Momenti tronditës kur një e re godet me thikë një ndihmës polic që përpiqet ta ndihmojë!

Momenti tronditës kur një grua e re godet me thikë një ndihmës sherif, i cili po hetonte një aksident automobilistik, duke e plagosur – fatmirësisht sipërfaqësisht – në arterien karotide, shfaq një video të uniformës së 22-vjeçarit të publikuar nga Zyra e Sherifit të Qarkut St. Florida Lindore.





Sipas medias The Independent, Asistent Sherifi Cody Colangelo u thirr në vendin e një aksidenti automobilistik me një automjet të përmbysur në orën 23:00 të së mërkurës së kaluar, por kur ai mbërriti atje makina ishte bosh. Dëshmitarët okularë i thanë 22-vjeçarit se shoferi, i cili më vonë u identifikua si 21-vjeçarja Leia Michelle Day, la makinën e saj dhe vrapoi në argjinaturën e lumit në zonë.

Zonja Day ishte dukshëm e mërzitur kur ndihmësi i sherifit të ri e vuri re dhe u përpoq të fliste me të, tha zyra e sherifit në një deklaratë pas incidentit.

Në videon e bërë publike, 22-vjeçari duket se zbret disa shkallë duke iu afruar gruas që qante, e cila po ecte lart e poshtë, pranë ujit. “Si është puna me ju?” E pyet ndihmësi i sherifit të ri, duke e parë në këtë situatë. “Nuk e di”, përgjigjet ajo. “A ke qenë vetëm në një aksident me makinë?” ai vazhdon dhe vajza fillon te largohet. Ndihmës sherifi i thotë të ndalojë dhe i afrohet duke i kërkuar të ngjitet shkallët për t’u larguar nga uji. “Nuk dua, kam frikë” dëgjohet të thotë gruaja, e cila megjithatë më në fund përmbush kërkesën e 22-vjeçarit. Por befas, teksa ngjit shkallët, ai kthehet ashpër dhe e godet me thikë.

Sipas njoftimit të Autoriteteve, sulmi ka lënduar – fatmirësisht sipërfaqësisht – arterien karotide të Colangelo. Më pas zonja Day u largua pas sulmit dhe një plumb i qëlluar drejt saj nga 22-vjeçari nuk e goditi. Duke ushtruar presion mbi plagën e tij, Colangelo filloi të ndiqte autorin dhe të thërriste ndihmë me radio. Day më vonë u gjet dhe u arrestua.

Kolantzelo iu desh t’i nënshtrohej një operacioni dy-orësh për dëmtimin e qafës. Ai tani ka dalë nga spitali dhe po shërohet në shtëpi. Sipas mjekëve, nëse i riu nuk do të kishte bërë presion në vend pas të shtënave, ose nëse thika kishte drejtim poshtë duke zbritur në qafë, ka shumë mundësi që ai të mos kishte arritur të arrinte i gjallë në spital.

21-vjeçarja Leia Michelle Day po mbahet në burgun e kontesë St. Lucy me akuzën e tentativës për vrasje. Hetuesit kanë zbuluar se ajo ka qenë nën ndikimin e alkoolit apo drogës kur ka sulmuar me thikë ndihmës sherifin.