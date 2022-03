Kërkesa për arrestim/ “Alqi Bllakon nuk e hoqi politika”- Artur Zheji për deputetin: Gabimi më i madh që bëri është…

Dorëheqja e Alqi Bllakos nga mandati i deputetit, për analistin Artur Zheji nuk është një goditje politike nga Partia Socialiste. Sipas tij, Bllako është sjellë korrekt në të gjitha aspektet me “bosët” e qeverisë dhe se ka ndjekur me përpikmëri skenarin që i është dorëzuar.





I ftuar në emisionin “Pikat mbi i”, Zheji thotë se autoritetet arritën ta kapin Bllakon për çështjen e inceneratorëve, sepse deputeti socialist i ka bërë të gjitha transaksionet me procedura ligjore dhe të hapur.

Pikërisht, vijon Zheji, ky është gabimi më i madh i Bllakos në këtë histori, pasi mendonte se ishte i paprekshëm për shkak të mbështetjes nga qeveria.

Artur Zheji: Këtu ka disa hallka. Ky është një nënregjizor i kësaj. Ka një eksperiencë në institucione. Ka patur një bindje se është i pakapshëm dhe i pandëshkueshëm dhe kanë lënë gjurmë të mëdha të kalimeve financiare. Një vullnet mesatar për të ndjekur çështjen mjaftonte për të zbuluar çështjen. Ky duhet ta mbajë mirë deri në fund me bosët në qeveri. Janë ata që e kanë veshur me pushtet. Për t’ia thjeshtuar punën kryeministrit e kabinetit, i është kërkuar të japë dorëheqje dhe i është dhënë garanci që nëse do sillet mirë dhe do ta mbyllin këtë çarje. Duke e izoluar këtë, i kanë vënë kapak, dhe nëse sillet mirë, dënohet me një dënim të vogël.

Për mendimin tim, u kap, është sjellë shumë mirë me politikën. Ka shpërndarë lekët, ka zbatuar me përpikmëri atë skenarin që i është dhënë. Tani ka bërë një rrogë 6000 euro për babain, sigurisht që do e bënte me lekët e shtetit. Ai ka një fill për atë operacion. Ai është futur në rrezik për atë që ka bërë, ndaj ka marrë një bonus, një 10%. Ka dashur t’i bëjë gjërat legalisht, i ka bërë pagesat me bankë. I ka bërë hapur, i bindur që nuk do të kapet. Ndoshta kjo i ka ardhur nga shkollimi i tepërt. Po të përdorte metodën e vjetër të lekut në dorë, do të kishte mundur të fshihej.