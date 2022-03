Justifikime, justifikime? Pse disa kompani nuk do të ndalojnë tregtimin në Rusi

Politikanët perëndimorë duan të thonë se lufta në Ukrainë është përplasja më e qartë midis së mirës dhe së keqes që bota ka parë për dekada. Nga ky këndvështrim, bizneset me miliona euro të investuara në operacionet e vazhdueshme në Rusi nuk kanë ku të fshihen.





“Lëreni këtë treg të përmbytur me gjakun tonë”, tha Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy në një fjalim në Kongresin e SHBA më 16 mars. “Të gjitha kompanitë amerikane duhet të largohen nga Rusia”. Ai i shprehu të njëjtën gjë edhe ligjvënësve gjermanë dhe francezë.

Megjithatë, shumë firma evropiane dhe amerikane vazhdojnë të operojnë në Rusi nën sundimin e Putinit. Ndërsa disa po ndiejnë nxehtësinë e dënimit ndërkombëtar, të tjerë këmbëngulin se kanë të drejtë të qëndrojnë.

A janë këto kompani që minojnë përpjekjet e luftës ekonomike dhe dobësojnë sanksionet e krijuara për të bërë presion ndaj Moskës për t’i dhënë fund pushtimit? A kanë vendosur ata të mbledhin rubla për të rritur fitimet, pavarësisht nga kostoja për popullin e Ukrainës? Apo ka arsye moralisht të shëndosha – si dhe të përshtatshme financiarisht – pse bojkotimi i Rusisë së Putinit do të ishte qasja e gabuar për t’u marrë?

Mënyra se si bizneset dhe liderët politikë i përgjigjen kësaj pyetjeje ka të ngjarë të formësojë ndikimin afatgjatë ekonomik të luftës – për Rusinë, Ukrainën dhe botën më gjerë.

Që nga fillimi i konfliktit, më shumë se 400 kompani perëndimore kanë tërhequr ose pezulluar operacionet e tyre në Rusi, sipas një raporti të Universitetit Yale. Disa nga shumëkombëshet më të mëdha në botë janë detyruar të bëjnë kthesa shumë publike, dhe ndonjëherë të turpshme, pasi fillimisht vendosën të mbajnë lidhjet e tyre ruse.

Gjigandi holandez i energjisë Shell bleu naftë me zbritje nga Rusia, duke shkaktuar një protestë të madhe publike. Përfundimisht, kompania pranoi se kishte gabuar, kërkoi falje dhe njoftoi se do të tërhiqej nga nafta dhe gazi rus. Në mënyrë të ngjashme, kompania franceze e naftës TotalEnergies njoftoi së fundmi se po mbyll gradualisht dyqanin në Rusi, pasi lidhjet e saj me kompanitë ruse shkaktuan një debat të madh publik në Francë.

Sipas Bill Browder, kreu i Fushatës Global Magnitsky Justice, kompanitë që ende operojnë në Rusi “duhet të tërhiqen sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse jo, ato duhet të bojkotohen në Perëndim. Fitimet mbi sigurinë kombëtare janë të papranueshme.” Megjithatë, për kompanitë e investuara shumë në Rusi, nuk është gjithmonë aq e thjeshtë.

Në disa raste, bizneset argumentojnë se duhet të qëndrojnë sepse largimi do të shkaktonte dëme serioze për njerëzit e pafajshëm rusë. Ky është një konsideratë legjitime, sipas Phil Bloomer, i cili drejton OJQ-në Qendrën e Burimeve të Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut. “Bizneset duhet të shmangin dëmtimin thelbësor, të tillë si uria apo ndonjë gjë e kësaj natyre për popullatën ruse,” tha ai.

Disa kompani perëndimore agro-ushqimore po përdorin këtë argument për të qëndruar të hapura në Rusi për momentin. Kompania gjermane agro-kimike BASF tha se do të rifillonte dërgesat e mallrave “të nevojshme për të shmangur urinë”. Këto përfshijnë farat, pesticidet dhe plehrat.

Gjigandi gjerman kimik Bayer tha gjithashtu se po ruan biznesin jetik në Rusi dhe Bjellorusi. Ai nuk do të ndalojë “produktet thelbësore të shëndetit dhe bujqësisë nga popullata civile”, sepse kjo “vetëm do të shumëfishonte numrin e vazhdueshëm të luftës në jetën e njerëzve”.

Sipas Anita Ramasastry, anëtare e Grupit të Punës të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, firmat që ndërpresin operacionet e tyre ruse përballen ende me një detyrë të kujdesit ndaj punëtorëve të tyre – dhe të respektojnë të drejtat e tyre. “Kompanitë shpesh i marrin këto vendime shpejt”, tha ajo, “pa kaluar nëpër atë proces të brendshëm të të menduarit për dëmet që mund të shkaktojnë kur largohen”.

Gjigandi danez i birrës Carlsberg është ndër ata që përpiqen të bëjnë rotacionin. Ajo ka vendosur të ndalojë shitjen e birrave të saj të markës në Rusi, por do ta mbajë fabrikën ruse të birrës Baltika “si një biznes më vete, me qëllim që të mbështesë punonjësit tanë dhe familjet e tyre”. Zinxhiri francez i supermarketeve Auchan dhe grupi i kozmetikës Yves Rocher thonë se duhet të qëndrojnë në Rusi për hir të punonjësve, furnitorëve dhe klientëve të tyre, pavarësisht nga përbuzja e publikut.

Por pretendimi për kujdes nuk duhet të bëhet një justifikim për të vazhduar të fitosh para, sipas Antoine Madelin, nga OJQ-ja e Federatës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut. “Në këtë pikë, nuk është e mjaftueshme të pretendoni se po qëndroni për të mbrojtur punonjësit tuaj ose popullsinë lokale”, tha Madelin. “Duhet të siguroni prova publike që keni masa të forta të kujdesit të duhur dhe se tërheqja do të bënte më shumë dëm sesa dobi.”

Deri më tani, vetëm 9 për qind e 208 kompanive të anketuara që operojnë në Rusi dhe Ukrainë kanë dhënë përgjigje të tilla publike në lidhje me kujdesin e tyre të duhur në lidhje me luftën.

Krimet e luftës

Ndërsa konflikti zgjatet, llogaritja për bizneset bëhet më e ndërlikuar. Kompanitë që do të qëndrojnë në Rusi për një afat më të gjatë do të duhet të përballen me implikimet e të drejtave të njeriut, si dhe me stuhinë e menjëhershme të publicitetit.

Për shembull, sektori i naftës i BE-së është ende kryesisht pa sanksione, por ky treg mund ta gjejë veten lehtësisht të hapur ndaj akuzave se po nxit luftën e Putinit. Rusia është paralajmëruar se mund të përballet me ndjekje penale për krime të dyshuara lufte në Ukrainë dhe rreziku ligjor i bashkëpunimit potencialisht shtrihet edhe tek bizneset.

Pastaj, ka konsiderata thjesht praktike. Një problem konkret është se si kompanitë mund të financojnë operacionet e tyre ruse, tani që sistemi financiar i vendit është pothuajse i shkëputur nga Perëndimi. Bizneset e huaja kërkojnë autorizimin e Rusisë për të transferuar asete jashtë vendit.

Logjistika e transportit është gjithashtu gjithnjë e më e ndërlikuar, me transportin ajror duke u reduktuar shumë dhe flitet për mbylljen e porteve evropiane për anijet ruse. Sistemi ligjor rus tani shihet gjithashtu si i grumbulluar kundër bizneseve dhe investitorëve të huaj.

“Gjykatat nuk janë të pavarura”, tha Leena Linnainmaa, kryetare e shoqatës së anëtarëve të bordit të BE-së ecoDa. Drejtorët e kompanive të huaja me degë ruse përballen me “kërcënime ndoshta edhe me 10 vjet burg” nëse bien ndesh me rregulloret lokale.

Në fund, pavarësisht nga dilemat morale, për shumë kompani realiteti i të bërit biznes në Rusi mund të jetë shumë i vështirë.