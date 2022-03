“Kush hedh një hap drejt, një hap shtrembër përgjigjet para drejtësisë”- Rama për inceneratorët: Krenar që i kemi ndërtuar!

Kryeministri Edi Rama deklaroi të mërkurën se është krenar për veprat për menaxhimin e mbetjeve, të cilat i cilësoi si impiante të prodhimit të energjisë. në një dalje për gazetarët në përfundim të mbledhjes së kryesisë

Në një dalje për gazetarët në përfundim të mbledhjes së kryesisë, Rama u shpreh se individë të caktuar përveçse bëjnë punën e shtetit, bëjnë edhe punën e xhepit të tyre gjatë procesit të operimit të incineratorëve.

“Së pari që nga fakti që akoma flitet për inceneratorë është një shërbim pa cilësi që i bëhet publikut. Ne kemi ndërtuar impiante të prodhimit të energjisë nga mbetjet. Nëse do të bëhet edhe një tjetër ndërprerje do humbasësh mundësinë të kesh komunikim me mua. Edukata nuk negociohet dhe unë nuk mund ta negocioj. Ne kemi ndërtuar impiante. Jam shumë krenar për ato vepra sepse veprat janë aty.

Nëse në këtë proces, individë të caktuar përveçse bëjnë punën e shtetit, bëjnë edhe punën e xhepit të tyre, kjo nuk ka lidhje me vendimin e qeverisë por me një cenim te ligjit dhe një përgjegjësi që në rast se drejtësia e nxjerr në pah duhet të jemi të kënaqur që edhe vepra bëhet. Kush përdor funksionin shtetëror për përfitim personal mund të përfundojë aty ku deri dje nuk ia merrte mendja askujt se mund të përfundonin njerëzit me pushtet. Qëndrimet e mia janë qëndrime që nuk duhet t’i shihni të tilla, janë të lidhura me një proces që kemi detyrimin ta shtyjmë përpara. Kush hedh një hap drejt dhe një hap shtrembër do japë përgjigje para drejtësisë”, tha Rama.