Makina humbet kontrollin, përplaset me murin rrethues të një banese në Bathore! Plagoset 2-vjeçari

Një aksident është regjistruar pasditen e sotme në Bathore të Tiranës. Mjeti i drejtuar nga shoferi me iniciale Z.D., ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga rruga. Për pasojë, mjeti ka përfunduar duke u përplasur me murin rrethues të një banese ku është plagosur një 2-vjeçar. I mituri, i cili ishte pasagjeri në mjet është shoqëruar me urgjencë drejt spitalit.





Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i policisë

Më datë 30.03.2022, në Bathore, shtetasi Z. D., duke drejtuar mjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, duke dalë nga rruga, dhe është përplasur me murin rrethues të një banese.

Si pasojë është dëmtuar një i mitur 2-vjeçar (pasagjer), i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.