“Goditet” me 12 vite burg “biznesmeni i kokainës” në Britani! 34-vjeçari shqiptar trafikoi 58 kg drogë për 4 mln paund

BRITANI- Shqiptari 34- vjeçar, Fatjon Kurti emri i të cilit u bë i ditur nga mediat britanike, është vënë në pranga për trafikim droge. Kurti është dënuar nga policia britanike me 12 vite burg pasi kishte trafikuar 58 kg kokainë me vlerë 4 milionë paund na harkun kohor të tre muajve.





34-vjeçari komunikonte me anë të platformës EncroChat për të shitur drogën e klasit A. Mediat britanike kanë zbardhur edhe bisedat e përgjuara të Kurtit ku ky i fundit e konsideronte veten si “biznesmeni i kokainës” .

Sipas zëdhënësit të NCA-së, ata mundën të bënin lidhjen e Kurtit me makinat që kishte marrë me qira dhe të dhënat e gjetura në celularin e tij.

Hetimet zbuluan se si midis 26 marsit dhe 2 qershorit 2020, Kurti, ishte përfshirë në trafikimin e të paktën 58 kg kokainë me një vlerë prej më shumë se 4 milionë paundësh. Shqiptari Fatjon Kurti i cili banonte në Neëport Court pranë Leicester Square në qendër të Londrës, organizoi trafikimin përmes EncroChat. Në përpjekje për të kamofluar aktivitetin e tij të jashtëligjshëm ai u kujdes të krijonte një kompani paralele “E&T Catering”, të regjistruar në banesën e tij, por nuk figuronte si bin\znes kateringu.

Agjencia Kombëtare e Krimit nisi hetimin e Kurtit, i cili pranoi trafikimin e kokainës dhe pastrimin e parave. Të dhënat nga sistemi ANPR (njohja automatike e targave) identifikuan dy automjete që përputheshin me lëvizjet e telefonit.

Nga hetimi treguan se Kurti kishte marrë me qira dy makina dhe të dhënat e celularit treguan gjithashtu se celulari tjetër i Kurtit tregonte vendndodhjen e dy automjeteve. Njëri prej bashkëpunëtorëve të Kurtit i shkroi atij se ai kishte porositur një Playstation që i vinte të enjten. Të dhënat treguan se Kurti ishte abonuar në kompaninë Sony. Oficerët e NCA dekriptuan më shumë se 16 mijë mesazhe në telefonin Kurtit për të mbledhur provat.

Sipas provat të dala nga hetimet, u vërtetua se ai kishte një numër bashkëpunëtorësh të besuar – të cilët ishin përgjegjës për magazinimin dhe shpërndarjen e kokainës si dhe mbledhjen e parave. Në telefonin e tij u gjetën foto të kokainës të cilat ai ua kishte dërguar kontakteve të shumta për të diskutuar pazaret e drogës. Më 3 maj të vitit 2020 ai fliste me dikë që bënte një marrëveshje për 11 pako kokaine, ku vetëm një kilogram vlente 272 mijë puand. Më pas ai ra në pranga më 25 nëntor të vitit të kaluar. Ndërsa sot ai u dënua me 12 vite burg. “Tregtia e drogës e klasës A është e lidhur pazgjidhshmërisht me dhunën e bandave dhe vuajtjet reale që prodhon tek njerëzit në Mbretërinë e Bashkuar”, u shpreh shefi i NCA-së, Matt McMillan./Përkthyer dhe përshtatur nga National Crime Agency