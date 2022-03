Përplasja mes grupeve kriminale/ Si nisi konflikti mes Talo Çeles dhe Nuredin Dumanit (VIDEO NGA ARRESTIMI)

Një atentat me “rrënjë kriminale”, e skenuar nga persona me precedentë të lartë penal është regjistruar pasditen e sotme në dalje të qytetit të Elbasanit.





Protagonistët e këtij atentati kanë qenë Talo Çela dhe Nurdin Dumani, të dy mjaft të njohur nga forcat blu por edhe nga titujt e kronikave të gazetave.

Gazeta Shqipate mëson se Dumani është arrestuar në një pallat që ndodhet rreth 1 km larg nga spitali i Fierit. Dumani në momentin e arrestimit nuk ka bërë rezistencë, ka qene i shtrirë, në një krevat dhe po merrte ndihme mjekësore ambulatore. Gjatë arrestimit të tij mësohet se Dumani ka qenë i armatosur.

Po si nisi konflikti i dy “gangsterëve” të cilët kanë kryer një sërë krimesh? A parapriu Nuredin Dumani një sulm nga Talo Çela?

Krimet e rënda lidhin miqësi, por edhe prishin për konflikte interesi. Kështu ndodhi edhe me miqësinë e Çelës dhe Dumanit.

39-vjeçari Dumani ishte shpallur në kërkim për vrasjen e vëllait të Talo Çelës. Ndaj tij Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprat penale “Vrasje me paramendim” e kryer në bashkëpunim dhe “Armëmbajtje pa leje”. Sipas burimeve, mësohet se Nuredin Dumani është identifikuar nga kamerat e sigurisë teksa qëllonte me pistoletë ndaj Bujar Çelës.

Dyshohet se Dumani ishte i pari që qëlloi në drejtim të 62-vjeçarit Çela, ky i fundit ishte duke konsumuar kafenë e mëngjesit në një lokal. Dumani dyshohet edhe si vrasësi i vëllezërve Haxhia në Durrës, ngjarje kjo e ndodhur në muajin maj të këtij viti, si edhe për një tjetër vrasje në Rrogozhinë të ndodhur së fundmi.

DINAMIKA E NGJARJES, DYSHIMET E PARA SE NUREDIN DUMANI ËSHTË ATENTATORI I TALO ÇELËS:

Nuredin Dumani ka qëlluar me breshëri plumbash drejt mjetit tip BMW me xhama të zinj të drejtuar nga Talo Çela. Por mesa duket ngjarja nuk ka përfunduar këtu!

Mes Talo Çelës dhe Nuredin Dumanit ka pasur një shkëmbim zjarri, pas sulmit nga ky i fundit Çela i është kundërpërgjigjur, kjo shpjegon edhe kallashnikovin në mjetin e tij të braktisur. Menjëherë pas kësaj ngjarje, Talo Çela i cili se fshihej te BMW-ja me targa të vjedhura në Durrës në prill të 2021, ka braktisur makinën dhe është larguar nga vendi i ngjarjes, e ndërsa Dumani është arrestuar në Fier, në Urgjencën e spitalit ku ka patur një mësymje nga forcat RENEA.

ÇFARË U GJET NË MAKINËN E NUREDIN DUMANIT QË SHTON PROVAT SE ËSHTË ATENTATORI I TALO ÇELËS:

Pista e hetimit policor zbardh provën më të fortë deri në këto momente, ku shton dyshimet se Dumani është atentatori i Talo Çelës. Pas kontrollit të imtësishëm nga policia janë gjetur:

Snajper, armë të tjera, dylbia dhe jeleku anti-plumb e ndërsa në mjetin që lëvizte Talo Çela iu gjetën një kallashnikov dhe një bidon me 5 litra benzinë.

Gazeta Shqiptare sjell videon ekskluzive të momentit të arrestimit.