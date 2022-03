RAPORTI/ Trafikimi i kokainës nga Amerika e Jugut drejt Evropës nën kontroll të mafies shqiptare

Mafia shqiptare është struktura e krimit të organizuar, e cila ka marrë në dorë kontrollin e trafikimit të kokainës dhe heroinës nga Amerika e Jugut drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar.





Në një raport të Institute Global Policy thuhet se grupet e krimit të organizuar që janë në gjendje të krijojnë zinxhirë furnizimi drejtpërdrejt nga vendi i origjinës deri në tregun e vendeve evropiane, po dominojnë grupet shqiptare.

Këto grupe ulin ndjeshëm kostot dhe ofrojnë një furnizim të qëndrueshëm për shitësit me pakicë. Gjithashtu, raporti shpjegon se trafikantët shqiptarë kanë marrë kontrollin e kokainës në rrugët ballkanike duke e sjellë atë nga Amerika e Jugut drejt vendeve të Evropës, pasi ata mbajnë edhe kontaktet e drejtpërdrejta me prodhuesit e kokainës.

Struktura dhe ekonomia e tregjeve të paligjshme të drogës

Për të kuptuar nxitësit e përdorimit të drogës dhe dhunës së shoqëruar, është e rëndësishme të kuptohet struktura e ekonomisë së tregjeve ndërkombëtare të drogës dhe zinxhirëve të furnizimit. Shumica e heroinës kultivohet nga lulëkuqet e opiumit në Afganistan. Pasi korret, përpunohet në formën bazë, falsifikohet me agjentë prerës dhe më pas shtypet në pako e blloqe, dhe paketohet për eksport për në 11 tregjet evropiane.

Procesi për kokainën ndjek një model të ngjashëm, me shumicën e të korrave të kultivuara në Amerikën e Jugut, ku evidentohet Kolumbia. Drogat sintetike, në të kundërt, zakonisht kërkojnë më shumë faza prodhimi përpara se të jenë gati për t’u paketuar në pluhur ose tabletat të bëhen gati për eksport.

Përfitimi dhe ku qëndrojnë shqiptarët

Marzhet e fitimit përmes trafikimit të heroinës dhe kokainës kanë edhe kosoton konvencionale të biznesit si pajisjet dhe puna, por edhe rreziqet e zbulimit nga zbatimi i ligjit. Grupet e krimit të organizuar që janë në gjendje të krijojnë zinxhirë furnizimi drejtpërdrejt nga vendi i origjinës deri në tregun përfundimtar, për shembull si shqiptarët, janë në gjendje të ulin ndjeshëm kostot dhe të ofrojnë një furnizim të qëndrueshëm për shitësit me pakicë.

Rrugët e Trafikimit

Sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA), ekzistojnë tre rrugë kryesore të trafikimit të heroinës për në Mbretërinë e Bashkuar. E para është rruga ballkanike, nëpërmjet Lindjes së Mesme dhe Ballkanit, ku kjo e fundit rezulton më e përdorura. E dyta është rruga veriore, përmes Azisë veriore në Rusi dhe Evropën veriore dhe rruga jugore, përmes Afrikës jugore dhe asaj perëndimore për Evropën jugore. Sasi e konsiderueshme e kokainës, ku pjesa më e madhe e saj prodhohet në Kolumbi, trafikohet në rrugë detare nga Amerika Qendrore dhe Jugore drejt porteve holandeze dhe belge ku edhe depozitohet. Më pas ndahet për t’u transportuar në Mbretërinë e Bashkuar me mjete turistike që udhëtojnë nëpër Anglinë juglindore, zakonisht përmes kanalit të La Manche dhe Doverit, ose nëpërmjet bregut lindor përmes porteve të tilla si Harwich, thuhet në raport.

Gjithashtu kokaina trafikohet drejtpërdrejt në Mbretërinë e Bashkuar nga Amerika e Jugut përmes transportit ajror. Historikisht, grupet kolumbiane dhe ato italiane kanë dominuar furnizimin me shumicë të kokainës në Evropë në bashkëpunim me grupe të tjera të krimit të organizuar si ato holandeze dhe spanjolle. Por vitet e fundit ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm ku është rritur dominimi i trafikantëve nga Ballkani, veçanërisht nga Shqipëria. Trafikantët shqiptarët janë ata që kanë marrë kontrollin e kokainës në rrugët ballkanike duke e sjellë atë nga Amerika e Jugut për në Shqipëri më pas drejt vendeve ballkanike dhe më pas për në Britaninë e Madhe. Sipas raportit, trafikantët shqiptarë janë ata që mbajnë edhe kontaktet e drejtpërdrejta me prodhuesit e kokainës.

Sipas vlerësimit Strategjik Kombëtar kundër Krimit të Organizuar theksohet se tregjet e heroinës dhe kokainës po gjenerojnë dhunë të konsiderueshme midis grupeve të ndryshme të krimit të organizuar. Mosmarrëveshjet për drogën gjatë transitit të saj, kontrolli i tregjeve të drogës dhe mbrojtja e pasurive, shpesh rezultojnë në përplasje mes bandave, duke përfshirë përdorimin edhe të armëve të zjarrit. Pasi kokaina dhe heroina mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar zinxhiri i furnizimit zakonisht përfshin tre nivele: niveli i importit dhe i shitjes me shumicë, sjellja e drogës në vend dhe shitja e tyre te tregtarët me shumicë, që më pas e shpërndajnë tek ata me pakicë deri në përdoruesit e drogës në rrugë.

Megjithatë, dallimet midis niveleve në zinxhirin e furnizimit po bëhen gjithnjë e më të paqarta. Inteligjenca e zbatimit të ligjit në Mbretërinë e Bashkuar bën të ditur se kur bëhet fjalë për shpërndarjen e kokainës, për shembull, tregjet e mesme mund të anashkalohen dhe të hyjnë në lojë trafikantët shqiptarë të cilët negociojnë drejtpërdrejt me prodhuesit dhe ndërpresin zinxhirin ndërmjetësues të furnizimit me shumicë duke ulur kostot dhe çmimet. Sipas raportit të inteligjencës britanike çmimet e shitjes me shumicë për kilogram të kokainës dhe heroinës kanë rënë në portet kryesore evropiane, veçanërisht në Roterdam dhe Antëerp, por cilësia e ‘mallit’ mbetet e lartë. Kjo reflektohet edhe tek rënie të paprecedentë e çmimeve të shitjes me shumicë në Britaninë e Madhe përgjatë dhjetë vitet e fundit ku më parë një kilogram shitej për 45 mijë paund, sot shitet për 35 mijë.

Në nivelin e shitjes me pakicë, heroina dhe kokaina përgjithësisht trajtohen së bashku pasi ato përdoren njëkohësisht (me kokainë pluhur të konvertuar në krak për përdorim të gjerë” Tregtarët e heroinës dhe krek-ut janë shpesh përdorues më të rinj dhe/ose anëtarë të rinj të grupeve të krimit të organizuar.

Si shitet kokaina dhe heroina online

Teknologjia e re ka lehtësuar tregtinë e drogës dhe e ka bërë atë gjithnjë e më fitimprurëse. Zhvillimet e shpejta në monedhat virtuale dhe sistemet anonime të pagesave po ulin barrierat për biznesin dhe po i lejojnë OCG-të të reduktojnë rreziqet dhe rrjedhimisht kostot. Zhvillimi i proceseve të automatizuara të parcelave dhe dërgesave kontribuon gjithashtu në lehtësinë e shpërndarjes me rrezik të reduktuar. Rrjeti i errët po shkëput lidhjen midis tregjeve të drogës dhe zonave lokale, një proces që ndoshta filloi me lindjen e telefonave celularë.

Më gjerësisht, kjo ka reflektuar ndryshimet në ekonominë e gjerë, transaksionet janë zhvendosur gjithnjë e më shumë drejt një modeli të ofrimit në kohë te klienti, i mundësuar nga teknologjia celulare. Konsumatorët raportojnë lehtësinë në rritje të marrjes së shpejtë të drogës, me më shumë se dy deri në pesë persona të anketuar që deklaruan se ishte e lehtë të merreshin droga të paligjshme brenda 24 orëve në Angli dhe Uells, nga rreth një e treta në 2016/2017.