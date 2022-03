20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Përbindëshi, shkodranët para Gjykatës, “Të varet në mes të qytetit”, “Të pushkatohet”, “Ai do plumbin në gojë” ishin thirrjet para gjykatës

30 Mars 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Përbindëshi, shkodranët para Gjykatës. Rrëfimi i kryeprokurorit. Çfarë shkruante killeri në ditër dhe si mori pjesë në varrimin e viktimave

“Të pushkatohet Sadik Kuniqi”

“Të varet në mes të qytetit”, “Të pushkatohet”, “Ai do plumbin në gojë” ishin thirrjet që kanë ushtuar për disa minuta me radhë në dyert e gjykatës

Pas një ore seancë gjyqësor, togat e zeza vendosin burg pa afat për përbindëshin e qytetit

Qytetarët e Shkodrës protestë para Gjykatës

Me qindra njerëz janë grumbulluar në dyert e Gjykatës së Faktit, në pritje të Sadik Kuniqit. Me zor prisnin që përbindëshi që vrau 4 vetë, ta shikonin në sy dhe të lëshonin nga fundi i shpirtit mallkime nga më të kobshme. Ndërsa emëruesi i përbashkët i të gjithë thirrjeve që vazhduan për disa minuta në kor, ishte dënimi me vdekje i Kuniqit.

I shoqëruar nga uniformat blu të komisariatit të Shkodrës, nën masa të rrepta siguritë, Kuniqi ka hyrë në Gjykatën e Faktit rreth orës 09.15. Me dhjetra ishin qytetarët që ishin mbledhur në dyert e Gjykatës dhe deri kur mbaroi seanca që përcaktoi masën e sigurisë në ngarkim të vrasësit, numri i tyre sa vinte e shtohej. I kryesuar nga Astrit Kalaja, trupi gjykues vendosi masën e sigurisë me burg pa afat për Sadik Kuniqin. Një vendim i tillë u mor pasi u dëgjua kërkesa e prokurorisë, që në këtë seancë përfaqësohej ga Ilir Golemi. Gjatë seancës gjyqësore, me urdhër të trupit gjykues, asnjë person nuk u lejua të futet në sallën e gjyqit, përveç gazetarëve të mediave lokale. Të bënte përshtypje fakti, se në seancë gjyqësore, nuk ishte paraqitur asnjë prej familjarëve të të pandehurit. E ndërkohë që seanca vazhdonte, dhjetra njerëz sa vinin e grumbulloheshin në dyert e gjykatës, menjëherë, pasi merrnin vesh se kush ishte në gjyq. Një gjë e tillë, kërkoi dhe përforcime nga ana e gjykatës. Momenti më delikat që u shënua gjatë ditës së djeshme, ishte çasti kur seanca gjyqësore kishte përfunduar dhe toga e shoqërimit po nxirrte Kuniqin nga gjykata. Kur u hap dera e gjykatës, policët nuk kishin nga të kalonin, pasi njerëzit kishin bllokuar krejtësisht daljen. Pasi u futën dhe një herë brenda, forca të policisë shpërndanë njerëzit, që vazhdonin të shanin dhe kërkonin dënimin me vdekje të Kuniqit.

Avokati Lohja: Klienti nuk pranon të vizitohet nga mjekët

I duhet të mbrojë atë që të gjithë duan ta shohin të varur. Avokati Bardhyl Lohja, ka arritur tashmë të kontaktojë me Sadik Kuniqin. Lohja sqaron se “Akuza është e përcaktuar nga neni 79 i kodit penal germa A, DH, ku bëhet fjalë për vrasjen e të miturve, vrasje më shumë se një herë si dhe vrasje duke i shkaktuar mundime të veçanta viktimës. Me gjithë këto akuza dënimi parashikon burgim të përjetshëm”. Gjithnjë sipas avokatit Lohja, mësohet se Kuniqi ka refuzuar dhe vizitën mjekësore, e cila nga njëra anë mund të lehtësojë pozicionin e tij. Kuniqi është shprehur se e ndjen veten krejt normal…