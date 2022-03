Kontrolle të befasishme blic nga RENEA në Fier, efektivët vrapojnë me automatik në dorë! Ja çfarë po ndodh?( FOTO+VIDEO)

Forcat speciale RENEA kanë “zbarkuar” në qytetin e Fierit mbrëmjen e sotme. Sipas informacioneve nga burimet e Gazetës Shqiptare mësohet se, forcat speciale të policisë ndodhen në një operacion special në lagjet “Apollonia” dhe “29 nëntori”, Fier.





Sipas pamjeve të siguruara, tregohen qartazi efektivët e policisë duke vrapuar me automatikë në dorë. Nuk ka detaje në lidhje me operacionin e policisë, por dyshohet se në qendër të kontrolleve kanë qenë personat me precedent penal. Rikujtojmë se ditën e sotme ka ndodhur edhe një atentat në qytetin e Elbasanit ku autorët janë shpallur në kërkim.