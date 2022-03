Refugjatja afgane në Shëngjin: Më vodhën 10 mijë dollarë, por m’i zëvendësuan me kartëmonedha false!

Një refugjate afgane e strehuar përkohësisht në zonën turistike të Shëngjinit, pretendon se i kanë marrë 10 mijë dollarë dhe ia kanë zëvendësuar me monedha të falsifikuara.





Denoncimi i pazakontë është bërë në Policinë e Lezhës nga shtetasja Maryam Sama dhe blutë janë vënë menjëherë në lëvizje.

Afgania ngre dyshimet se vjedhja e kartëmonedhave (dollarë) dhe zëvendësimi i tyre me kartëmonedha të dyshuara të falsifikuara është bërë nga dy shoqet e dhomës dhe i dashuri i njërës prej tyre. Por nga verifikimet e kryera ka rezultuar se nuk kemi të bëjmë me falsifikim, por një kartëmonedhë dollari është fotokopjuar me ngjyra në 75 kopje.

ZBULIMI I GJURMËVE

Pas denoncimit të humbjes së sasisë së konsiderueshme të parave, forcat e Policisë së Lezhës kanë sekuestruar kartëmonedhat e fotokopjuara në cilësinë e provës materiale dhe i kanë dërguar për analizim në laboratorin e Policisë Shkencore në Tiranë, me qëllim zbulimin e gjurmëve të gishtave të personave që mund ta kenë kryer këtë veprim.

Rezultati që do dalë nga analizimi do të jetë një provë mjaft e rëndësishme për Policinë për të zbardhur të vërteten e kësaj ngjarjeje. Deri tani, nuk ka persona të ndaluar në lidhje me rastin, ndërsa materialet hetimore janë referuar në Prokurorinë e Lezhës, ku është regjistruar dhe procedimi penal.

Ndërkohë, Policia ka ushtruar kontrolle në dhomë ku qëndrojnë afganët dhe nuk janë gjetur sende të kundërligjshme. Prej muajit shtator të vitit 2021, në zonën turistike të Shëngjinit janë akomoduar 2 mije shtetas Afgan, të cilët u larguan nga vendi i tyre pas pushtimit nga talebanët.

Ky nuk është rasti i parë që ata bëhen pjesë e incidenteve apo ngjarje të ndryshme. Edhe me parë janë konfliktuar me njëri-tjetrin apo dhe janë ndaluar me dokumente të falsifikuara dhe në Gjykatën e Lezhës ka një sërë çështjesh penale me të pandehur shtetas afganë.

Dy mijë shtetas nga Afganistani u strehuan në Shëngjin ne fillim të muajit shtator të vitit 2021. Prej disa ditësh, ata kanë nisur të largohen drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadasë dhe vendeve të Bashkimit Evropian, për të nisur jetën e re.

Lëvizja e tyre drejt aeroportit “Nënë Tereza” në Rinas bëhet nën masa të rrepta sigurie, ku shoqërohen nga forcat policore, ndërsa evakuimi i tyre nga Shëngjini është parashikuar që të përfundojë deri më fund të muajit maj.