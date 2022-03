Ministrja e Financave: Rritja e çmimeve, ‘shqetësimi më i vogël’. Lufta në Ukrainë do të sjellë edhe mungesë të…

Në një takim me importues, eksportues dhe përfaqësues të zinxhirit të furnizimit me mallrat e shportës, ku i pranishëm është dhe Kryeministri Rama, ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj u shpreh se, përveç rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore bazë, një tjetër shqetësim në këtë situatë të krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë është edhe për mungesat në treg që mund të ketë në vijim.

Ibrahimaj tha më tej se, po përpunohet një instrument garancie sovrane që do mund të përdoret nga importuesit e përpunuesit e këtyre produkteve bazë me qëllim për të marrë kredi për kapital qarkullues.

“Kemi biseduar gjerësisht për atë mundësinë e disponueshmërisë së produkteve, që është me shumë rëndësi. Ministria e Financave po përpunon një instrument garancie sovrane që do mund të përdoret nga importuesit e përpunuesit e këtyre produkteve bazë me qëllim për të marrë kredi për kapital qarkullues që do jetë e siguruar nga ministria e Financave. Kjo pasi rritja e çmimeve ju afekton ju e disponueshmëria e parave për të marrë rezerva për të garantuar ofrimin e produktit për gjithë popullatën do u vendoste në vështirësi. Qëllimi është t’u sigurojmë që ne do u ofrojmë gjithë konsumatorëve produktet për të cilat kanë nevojë e nuk do lejojmë që të ketë spekulim me çmimet nëse do ketë rritje pra çmimi i konsumatorit të reflektojë atë çmim që realisht faturohet dhe jo një çmim që pritet për të ardhmen”, tha ministrja Ibrahimaj.