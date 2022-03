Rritja e çmimeve, qytetarët mblidhen para SPAK-ut, protestuesja: I ka dosjet të kopsitura me vite dhe nuk po merret me asgjë

Qytetarët do të mblidhen ditën e nesërme para Prokurorisë së Posaçme për të protestuar kundër rritjes së çmimeve, ka zbuluar nga një protestuese.

Sipas qytetares, politika shqiptare bën “ping-pong”, pasi “Spiropali akuzon Berishën se i ka duart me gjak ndërsa Berisha i thotë ju jeni hajdutë”.

Gjithashtu, protestuesja e akuzoi edhe SPAK-un se nuk po merret me asgjë, pavarësisht se i ka dosjet e kopsitura me vite, teksa Shqipëria po vuan për logjikën elementare.

“Spiropali akuzon Berishën se i ka duart me gjak ndërsa Berisha i thotë ju jeni hajdutë. Pra akuza ndaj njëri-tjetrit. Asnjërit prej këtyre nuk i hyn gjemb në këmbë. Ne dalim dhe protestojmë këtu dhe asgjë nuk zgjedhim. Piquni, fillojeni nga vetja.

Nesër bëhet një protestë para SPAK-ut sepse i ka dosjet e kopsitura me vite dhe nuk po merret me asgjë. Shqipëria po vuan për logjikën elementare. Do e shikoni se shumë shpejt nafta do shkojë 3 mijë e ca lekë dhe askush nuk mund të bëjë asgjë. Kjo është një qeveri e falimetnuar. Nuk kanë as kulturën e dorëheqjes, janë të lidhur pas karriges”, tha protestuesja.