Si e mbrojti me zell administratorja Ariola Kodra aferën e Inceneratorëve: Nuk ekziston afera 400 milion euro!

Një prej personave të përfshirë në listën e atyre që duhet të përfundojnë pas hekurave për aferën e Inceneratorëve është edhe administratorja e Inceneratorit të Tiranës, Ariola Kodra, e cila vetëm disa kohë më parë, iu është përgjigjur akuzave të ngritura për impiantin e përpunimit të mbetjeve të Sharrës.

Teksa i ka cilësuar ato shpifje dhe të pabaza, Kodra ka sqaruar se inceneratori i Tiranës ku po vijon puna për ndërtimin e tij nuk është një investim shtetëror, por një projekt i cili po realizohet nga koncesionari me kostot e veta dhe jo nga buxheti i shtetit.

Në një prononcim për Top Channel në dhjetor të vitit 2020, Ariola Kodra shprehej se:

Akuzoheni se do të merrni 400 mln euro? Si e komentoni?

“Nuk ekziston një vlerë e tillë . Shoqëria jonë nuk ka marrë dhe nuk do të marrë një vlerë e të tillë. Nuk është e vërtetë që po marrim para nga buxheti i shtetit për këtë investim, pasi koncesionari i kryen të gjitha investimet me buxhetin e tij dhe e vetmja tarifë që merr është nga Bashkia Tiranë, tarifa e depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit. Kështu që në asnjë moment nuk ka marrë dhe nuk do të marrë shoqëria para nga buxheti i shtetit.”