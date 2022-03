“I kam kërkuar të largohet…”/ Reagon nëna e Will Smith pas shuplakës së “famshme” në Oscar

Ka reaguar nëna e Will Smith, në lidhje me ngjarjen e bujshme që ndodhi gjatë ndarjes së çmimeve Oscar 2022, të dielën mbrëma. Carolyn Smith e ka përshkrur si krejtësisht jonormale dhe jashtë karakterit të djalit të saj, reagimin që Smith bëri ndaj Chris Rock.





“Ai është një person shumë i drejtë, njerëzor,” tha ajo për Action News. “Kjo është hera e parë që e kam parë të reagojë ashtu. Hera e parë në jetën e tij”, -shprehet 85-vjeçarja duke shtuar se i kishte kërkuar të birit që të largohej me pushime për t’u qetësuar nga kjo ngjarje.

Nuk kanë kaluar akoma 48 orë nga momenti kur Will Smith goditi me shuplakë Chris Rock. Kjo ngjarje tronditi botën, dhe akoma jehona e saj nuk është shuar. Përpos mamasë së tij, gjatë ditës së sotme ka reaguar edhe vetë aktori me anë të një postimi në instagram. Ai i kërkoi ndjesë publike Rock dhe ndër të tjera u shpreh se ndihej i turpëruar dhe se në këtë botë nuk ka vend për dhunë.