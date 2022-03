“Në diktaturë është ndryshe!”/ Alqi Bllako iu vetëdorëzua SPAK-ut për inceneratorët, Rama: Nuk ka përgjegjësi kolektive

Kryeministri Edi Rama ka folur pasditen e të mërkurës në lidhje më kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për të arrestuar ish-deputetin Alqi Bllako për përfshirjen e tij në aferën e incinceratorëve. Kreu i qeverisë nënkuptoi se Partia Socialiste nuk do t’i dalë krahë ish-deputetit, i cili akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës.

Në prononcimin e tij pas mbledhjes së Kryesisë, Rama theksoi se “zgjedhjet e njerëzve bazohen në një sërë arsyesh dhe kriteresh që nuk prezumojnë për askënd se kush zgjedh është përgjegjës nëse i zgjedhuri prej tij, në një moment të caktuar shkel ligjin”.

“Unë qëndrova këtu për respekt dhe besoj që bëhen pyetjet, jepen përgjigjet dhe nuk ndërpritet tjetri kur është duke dhënë përgjigje. Është minimum etik. U përgjigja te pyetja që u bë. Ka akoma nevojë për të folur për etikën, apo ta lëmë fare? Unë mendoj që duhet bërë e para, edhe në respektin tuaj dhe atyre që na ndjekin. Nuk ka përgjegjësi kolektive, zgjedhjet e njerëzve në jetë me të cilët vendos të lidhësh jetën, të bësh një rrugë të caktuar në punë, zgjedhjet e njerëzve bazohen në një sërë arsyesh dhe kriteresh që nuk prezumojnë për askënd se kush zgjedh është përgjegjës. Nëse i zgjedhuri prej tij, në një moment të caktuar shkel ligjin. Për këtë arsye gjërat janë krejtësisht të ndara.

Sot që flasim, përgjigja ime është një përgjigje në parim. Në rastin konkret dhe në të gjitha rastet nuk e caktoni as ju e as unë, e cakton drejtësia. Deri në momentin që drejtësia do të thotë fjalën e fundit, ata konsiderohen të pafajshëm. Në komunizëm, diktaturë, është ndryshe. Bëhen gjyqe popullore, goditje me mikrofona. Ndryshimi është që këtu sot për shkak të reformës në drejtësi dhe shumicës këtu, kemi arritur në pikën që s’ka mburoja politike. Janë të ndara gjërat. Unë s’jam as prokuror e as gjykatës. Prokurorin e gjykatësin e shoh që e bëjnë shumë, në parlament, media, është e drejta e tyre. Ajo që unë di të them është që sot është një Shqipëri tjetër. Nuk duhet të çuditen që cilidoqoftë nga shumica, pakica, kërkohet nga drejtësia të përgjigjet. Nuk i komentoj vendimet e SPAK, për një arsye themelore, sepse për mua, përtej pjesës njerëzore qëndron misioni që kjo rrugë duhet të vazhdojë përpara e pa penguar nga forca garantë. Mund të ketë momente jo fatlume, vendime shumë të diskutueshme, këto janë të natyrshme në një proces zgjimi, pas 500 vitesh padrejtësi, në këtë vend s’ka pasur drejtësi. Kjo është arsyeja se përse ju bini në kurthin e të qenit të padrejtë”, tha Rama.