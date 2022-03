“Të arrestohet për incineratorët!”/ Dorëheqja nga mandati i deputetit, zbulohet letra e Alqi Bllakos për Kuvendin

Gazeta Shqiptare ka siguruar ditën e sotme letrën e Alqi Bllakos, me anë të së cilës ai i ka kërkuar Kuvendit heqjen dorë prej mandatit të deputetit pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme për ta arrestuar në lidhje më aferën e incineratorëve.

Letra e Alqi Bllakos:

Të nderuar Kolegë,

Unë i nenshkruari Alqi Edmond Bllako, datëlindja 10.05.1987, vendlindja Ersekë; me anë të kësaj shkrese ju bëj me dijeni se me vullnet të plotë dorëzoj mandatin parlamentar si deputet i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Tiranë, referuar kërkesës së SPAK drejtuar Kuvendit të Shqipërisë më datë 29.03.2022 dhe urdhrit të Kryetares së Kuventit të Shqiperisë më datë 29.03.2022 për mbledhjen e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetet më datë 30.03.2022 ora 18:00.

Me bindjen e plotë se në fund të këtij procesi do të provohet pafajësia, integriteti dhe ndershmëria ime në detyrën e ushtruar, me këtë akt personal vihem në dispozicion të plotë të drejtësisë, duke gjykuar t’i hap rrugën e pakushtëzuar proceseve të mëtejshme të organeve të drejtësisë.