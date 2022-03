Arrestimet për aferën e Inceneratorëve/ Kush është Ariola Kodra dhe pse dëshmia e saj nuk e bindi SPAK-un

Sot Struktura e Antikorrupsionit SPAK ka lëshuar 20 urdhër arreste për inceneratorët! SPAK dhe policia është duke zhvilluar operacionin për prangosjen e tyre. Gazeta Shqiptare mëson se bëhet fjalë për zyrtarë dhe biznesmenë, që kanë lidhje me inceneratorët e Elbasanit dhe të Fierit.





Nga 20 urdhër arrestet 12 janë masa sigurie ‘arrest me burg’ nga të cilat 7 janë ekzekutuar dhe 5 të tjerë janë në kërkim! Ndërkohë që 8 janë masa sigurie në gjendje të lirë.

Mes personave të ndaluar nga Policia për këtë skandal, janë edhe emra të njohur për publikun, pasi ato janë lakuar kohët e fundit në mediat vendase, pasi janë thirrur për të dhënë dëshminë e tyre edhe në Komisionin Hetimor të ngritur nga opozita për këtë çështje.

Ndër to është Ariola Kodra, Administratore e Inceneratorit të Tiranës Integrated Energy BV SPV, e cila edhe pse u thirre disa herë në Komisionin Hetimor, nuk është paraqitur në disa seanca. Pavarësisht se u paralajmërua nga kryetarja e Komisionit Hetimor, Jorida Tabaku se ajo do sillej forcërisht në Komision, sërish zonja Kodra nuk u paraqit në Komision.

Çfarë deklaronte Ariola Kodra para Komisionit të Inceneratorëve

Administratorja e Inceneratorit të Tiranës Ariola Kodra e thirru për të dëshmuar në Komisioni Hetimor sqaroi se koncesionari merr tarifën prej 29 eurosh për ton, për të kryer procedurat e përpunimit të mbetjeve nga momenti që depozitohen në landfill deri në fazën e fundit, atë të incenerimit që aktualisht nuk kryhet. Gjatë fjlaës së saj, Ariola Kodra tha se kompania është brenda afateve të kontratës për punimet. Sipas saj sot zona është më e pastër dhe katastrofa e mëparshme nuk ekziston më.

“Sot qytetarët e Tiranës kanë një hapësirë moderne të trajtimit të mbetjeve, sot ajo situatë katastrofë nuk ekziston më. Ne jemi brenda afateve të vendosura nga kontrata për mbarimin e punimeve. Kontrata paraprake përfshin rehabilitim, rregullim të infrastrukturës së zonës, gjelbërim etj”, tha Kodra.

Kryetarja e Komisionit Hetimor, deputetja demokrate Jorida Tabaku ka thënë se kontrata koncesionare nuk është zbatuar saktë.

“Sot duhet të kishte filluar ioncenerimi. Ju i keni marrë të gjitha lekët për ta zbatuar grafikun e punimeve”, tha Tabaku.

“Është propozuar një grafik i ri, i cili ka të përcaktuar të gjitha afatet e periudhës së punimeve. Pra, është rishikuar pas zbardhjes së lejes së ndërtimit, dhe dokumenti është depozituar pranë kontraktuesit”, iu përgjigj administratorja Kodra.

Pyetjes se si është siguruar fondi për impiantin e inceneratorin e Tiranës, zonja Kodra tha se financimi është tërësisht privat duke theksuar se është marrë kredi në bankat e nivelit të dytë. Ariola Kodra është pyetur në lidhje me njohjet me Klodian Zoton, Stela Gugalljan dhe Mirel Mërtirin.

“Nuk jam e detyruar të kontaktoj me nënkotraktorë sepse kam një staf që kontaktoj. Unë kontaktet nuk i kam të drejta me nënkotraktorët, komunikoj nëpërmjet stafit tim. Unë s’e kam memorizuar këtë pjesën e takimit”, tha ajo.

Pyetur nga Tabaku nëse ka pasur njohje me kryeministrin Edi Rama apo ministrin Damian Gjiknuri, Kodra tha se i njeh vetëm si politikanë dhe nuk ka pasur asnjëherë kontakt me ta, as ajo as familjarët e saj.

Deputeti Belind Këlliçi tha në komision se “nga verifikimi i pagesave që shoqëria Integrated Energy BV SPV ka kryer, rezulton se ndër të tjera ka paguar në shumën rreth 65,8 milionë lekë të reja, Zoto Consulting Shpk dhe Consulting SE Partners, në pronësinë e Klodian Zotos dhe Stela Gugalljes.

Ai e pyeti Kodrën nëse mund të tregonte se për çfarë shërbimesh ishin paguar Zoto dhe Gugallja.

Kodra pranoi kontratat, duke sqaruar se “shoqëria Integrated Energy BV SPV ka marrëdhënie kontraktuale dhe jo nga vetvetja, siç ju e përmendët, me Zoto Consulting, e cila ofron konsulencë ligjore dhe me Consulting SE Partners, e cila ofron konsulencë financiare”.

Këlliçi tha se Zoto rezulton të jetë aksioner në shoqërinë koncensionare dhe paguan një shoqëri tjetër ku është po vetë aksioner, por Kodra këmbënguli se “Klodian Zoto nuk është aksioner i shoqërisë”.

E pyetur nëse shoqëria koncensionare kishte marrëdhënie financiare me dy kompani të tjera, PIVOT 04 dhe A.S Group, të cilat figurojnë në skemën e mashtrimit financiar të ish-Ministrit Lefter Koka, Kodra tha se nuk mbante mend emrat e kompanive me të cilat kishte kontrata.

“Shoqëria ka marrëdhënie me disa shoqëri dhe nuk mund ti mbaj mend, mund të jenë 30-40 kompani nënkontraktorë që kryejnë punime,” tha ajo.

Këlliçi po ashtu citoi planin e shpenzimeve të kompanisë, ku sipas tij zëri i udhëtimeve nuk rezulton, por nga verifikimi i shpenzimeve rezulton se është shpenzuar një shumë prej 84 milionë lekësh të reja.

Kodra tha se nuk mund të verifikonte shumën e saktë të shpenzimeve, por shtoi se punonjës të ndryshëm të shoqërisë kanë bërë “udhëtime në shtete të ndryshme për të takuar kompani të mundshme që do të marrin pjesë në realizimin e veprave në Sharrë”.

Kryetarja e Komisionit, Jorida Tabaku e pyeti për marrëdhënien e kompanisë me shtetasin Edmond Bllako, që rezulton të jetë babai i deputetit socialist, Alqi Bllako, i cili ka mbajtur detyrën e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit gjatë kohës që është dhënë ky koncension.

Kodra pranoi se Edmond Bllako ka punuar për këtë kompani, por ajo nuk ishte e qartë se ku ishte ndërprerë marrëdhënia e tij e punës, ndërsa shtoi se nuk e njihte personalisht as atë dhe as të birin deputet.

Kodra pranoi dhe pagesat për mediat për marketing dhe marrëdhëniet me Universitetin Bujqësor të Tiranës në sponsorizime projektesh.

“Në rastin e Tiranës, ne kemi mbi 1 milionë e 300 mijë euro shpenzime për sponsorizime shkollash, kontrata konsulence të cilët kanë paguar individë pedagogë për të shkruajtur shkrime pozitive për inceneratorin, nga të cilat shpenzime marketingu 450 mijë euro për mediat,” tha Tabaku duke e pyetur Kodrën se pse një kompanie të tillë i ishte dashur të bënte pagesa për mediat.

Administratorja tha se shoqëria është private dhe si e tillë ka të drejtë të bëjë kontrata publicitare dhe se me universitetin bujqësor të Kamzës kishin marrëveshje bashkëpunimi. “Landfilli është kthyer në një auditor për studentët”, tha ajo.

Deputetët demokratë i vunë në dukje administratores se kompania që ajo përfaqësonte e rriste fitimin çdo vit sipas të dhënave dhe kërkuan të dinin se si ishte arritur ky fitim që në vitin 2020 kapte sipas tyre shifrën 774 milionë lekë.

Cilët janë të arrestuarit e tjerë

Një nga urdhër-arrestet e lëshuar është edhe për Florian Muçën, ish-administrator i kompanisë dhe aktualisht Drejtor në kompaninë Albpetrol. Florjan Muçaj gjithashtu ka qenë Administrator i Përgjithshëm i Bashkisë Fier dhe anëtar i Komisionit të Prokurimit të Inceneratorit të të njëjtit qytet.

Në pranga ka rënë gjithashtu edhe Loran Dusha, me detyrë Administrator i Inceneratorit të Fierit.

Për çështjen e inceneratorëve, u ngrit një Komision i Posaçëm Hetimor ku dëshmuan disa administratorë, punonjës të këtyre impianteve si dhe politikanë. Opozita akuzon qeverinë se dëmi që ka shkaktuar afera e inceneratorëve kap shifrën e 4.3 milionë eurove, ndërkohë nga ana e saj, mazhoranca kundërshton këtë pretendim.

Deri më tani pas hekurave i akuzuar për përvetësimin e 3.7 milionë eurove ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka, ndërkohë janë shpallur Mirel Mërtiri, Stela Gugallja si dhe Klodjan Zoto, pronar të inceneratorëve.