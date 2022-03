U qëllua në ecje nga një automjet tjetër! Gjendet “BMW-ja” e bërë “shoshë”, brenda një Kallashnikov dhe bidon me benzinë

Detaje të tjera janë bërë me dije në lidhje me atentatin në Elbasan, ku është qëlluar të paktën 20 herë me Kallashnikov ndaj një makine “BMW”.





Detaje të tjera janë bërë me dije në lidhje me atentatin në Elbasan, ku është qëlluar të paktën 20 herë me Kallashnikov ndaj një makine “BMW”.

Burimet kanë konfirmuar për Gazetën Shqiptare se mjeti është qëlluar në ecje nga një automjet tjetër.

Gjithashtu, mësohet se ne mjet është gjetur një armë tip kallashnikov, teksa atentati ka ndodhur në të njëjtën zone ku ka pasur edhe atentate të tjera.

Ndërkohë, plumbat e armës kallashnikov kanë përshkruar të gjithë mjetin, brenda të cilit është gjetur edhe një bidon i mbushur me pesë litra benzinë.