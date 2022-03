Afera e Inceneratorëve/ Alqi Bllako dorëzon mandatin e deputetit dhe i hap rrugë arrestimit nga Policia

Alqi Bllako ka dorëzuar mandatin e deputetit, një ditë pasi Prokuroria e Posaçme ka kërkuar arrestimin e tij, pasi akuzohet si i përfshirë në aferën e inceneratorëve, së bashku me ish-ministrin e Mjedisit, Lefter Koka dhe drejtues të tjerë të lartë të këtij institucioni.





Në Kuvend ka mbërritur letra e deputetit socialist, i cili heq dorë nga mandati i tij, për t’u përballur kështu me drejtësinë pa imunitet, si një qytetar i lirë.

Kujtojmë se ditën e djeshme, ishte pikërisht vetë deputeti socialist, i cili me anë të një reagimi në rrjetet sociale, ku bëri me dije vendimin për të dorëzuar mandatin e deputetit.

“Unë nuk kam mburojë mandatin e deputetit, por të vërtetën për pafajësinë time. Këtë do ta provoj në gjykatë dhe përpara opinionit publik. Prandaj kam vendosur që ditën e nesërme t’i paraqes Kryetares së Kuvendit dorëzimin e mandatit tim si deputet i Republikës së Shqipërisë, dhe të përballem me akuzën pa asnjë privilegj”, shkruante Alqi Bllako në reagimin e tij në Facebook.

Ndërkohë që, në orën 18:00 të së mërkurës është njoftuar mbledhja e Këshillit të Rregullores, Mandateve dhe Imuniteteve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK dhe për të hequr imunitetin e deputetit Alqi Bllakos.

Letra e dorëzimit të mandatit:

Të nderuar Kolegë, Unë i nënshkruari Alqi Edmond Bllako, datëlindja 10.05.1987, vendlindja Ersekë; me anë të kësaj shkrese ju bëj me dijeni se me vullnet të plotë dorëzoj mandatin parlamentar si deputet i Partisë Socialiste së Shqipërisë, Qarku Tiranë, referuar kërkesës së SPAK drejtuar Kuvendit të Shqipërisë më datë 29.03.2022 dhe urdhrit tuaj si Kryetare e Kuvendit të Shqipërisë më datë 29.03.2022 për mbledhjen e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetet më datë 30.03.2022 ora 18:00. Me bindjen e plotë se në fund të këtij procesi do të provohet pafajësia , integriteti dhe ndershmëria ime në detyrën e ushtruar, me këtë akt personal vihem në dispozicion të plotë të drejtësisë, duke gjykuar t’i hap rrugën e pakushtëzuar proceseve të mëtejshme të organeve të drejtësisë.

Për çfarë akuzohet Alqi Bllako?

Sipas Prokurorisë së Posaçme, në funksionin e tij si Sekretar i Përgjithshëm, i Ministrisë së Mjedisit dhe më pas Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, ai dyshohet se ka favorizuar shoqërinë përfituese të koncesionit, në këmbim “të përfitimeve të parregullta” me një vlerë prej afro 150 mijë dollarë.

Për pasojë nën sekuestro ka përfunduar një apartament, me sipërfaqe 99.48 m2, në Tiranë, në pronësi të babait të deputetit Bllako, i punësuar nga kompanitë e inceneratorëve.

Po ashtu Bllako, akuzohet se në bashkëpunim me Kryetarin e Komisionit të Shpronësimit, Pëllumb Abeshi, dhe me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka kanë përgatitur dokumentacion të falsifikuar në lidhje me të dhënat e pronës së shpronësuar, për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, duke ndryshuar cilësimin nga “arë” në “tokë truall”, me pasojë një dëm ekonomik prej afro 160 mijë dollarësh.