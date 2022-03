“Jazek u qoftë”, Gjekmarkaj nuk kursen kritikat për Berishën: Larguan gazetarin nga puna për bindje politike, akt putinian

Ish-nënkryetari i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj, njëkohësisht deputet i PD-së nuk është treguar aspak i rezervuar ndaj kritikave për Sali Berishën. Pas “spastrimit” që u bë nga Komisioni i Rithemelimit duke hequr njerëzit e Bashës nga grupi i Partisë Demokratike nga WhatsApp-i, Gjekmarkaj duket se nuk ka preferuar të heshtë. Deputeti i PD-së e ka cilësuar Komisionin e Rithemelimit një organ folklorik ndërsa sa i përket këtij veprimi ai e ka konsideruar një akt putinian.

Referuar largimit nga detyra të gazetarit, Patrik Sadikaj Gjekmarak shton se kjo parti e madhe kthehet në të vogël në momentin që “stepet” madje e ka zët lirinë e shtypit.

‘Patrik Sadikaj një gazetar i njohur e njëkohësisht i punësuar në zyrën e shtypit të PD u largua nga puna prej të vetëquajturit Komisoni të Rithemelimit, organ folklorik e politik njëkohësisht mbushur me lloj lloj figurash që këtë parti të madhe e bënë të vogël shpesh, në numra e në vlera, me veset, memecllëkun e akraballëkun që i karakterizon.

Kudo flasin për bashkim pasi qenë për muaj zërat linçues të përçarjes! Të lodhur nga urrejtja, të venitur nga përçarja dhe egërsia e saj deshëm të beson në iluzionin e bashkimit.

Profesoresha që këndon motin , që kontribut të vetëm në politike ka sistemimin e flokëve të Doktorit , na tha që jeni të rritur për të patur iluzione kaq feminore!

Ne e dimë që partia “jonë” e ka zët lirinë e shtypit, ajo ka burgosur dhe gazetare, ka qerasur me djegie edhe gazeta ndaj akti putinian ndaj Patrikut është një detaj po premtues ama, për atë të uruar bashkim që po na vjen bashkë me pranverën. Patrika Sadikaj është me fat, Anna Politkovskayas i ka shkuar me keq.

Sali Berishes që prej kohesh i mungojnë aktet fisnike i takon ta kthejë në punë dhe ti kërkoje falje por zor ta bëje. Patriku është demokrat i cili largohet nga puna për bindje politike brenda kësaj partie. Jazek u qoftë.’- shkruan Gjekmarkaj.