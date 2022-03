Kërkesa për arrestimin e deputetit Alqi Bllako, reagimi i parë nga Partia Socialiste: Para drejtësisë kushdo

Prokuroria e Posaçme ka kërkuar të martën arrestimin e deputeti socialist, Alqi Bllako në lidhje me aferën e incineratorëve. SPAK ka dorëzuar në Kuvend edhe kërkesën për arrestimin e deputetit.





Pas kësaj kërkese, Kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla bëri me dije se Kuvendi do i hapë rrugën arrestimit të deputetit të PS Alqi Bllako, kur tha se “për ne e rëndësishme që drejtësia të bëjë detyrën pa u penguar nga asnjë formë imuniteti apo privilegji parlamentar”.

Në një deklaratë për mediat jashtë Kryesisë së Kuvendit, ku ishte takuar me kryeparlamentaren Lindita Nikolla, Balla bëri me dije se të mërkurën në orën 18:00 do të mblidhet Këshilli për Rregulloren Mandatet e Imunitetet.

“Natyrshëm do vijojë procedura e Kuvendit pa asnjë vonesë në funksion të asaj që unë thashë”, theksoi Balla.

Pyetje: A mendoni se duhet të japë dorëheqjen Alqi Bllako?

Taulant Balla: PS nuk do jetë e nuk ka qenë asnjëherë zyrë avokatore për askënd brenda saj që vendoset në përballje me drejtësinë. Sapo kryetarja e Kuvendit ka njoftuar edhe thirrjen nesër në oren 18:00 të Këshillit për Rregulloren Mandatet e Imunitetet që është institucioni që vihet në dijeni, është vënë në dijeni edhe deputeti Alqi Blako, natyrshëm do vijojë procedura e Kuvendit pa asnjë vonesë në funksion të asaj që unë thashë. Për ne e rëndësishme që drejtësia të bëjë detyrën pa u penguar nga asnjë formë imuniteti apo privilegji parlamentar. Kam komunikuar, edhe kam komunikuar dhe me kryetaren e Kuvendit sapo ne funksion te ecjes sa me shpejt te procedurave parlamentare.

Rama mbledh Kryesinë e Partisë Socialiste

Vetëm pak orë pas urdhër-arresteve të SPAK për aferën e inceneratorëve, Kryeministri Edi Rama ka mbërritur rreth orës 13:00 në vilën 31 në Tiranë ku pritet të ketë një takim me ministrat e kabinetit të tij qeveritar. Ditën e nesërme, Kryeministri Edi Rama ka thërritur në takim Kryesinë e Partisë Socialiste.

Kjo lëvizje e Ramës vjen pasi SPAK kërkoi autorizimin e Kuvendit për arrestimin e deputetit socialist, Alqi Bllako si i dyshuar për aferën e inceneratorit të Fierit.

Rama është filmuar duke folur në telefon ndërsa hyn në ambientet e vilës që ndodhet përballë Kryesisë së Kuvendit. Pritet që Këshilli i Mandateve, që do të shqyrtojë kërkesën e SPAK lidhur me mandatin e deputetit të Alqi Bllakos të mblidhet ditën e nesërme, 30 mars.

Rama deri më tani, nuk ka bërë asnjë reagim lidhur me kërkesën e SPAK për arrestimin e deputetit Bllako si të përfshirë në këtë aferë.

Braçe: Të merret drejtësia me çështjen nga fillimi deri në fund

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe ka refuzuar të komentojë kërkesën e SPAK drejtuar Kuvendit për arrestimin e kolegut të tij, Alqi Bllako. Ai tha për mediat se komentet do ishin politike, ndaj nuk ia vlen të flasë.

Braçe shtoi më tej se, me çështjen duhet të merret drejtësia nga fillimi deri në fund dhe nëse ndërhyn, prishet hetimi.

“Të merret drejtësia me çështjen nga fillimi deri në fund, të nxjerrë konkluzionet e veta, është e tepër të bëjmë ne komente. Po ndërhymë ne me komente prishet hetimi”, u shpreh Braçe. A do japë dorëheqjen Bllako? “Komentet do jenë politike kështu që nuk ia vlen”, përfundoi ai.

Grupi parlamentar i PD-së kërkon mbledhje urgjente të Këshillit të Mandateve për të shqyrtuar kërkesën për arrestim

Kreu i grupit parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj ka kërkuar të martën mbledhjen urgjente të Këshillit të Mandateve në Kuvend për të shqyrtuar kërkesën e SPAK që të autorizohet arrestimi i deputetit të PS-së, Alqi Bllako.

Në një reagim në rrjetet sociale, Alibeaj thotë se Partia Demokratike “është e vendosur për ta çuar deri në fund këtë çështje dhe inkurajon drejtësinë të zbardhë deri në fund vjedhjen e shekullit dhe të vendosë para drejtësisë të gjithë përgjegjësit, deri tek zyrtari më i lartë i përfshirë”.

“Pasi jemi njohur nëpërmjet medias me kërkesën e SPAK për kërkesën për autorizim për procedim, kërkojmë mbledhjen e menjëhershme të Këshillit të Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë, për të shqyrtuar mandatin e deputetit të PS, Alqi Bllako, ndaj të cilit është vendosur masa e arrestit për aferën e inceneratorëve. Nuk duhet pritur më asnjë minutë. Koha është tani. Partia Demokratike është e vendosur për ta çuar deri në fund këtë çështje dhe inkurajon drejtësinë të zbardhë deri në fund vjedhjen e shekullit dhe të vendosë para drejtësisë të gjithë përgjegjësit, deri tek zyrtari më të lartë i përfshirë”, tha Alibeaj.

SPAK-u kërkon autorizimin e Kuvendit për ta vënë Alqi Bllakon në pranga

SPAK do ti kërkojë Kuvendit që ti heqë mandatit deputetit Alqi Bllako, pasi ndaj tij është vendosur masa e arrestit me burg, për përfshirjen në aferën e inceneratorëve.