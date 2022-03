“E famshme”/Morena Taraku publikon foto plot stil nga Stambolli

Përmes postimeve të ndryshme në rrjetin social Instagram ajo ka treguar se prej disa vitesh jeton në Stamboll.

Së fundmi ajo ka publikuar disa fotografi ku shihet e veshur me një xhaketë ngjyrë bezhe dhe bluzë të shkurtër si dhe pantallona me ngjyra ushtarake kombinuar me atlete.

“E famshme”, ka shkruar Morena në mbishkrimin e fotografive.

Fotot në fjalë kanë marrë shumë pëlqime dhe komente pozitive nga ndjekësit.