Fillojnë bisedimet kritike Kiev-Moskë/ Këshilla Erdogan për negociatorët: T’i japim fund kësaj tragjedie

Bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës filluan në Pallatin Dolma Bahçe në Stamboll. Të dy delegacionet ulen përballë njëri-tjetrit në një tryezë të madhe për një takim të shoqëruar me pritshmëri jashtëzakonisht të përmbajtura dhe mosbesim të madh ndaj qëllimeve reale të Moskës.

Sipas dy burimeve të cituara nga Reuters, në bisedime merr pjesë edhe oligarku rus Roman Abramovich.

Rexhep Tajip Erdogan priti sot paradite delegacionet e dy vendeve në pallatin e famshëm, ku ka zyrën e presidencës turke. Në fjalën e tij, ai vuri në dukje se Rusia dhe Ukraina kanë “shqetësime legjitime”. Duke iu drejtuar negociatorëve, Erdogan shtoi se kishte ardhur koha që bisedimet të jepnin rezultate konkrete dhe bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, duke vënë në dukje se u takonte të dyja palëve t’i jepnin fund kësaj tragjedie.

Erdogan theksoi nevojën për të arritur një armëpushim sa më shpejt të jetë e mundur dhe foli për “përgjegjësinë historike” të delegacioneve të Moskës dhe Kievit. Ai vlerësoi negociatorët për punën e tyre të palodhur dhe tha se Putin dhe Zelensky ishin “miq të vlefshëm”.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan reiterated his call for a cease-fire between Russia and Ukraine ahead of peace talks in Istanbul to end the war which is early into its second month https://t.co/9yA8If1M2a pic.twitter.com/CR1zhE4w90

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 29, 2022