe në bazë të kostos, pajtohesh me pronarin dhe ngarkon 50.000 mbi të, aq shumë paguajnë. Dhe ne i ndajmë ato. Nëse shtëpia kushton 100, ju thoni 150 dhe ikni”, thuhet në bisedat e përgjuara nga Interpoli dhe policia italiane.

Kanali kalabrez, i Ndraghetës nuk merret vetëm me trafikimin e kokainës por edhe me trafikun e armëve. Ata blejnë automatikë të vegjël, ku shumicën prej tyre i përdorin për të ekzekutuar grupet rivale. Këtë e tregon vetë Demçe në një prej bisedave të deshifruara me një prej kalabrezëve që fshihet pas kodit të identifikimit “6ffefa”: “Shoku im, më parë përdorja një mikun tim të dashur nga Siderno që merrej me ta, por tani ai është brenda. Dua të blej armë 20 mijë euro, a më ndihmon dot? Me duhet një Ak47, një Uzi , M12 Scorpion. Pastaj për gjyqtarët më duhet një Glok 17, Beretta 9 × 21 parabellum dhe nja 3-4 granata dore ananasi. E pyeta “Rangarën” por ai nuk është i interesuar”.