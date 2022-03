“Duam të ikim!”/ Pushtimi i Ukrainës sjell eksodin masiv rus, mundësitë për largim pakësohen çdo ditë

Nga Moska në kryeqytetin siberian, Novosibirsk, dhe nga qendra intelektuale e Shën Peterburgut në bazën e nëndetëseve bërthamore të Murmansk, rusët po kërkojnë një rrugëdalje në pritje të një të ardhmeje të zymtë në një vend të copëtuar nga izolimi, censura dhe lufta.





Analiza e të dhënave të shifrave të emigracionit dhe informacioneve të fluturimeve, si dhe intervistat me ekspertë, aktivistë dhe njerëz brenda vendit, hodhën dritë mbi mënyrën se si njerëzit që nuk mund të jetojnë më në Rusinë e Vladimir Putinit po përpiqen të ikin mes luftës në Ukrainë dhe goditje politike në vend.

Interesi i rusëve për temën e “emigrimit” në Google u katërfishua midis mesit të shkurtit dhe fillimit të marsit. Kërkimet rreth “vizave të udhëtimit” pothuajse janë dyfishuar, dhe për “azilit politik” ato u rritën më shumë se pesëfish.

Gjatë kërkimeve për emigracionin në 30 ditët e fundit, Australia, Turqia dhe Izraeli ishin disa nga destinacionet kryesore në trend, së bashku me Serbinë dhe Armeninë miqësore me Rusinë, si dhe Gjeorgjinë, të cilën trupat ruse e pushtuan në 2008.

Është e vështirë të përcaktohet saktësisht se sa rusë janë larguar nga vendi, ose në të vërtetë, sa do të ishin në gjendje ta bënin këtë gjë. Kufizimet financiare, rritja e çmimeve të udhëtimit dhe disponueshmëria e kufizuar e rrugëve të daljes pas një kaskade pezullimesh fluturimesh rrezikojnë të fusin në grackë ata që janë mjaftuar me Rusinë e Putinit.

“Më 24 shkurt, gjithçka ndryshoi, jetët tona u ndanë në para dhe pas”, tha Veronica, një tregtare dixhitale 26-vjeçare që jeton në Moskë.

Ajo nuk donte të merrte një vendim të nxituar ndërsa shikonte miqtë dhe të njohurit e saj duke paketuar çantat e tyre, duke zgjidhur marrëveshjet e qirasë dhe “duke u larguar për në Jerevan, Tbilisi dhe Stamboll, së bashku me kafshët e tyre shtëpiake”, disa ditë pasi mësuan se Rusia kishte sulmuar Ukrainën.

Në vend të kësaj, ajo shkoi në protesta kundër luftës në kryeqytetin rus.

Por në fillim të marsit, Veronica filloi të kuptonte se situata po përkeqësohej. “Policia filloi të merrte aktivistët direkt nga banesat e tyre, duke i larguar njerëzit nga metroja”, tha ajo për CNN, duke shtuar se policia shkoi në shtëpinë e prindërve të saj në Siberi për ta kërcënuar.

Legjislacioni i ri u miratua në Rusi në fillim të marsit që mund t’i dërgojë njerëzit në burg deri në 15 vjet për postimin ose ndarjen e informacionit rreth luftës, që autoritetet i konsiderojnë të rreme. Ata e bënë të paligjshme edhe përdorimin e fjalës ‘luftë’, tha Veronica.

Megjithatë, pika e fundit për të ishte reagimi i popullatës së gjerë ruse, për të cilën ajo mendon se “besojnë propagandën televizive”. Sipas një sondazhi të pavarur të kohëve të fundit, 58% e rusëve mbështesin veprimet ushtarake të vendit të tyre në Ukrainë dhe vetëm 17% mendojnë se Rusia ka nisur përshkallëzimin e konfliktit me Ukrainën.

Biletë vetëm vajtje

Persekutimi politik është vetëm një nga arsyet pse disa rusë po përpiqen të arratisen. Përveç kësaj, disa familje nuk besojnë se situata brenda vendit do të përmirësohet, ata janë të shqetësuar për rekrutimin e mundshëm të djemve të tyre në ushtri ose duan një arsim perëndimor për fëmijët e tyre, sipas Andrei Kolesnikov, bashkëpunëtor i lartë në Qendrën Carnegie Moscoë.

Nikolai është vetëm 16 vjeç. Në fillim të marsit, prindërit e tij morën një vendim të vështirë për ta dërguar në Tbilisi, Gjeorgji, për t’u bashkuar me vëllezërit e tij më të mëdhenj që ishin tashmë atje. Ata duan që ai të aplikojë për azil politik në Evropë më vonë.

Që nga fillimi i luftës dhe deri më 16 mars, më shumë se 30,400 rusë kanë hyrë në Gjeorgji, ndërsa mbi 17,800 janë larguar, që do të thotë se më shumë se 12,600 ishin në vend në atë moment, sipas ministrit të brendshëm gjeorgjian Vakhtang Gomelauri.

Kjo është pothuajse 14 herë më shumë emigrantë rusë sesa në të njëjtën periudhë në 2019 para pandemisë Covid-19, tha ai. Për më tepër, pothuajse 10 herë më shumë bjellorusë shkuan në Gjeorgji që nga shpërthimi i luftës në krahasim me vitin 2019, kur turizmi ishte ende i lartë, sipas Gomelauri.

Avionët e fundit

Gjeorgjia është një nga vendet e pakta që janë të përballueshme dhe marrin rusët që ikin pa procedura të gjata për viza. Opsione të tjera përfshijnë vendet post-sovjetike, si Armenia, Azerbajxhani dhe Kazakistani. Ata që mund ta përballojnë, shkojnë në ato që janë zakonisht destinacione të njohura për pushime, vende si Turqia, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Meksika.

Nuk ka pasur fluturime direkte për në Gjeorgji që nga pushtimi rus në 2008. Por për një sërë destinacionesh të tjera, analiza e CNN e të dhënave nga Flightradar24 ka zbuluar një rritje të dukshme të fluturimeve ditore nga qytetet ruse në dy javët e para të luftës.

Nisjet ditore për në Armeni u rritën me pothuajse një të tretën në krahasim me mesataren e dimrit, pasi deri në 34 avionë u nisën nga Rusia për në këtë vend me më pak se tre milionë banorë më 6 mars. Fluturimet ditore drejt Kazakistanit dhe Izraelit janë rritur me rreth 50%. Turqia, Uzbekistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë parë përkatësisht një, tre dhe katër fluturime shtesë në ditë.

Është e paqartë se sa njerëz që morën fluturime direkte në vendet fqinje do të qëndronin atje dhe sa do të synonin të shkonin në Evropë, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera perëndimore.

Ata që ishin mjaft të shpejtë (dhe kishin vizat e Shengenit që e bënë të mundur), u hodhën në avionët e fundit që shkonin në Bashkimin Evropian (BE) në ditët e para të luftës. Të dhënat e Flightradar24 tregojnë një rritje të fluturimeve në disa vende evropiane, përfshirë Qipron, Spanjën, Finlandën dhe Hungarinë në ditët para mbylljes së hapësirës ajrore.

Por opsionet po pakësohen shpejt, me shumë nga ato rrugë që janë ende të hapura, të paaftë për të operuar për shkak të paaftësisë së transportuesve lidhur me sanksionet për të siguruar sigurime ose qira të avionëve. Ndër të tjera, linjat ajrore në dy destinacione të rëndësishme të mundshme për rusët, linja ajrore kazake Air Astana dhe Turkish Airlines, pezulluan të gjitha operacionet me Rusinë në mes të marsit.

Në muajt e dimrit para luftës mbi 210 linja ajrore operonin në Rusi ndërkombëtarisht, por në fillim të marsit ky numër kishte rënë në pak më pak se 90, sipas të dhënave të Flightradar24. Operatorët e fluturimeve fluturojnë në jo më shumë se një e treta e aeroporteve të huaja që më parë ishin të lidhur me Rusinë, tregojnë të dhënat e fillimit të marsit.

“Pothuajse e pamundur të largohesh”

Veronica tha se ajo dhe partneri i saj kanë shpenzuar tashmë 260,000 rubla (rreth 2,500 dollarë) për biletat për fluturimet që ishin anuluar dhe nuk janë kthyer ende.

“Së pari blemë bileta avioni për në Jerevan për 5 mars, me kompaninë ruse s7, por u anulua. Më pas blemë bileta për në Jerevan me një linjë ajrore ruse Aeroflot për 8 mars — por edhe ai fluturim u anulua. Pas kësaj blemë nga linja ajrore turke Pegasus, një aeroplan për në Stamboll për 1 Prill, dhe sot zbuluam se edhe ai ishte anuluar”, tha ajo për CNN.

Përpjekjet për të kaluar kufijtë tokësorë janë gjithashtu problematike pasi Rusia i ndaloi qytetarët e saj të largoheshin nga vendi me rrugë tokësore në vitin 2020, zyrtarisht për shkak të pandemisë së koronavirusit, me vetëm një pjesë të vogël të përjashtimeve.

Pushtimi i Ukrainës shkakton “ikjen e trurit” në Rusi

Ndërsa ikja nga Rusia po bëhet një përpjekje edhe më e kushtueshme, është e qartë se janë kryesisht të rinjtë, të arsimuar mirë dhe të paguar mirë ata që mund të përballojnë të largohen. Për Rusinë, kjo është kryesisht klasa e teknologjisë.

Disa kompani ndërkombëtare të IT kishin zhvendosur punonjësit në muajt para pushtimit të Ukrainës, duke parashikuar tashmë dëmtimin e reputacionit dhe financiar. Shumica e punonjësve të IT-së, veçanërisht përkthyes të pavarur, kanë avantazhin e të qenit në gjendje të punojnë në distancë, duke kërkuar vetëm një llogari bankare dhe leje pune.

Brenda ditëve të pushtimit, u krijuan grupe të shumta të mediave sociale ku kolegë ose disidentë nga Rusia dhe Bjellorusia ndanë informacione mbi rrugët e mundshme të arratisjes.

Vetëm një nga dhjetëra grupet e dedikuara për zhvendosjen ka arritur mbi 100,000 abonentë, me pothuajse gjysmën e tyre në internet çdo ditë. Dhjetëra mijëra njerëz u janë bashkuar grupeve të dedikuara për të lëvizur në vende të veçanta, si Armenia, Gjeorgjia dhe vendet e BE-së, si dhe grupeve të specialistëve të IT-së që diskutojnë mundësitë dhe si të gjejnë punë jashtë vendit.

(Marrë me shkurtime dhe përshtatur në shqip nga CNN)