Belind Këlliçi: U arrestuan vetëm shërbëtorët, përgjegjësit e vërtetë Rama, Agaçi, Ahmetaj dhe Veiaj

Deputeti i PD-së, Belind Këlliçi tha se arrestimet e SPAK për inceneratorët janë kryer vetëm për shërbëtorët e pushtetit, por jo për inskenuesit e vërtetë të aferës.





“Prangat të tunden për Ëngjëll Agaçin, Arben Ahmetajn, Erion Veliajn dhe kryeinskenuesin, regjizorin e aferës Edi Ramën” tha Këlliçi.

Por deputeti i PD nuk iu bashkua firmave të raportit të Komisionit Hetimor të kryesuar nga Jorida Tabaku. Në reagimin që pati këtë të martë, ai gjithsesi tha se e përshëndeste punën e komisionit, por kujtoi se merita për denoncimin e aferës i shkonte edhe gazetarëve apo edhe LSI-së.

“Përshëndes media dhe portale, gazetarë me shumë kurajo që kanë bërë një punë shumë të mirë, përshëndes edhe punën e Komisionit Hetimor për transparencën, edhe LSI që bëri gati me dhjetëra dokumenta dhe çdo deputet që ngriti zërin për këtë aferë. Urdhërarrestet u lëshuan për shërbëtorët, por ideatorët dhe përfituesit e vërtetë që i kemi parë, nisin me Ramën, Veliajn dhe Agaçin” tha Këlliçi.