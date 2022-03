“Çfarë ju mbetet, do e marrë shteti”/ Rama shpjegon instrumentin që do vendosë qeveria në rast mungese të produkteve në treg

Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar instrumentin që do të përdorë shteti për importuesit dhe eksportuesit e ushqimeve bazë në vendin tonë në rast se do të ketë mungesë produktesh në treg.

Në një takim me disa prej importuesve në vend, Rama tha se garancia sovrane do të garantojë që secili prej tyre, të marrë një kredi për t’u furnizuar me rezerva ushqimore.

Kreu i qeverisë shton se në rast se nga këto rezerva do të mbeten produkte, ato do t’i marrë shteti, duke reduktuar kështu humbjen për bizneset.

“Erdha sot për t’u falënderuar të gjithëve për shkak sepse jemi realisht në një ozë për ndjeshmërinë dhe gatishmërinë e shprehur jo me fjalë por me fakte që të bëheni pjesë e kësaj përpjekje të përbashkët në këtë hall që na ka zënë jo vetëm ne por edhe Evropën si rezultat i një kombinimi shumë unik krizash, nga kriza energjitike, tek kriza e zinxhirit të furnizimit për shkak të luftës në Ukrainë, që ka impaktuar marrëdhëniet tregtare. Natyrisht që jemi të vetëdijshëm që kjo përpjekje dhe krijimi i këtyre dy bordeve që kemi ngritur për të adresuar këtë problematikë, është një përpjekje antisistem. Nuk është e natyrshme dhe nuk është e këshillueshme që në një kohë që kemi zgjedhur këtë sistem të tregut të lirë, shteti të ndërhyjë për të përcaktuar marzhe fitimi. Ne e kemi bërë këtë gjë në mënyrë të sjellshme ndaj sistemit duke përfshirë dhe ju. Nuk është e natyrshme një situatë e tillë lufte që cenon bazën e jetesës së përgjithshme. Ju e keni të qartë se si lufta që është larg, impakton drejtpërdrejtë veprimtarinë tuaj. Mjafton që të hysh të shohësh të dhënat e thjeshta mbi peshën që kanë këto vendet e përfshira në konflikt, Rusia dhe Ukraina. Agresori dhe viktima në furnizimin me lëndë bazë të tregjeve në Evropë dhe përtej saj, për të kuptuar pse-në e shtrëngesës së fortë. Po shoh Metën këtu që është një emër i dashur për mua, por është një personazh i njohur për transformimin bujqësor. Në të njëjtën kohë, 80% e uresë prodhohet në Ukrainë, për Evropën. Ajo që vlen sot për ta theksuar këtu, ju me siguri e dini, ne e mirëkuptojmë shumë situatën tuaj, edhe të pasigurisë në financim, edhe pasigurisë së përgjithshme se sa do zgjasë kjo situatë. Dakord që ne do investojmë për të siguruar rezerva. Çfarë ndodh nëse kjo situatë lehtësohet më parë. Prandaj kemi kaluar garancinë sovrane për ju që ju të mund ta merrni dhe ta përdorni me garanci të plotë të shtetit, çdo kredi për të marrë edhe më shumë furnizim se zakonisht për çdo rast në afatgjatë. Sot për sot, të gjithë furnizimet janë plotë, me mirëkuptimin e shkruar se çdo gjë që do mbetet do ta marrë shteti. Nuk do ju mbetet aty e pa shitur dhe kështu do të humbisni paratë tuaja nga një investim me përgjegjshmëri sociale, dhe jo investim biznesi për të qenë aty. Kjo garanci sovrane është për këtë qëllim, që ata që janë të përfshirë në zinxhirin e furnizimit me lëndët bazë dhe ushqimet bazë, të kenë mundësi të shpenzojnë sot më shumë se sa zakonisht për të pasur një rezervë ekstra të rezervës normale për çdo rast. Kjo rezervë është shtetërore në të njëjtën kohë. Ju do e përdorni siç e përdorni rezervën tuaj, çfarë do mbetet do e marrë shteti. Është e garantuar” – tha Rama.