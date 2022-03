“Është e dhimbshme, marr pilula gjumi”/ Hulk i frikshëm qan dhe thotë se nuk flet me prindërit e tij (Video)

Numërimi mbrapsht për betejën e vitit mes Martin Ford (njeriu më i frikshëm në botë) dhe Sajad Gharibi (iraniani Hulk) ka filluar dhe të gjithë mezi presin t’i shohin ata të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre në ring.





Prej disa kohësh kanë ardhur deklarata dhe kërcënime nga të dyja palët dhe së fundmi dy gladiatorët janë takuar në një konferencë për shtyp në Dubai. Atje Ford i dha Gharibit një mësim të fortë, me këtë episod të veçantë që i kushtoi shtrenjtë këtij të fundit.

Hulk Iranian, zbuloi se që nga dita që Ford e hodhi poshtë, prindërit e tij refuzuan të flisnin me të, për pasojë ai është në një gjendje shumë të keqe psikologjike. Në fakt, ai pranoi se merr pilula gjumi për të luftuar ankthin.

“Unë nuk kam qenë në gjendje të telefonoj familjen time që nga dita që u ktheva në Iran, as nuk shkova t’i shoh”, tha Gharibi, duke shpërthyer në lot në televizionin iranian. “Unë nuk mund të flas me babanë dhe nënën time. Herën e fundit që folëm, ata më thanë se njerëzit që panë në video nuk ishin djali i tyre, se djali i tyre është më i fortë se sa ata panë”, rrëfeu ai.

“Më dhemb zemra kur nuk mund të flas me familjen time. Kam humbur krenarinë time dhe jam shkatërruar. Si ta shpjegoj këtë; më mashtruan dhe unë rashë përtokë, mamaja më tha se do të shkoja atje dhe do ta mbaroja. Të gjithë ishin duke pritur të kundërtën. Si mund të fle i qetë dhe të pushoj pas kësaj? Ndihem shumë keq, nuk më zë gjumi dhe marr pilula gjumi. Kur një nënë i thotë këto fjalë fëmijës së saj, si mund ta përballosh?” tha Hulku iranian.

Reagimi i Fordit pas gjithë kësaj ishte: “Është thënë shumë, unë bëj pyetjen nëse ai dëshiron vërtet të garojë. Nuk dua të hyj në ring me vulën e ngacmuesit dhe të përballem me dikë që nuk është aq i përgatitur sa unë. Nëse ai dëshiron vërtet që kjo luftë të bëhet, t’u thotë të gjithëve se ai dëshiron që kjo luftë të bëhet dhe të mos ma hedh mua”.

Ai përfundoi: “Ka shumë pasion, por në fund të ditës duhet të shkosh dhe të japësh betejën tënde. Unë pres të shoh nëse ai do të jetë në gjendje të hedhë poshtë dhe të luftojë sepse unë nuk synojtë zhgënjejnë njerëzit në këtë ngjarje”.

Ndeshja e “njeriut më të frikshëm në botë” me “Hulkun iranian” është planifikuar të zhvillohet më 30 prill në O2 të Londrës.