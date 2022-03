Atentati me kallashnikov në Elbasan, sulmohet brenda BMW-së Telo Çela! I shumëkërkuar për krime të rënda (EMRI+FOTO)

Gazeta Shqiptare ka zbardhur edhe emrat e të dyshuarve paraprak lidhur me atentatin që ndodhi pasditen e sotme në Elbasan.





Sipas të dhënave paraprake, Nuredin Dumani ka qëlluar plot 20 herë me kallashnikov drejt BMW X5 të drejtuar nga Talo Çela, i cili aktualisht mendohet se është plagosur.

Po kush është Talo Çela dhe përse është i shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar?

Talo Çela është person i shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, pasi Gjykata për Krimet e Renda Tiranë i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja e punonjësit të policisë” kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë, “Vjedhja me armë e kryer në bashkëpunim”, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe “Vrasja me paramendim, kryer në bashkëpunim”.

Çela, është autor i dyshuar për super skandalin në aeroportin “Nënë Tereza”, në Rinas të Tiranës ku së bashku me një bandë të maskuar vodhi një sasi të konsiderueshme vlerash monetare. Ngjarja në fjalë, daton në datën 9 prill të vitit 2019 ku gjatë grabitjes, teksa po ngarkoheshin dhe u ndeshën me një shkëmbim zjarri me Policinë, njëri prej autorëve kryesorë u ekzekutua.

Çela nuk i ka ndalur aktet e tij kriminale këtu! Ai gjithashtu është përfshirë në atentatin e 2 vëllezërve Haxhia në Durrës.

Emri mjaft i njohur për dosjet policore, doli në dritë gjatë dëshmisë së një të penduari të drejtësisë, Klevis Alla, gjithashtu të arrestuar për vrasjen e vëllezërve Haxhia.

Së bashku me të, Gazeta Shqiptare mëson se në kërkim është shpallur edhe Nuredin Dumani.

I shpalluri në kërkim, Nuredin Dumani.

Referuar dëshmisë së Klevis Allës, dyshohet se Telo Çela dhe Nuredin Dumani kanë konflikt për disa lek të humbura, gjithashtu të dhëna të tjera për Gazetën Shqiptare mësojnë se Çela mund të ketë vrarë vëllain e Dumanit!

