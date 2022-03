(VIDEO) Momenti i frikshëm në Oscars/ Will Smith nuk përmbahet, godet me shuplakë komedianin

Një moment i papritur ka ndodhur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar, ku aktori Will Smith ka goditur me shuplakë komedianin Chris Rock.

Shkak i kësaj duket se është bërë një shaka e komedianit me modelin e flokëve të Jada Pinkett Smith, bashkëshortes së aktorit Will Smith.

Chris Rock tha se flokët e Jada-s (të rruara) janë të denja për “G.I Jane 2” duke iu referuar filmit ku aktorja Demi Moore (në rolin e personazhit Jordan O’Neil) rruan kokën.

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

