Lufta në Ukrainë/ Garancitë e sigurisë dhe organizimi i armëpushimit në tryezën e bisedimeve ishin rezultati i bisedimeve

Garancitë e sigurisë dhe një armëpushim për të adresuar nevojat humanitare janë vënë në tryezë në bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë në Stamboll sot, tha Mikhail Pontoliak, një këshilltar i presidentit ukrainas.





“Negociatat intensive janë duke u zhvilluar për çështje të rëndësishme, më të rëndësishmet. nga e cila është një marrëveshje për garancitë ndërkombëtare të sigurisë ndaj Ukrainës, sepse kjo marrëveshje do të mundësojë përfundimin e luftës siç i nevojitet Ukrainës”, tha Mikhail Pontoliak për televizionin ukrainas.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Çështja e dytë është një armëpushim për të adresuar problemet humanitare që janë akumuluar,” shtoi ai. Një problem tjetër është “përshkallëzimi i luftës”, duke përfshirë “shkeljen e ligjit të luftës”, tha ai.

Televizioni ukrainas raportoi se bisedimet filluan me një “mirëseardhje të ftohtë” – dhe pa një shtrëngim duarsh midis delegacioneve.

Abramovich merr pjesë në bisedime – Erdogan i mirëpriti delegacionet

Bisedimet mes Rusisë dhe Ukrainës filluan pak para orës 11 të mëngjesit në Pallatin Dolma Bahçe në Stamboll. Të dy delegacionet ulen përballë njëri-tjetrit në një tryezë të madhe për një takim të shoqëruar me pritshmëri jashtëzakonisht të përmbajtura dhe mosbesim të madh ndaj qëllimeve reale të Moskës.

Në bisedime merr pjesë edhe oligarku rus Roman Abramovich, njoftoi Reuters.

Shikoni videon me Abramovich në dhomë:

UKRAINE: Video, via @Reuters, of Roman Abramovich at peace talks in Istanbul this morning: pic.twitter.com/sM04NxTHK2 — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) March 29, 2022

Dy tema u bënë të njohura për ecurinë e bisedimeve, sipas The Guardian: Moska thotë se iu ankua delegacionit ukrainas për abuzimin e dyshuar të të burgosurve rusë, ndërsa këshilltari i Volodymyr Zelensky tha se dy prioritetet kryesore për Ukrainën janë garancitë e sigurisë. çështje humanitare.

Sipas negociatorit rus Medinsky, pas takimit do të ketë një deklaratë.

Recep Tayyip Erdogan priti delegacionet e dy vendeve mëngjesin e sotëm në pallatin e famshëm, ku ka zyrën e presidencës turke. Në fjalën e tij, ai vuri në dukje se Rusia dhe Ukraina kanë “shqetësime legjitime”. Duke folur me negociatorët, Erdogan shtoi se kishte ardhur koha që bisedimet të jepnin rezultate konkrete dhe bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, duke vënë në dukje se i takon të dyja palëve t’i japin fund kësaj tragjedie.

Erdogan theksoi nevojën për të arritur një armëpushim sa më shpejt të jetë e mundur dhe foli për “përgjegjësinë historike” të delegacioneve të Moskës dhe Kievit. Ai vlerësoi negociatorët për punën e tyre të palodhur dhe tha se Putin dhe Zelensky ishin “miq të vlefshëm”. Presidenti turk vuri në dukje se bisedimet në Stamboll mund të hapin rrugën për një takim midis liderëve të Ukrainës dhe Rusisë.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan reiterated his call for a cease-fire between Russia and Ukraine ahead of peace talks in Istanbul to end the war which is early into its second month https://t.co/9yA8If1M2a pic.twitter.com/CR1zhE4w90 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 29, 2022

Presidenti turk mban kanale të hapura me Moskën dhe Kievin, duke luajtur një rol ndërmjetësues në Ankara, por zëdhënësi i tij Ibrahim Kalin tha disa orë më parë se kërkesat e Rusisë ishin “maksimaliste” dhe “joreale”.