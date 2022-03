Triumfi i Botox-it/ Pas pak vitesh të gjithë do të duken si Panos Kammenos

I parruar. Me mjekër tre gjatë. I lodhur por i fokusuar në punën e tij. Ndoshta një ide e një mace. Por edhe luftarake, siç informohet nga bluza me distinktivin CPA 10, shenjë e Forcave Speciale të Forcave Ajrore Franceze. Me bluzë, unazën e tij të martesës të mbajtur në mes të dorës së djathtë dhe një pako letrash dhe dosjesh nën krahun e tij. Një burrë 44-vjeçar në një ditë të zakonshme në zyrë.





Përshkrimi i mësipërm nuk do të ishte befasues dhe nuk do të diskutohej me çmime universale virale nëse zyra nuk do të ndodhej në shtëpinë e parë të Francës, pra në Pallatin e Champs-Elysées dhe protagonisti i saj nuk do të ishte presidenti Emanuel Macron. Aq më tepër kur të gjitha sa më sipër nuk janë produkt i rrëfimit me gojë apo me shkrim, por informacione të dala nga dokumentet fotografike, të cilat janë bërë publike përmes llogarisë së tij personale në Instagram nga fotografja zyrtare e Presidencës Franceze të Republikës.

Tetë fotot e postuara nga Soazi De La Moussonier nga Salon Dore, e cila është për Palais des Champs-Elysées në Shtëpinë e Bardhë, natyrisht, thanë shumë më tepër sesa mbishkrimi “E diela 13/03/2022 – Fundi i ditës”, me të cilat fotografi zgjodhi për t’i shoqëruar.

Në historinë njerëzore ka qenë epoka e gurit, pastaj bronzi, më vonë hekuri. Ne ende njohim Epokën e Akullnajave të Mëdha dhe të Vogla, por edhe periudha të tjera më të vogla ose më të mëdha që u vulosën dhe përfundimisht u emëruan nga një tipar dominues i shoqërive, ndryshimet në mjedisin natyror ose njerëzit. Fatmirësisht, për historinë e së ardhmes, atij nuk do t’i duhet të harxhojë peshore të lëndës gri apo enigmë për ditë e netë për të gjetur një titull të përshtatshëm për kohën që zbardhi për speciet tona që nga viti 2006, kur u lançua Facebook, por kryesisht nga viti 2010 dhe më pas me lançimin komercial të Instagramit.

Mes dy majmunëve

Epoka e të ashtuquajturës ‘Fytyra e Instagramit’ ka vite që është në zhvillimin e saj të plotë. Dhe po bëhet gjithnjë e më agresive. Në periudhën Jurassic të mediave sociale mund të kemi folur për ‘duckfaces’ të pafajshme dhe filtra prototip deformues që e bënin të shkurtërin më të gjatë, më të hollë më të trashë dhe më të trashin të shëndoshë, por tani gjëja jo vetëm që është bërë më serioze, por është bërë shkencë – dhe sigurisht për shumë njerëz edhe në varësi.

Fotoja e fundit e Panos Kammenos në Instagram, e cila u bë virale, e komentuar nga disa rezervistë dhe më me shaka, është ndoshta prova më rrëfyese se askush nuk ka mbetur i paprekur apo i padëmtuar nga dëshira e papranuar për t’u bërë dikush tjetër. Edhe nëse transformimi nuk pasqyrohet në jetën reale, por synohet të ekzistojë ekskluzivisht si një mozaik i meta-shoqërisë virtuale të internetit.

Po, ish-ministri i Mbrojtjes mund të ketë humbur shumë peshë, siç e dinë tashmë, por çështja në foton e tij kontroverse nuk kishte të bënte me siluetën e tij, të cilën e përjetësoi mes dy paraardhësve tanë (shih majmunët), por me fytyrën e tij të panjohur. Më të reja, më të forta, me karakteristika të ndryshme. Sikur mbi të kishte kaluar një hekur gjigant me avull bashkë me rrobaqepësen greke që e reklamonte në vitet e largëta të 90-ta. Nëse politikanët, qoftë edhe ata të çarmatosur, përpunojnë metodat e yjeve të rrjeteve sociale që përpiqen të ndjekin modelin e ri të bukurisë, duke investuar në aplikacione si FaceTune e famshme apo edhe duke iu drejtuar operacioneve estetike dhe kirurgjisë plastike, atëherë gjërat mbeten serioze.

Por është më mirë t’i marrësh gjërat me qetësi dhe të përpiqesh të mos përqendrohesh shumë në fytyrën e Instagramit. Fillimisht, le të sqarojmë se qëllimi i tij është të sjellë më shumë pëlqime, angazhim më të madh (shiko ndërveprimin me ndjekësit dhe jo), potencialisht më shumë para për të gjitha llojet e “ndikuesve” dhe sigurisht ushqim për narcisizmin e lindur që ne të gjithë sjellim nga djepi.

Karakteristikat “perfekte”.

E thënë përafërsisht, fytyra e instagramit ose më saktë maska ​​dëshiron të paktën për femrat buzë mishi, të plota dhe aspak të rrudhosura, mollëza të prera aziatike, hundë kaukaziane, sy që do t’i kishte zili një mace bengale, qerpikë gjigantë, mjekër pa mollëza dhe të deklaruara, tendencat e autonomisë nga pjesa tjetër e personit që sfidon me arrogancë ligjin e gravitetit. Sigurisht që nuk bëhet fjalë për shprehje apo për plakje, për pore të mbyllura apo për njolla të errëta. Këto i përkasin të shkuarës së largët, të zymtë për njëfarë të fundit të specieve tona, kur njerëzit dukeshin si njerëz.

Standardet e bukurisë dhe shiriti i estetikës mund të jenë vendosur dikur nga yjet e ekranit të madh, fotografët dhe drejtorët e artit të revistave apo edhe rregullat e sjelljes shoqërore, pra shtypjes, nëse flasim, për shembull, për korse viktoriane, por tashmë gjithçka përcaktohet nga ajo që përshtatet dhe mund të vihet në pah përmes kornizës katrore të Instagramit. Njerëzit kërkojnë dëshminë më të mirë të jashtme, pasqyrimin e tyre të përsosur në lupën e rrjeteve sociale dhe kjo është diçka që vërteton jo vetëm faktin se falë filtrave të fotografive të gjithë dukemi sikur kemi ardhur nga një linjë prodhimi fabrike kineze, por edhe nga të dhënat e shifrave zyrtare.

Industria e bukurisë, pavarësisht trazirave ekonomike, krizave, pandemive dhe luftërave, mbetet e gjallë, me një vlerë globale prej 511 miliardë dollarësh. Në SHBA, femrat shpenzojnë mesatarisht 3700 dollarë në vit për të zbukuruar pamjen e tyre, ndërsa fusha e kujdesit për meshkuj duket se është edhe më fitimprurëse, pasi shifrat thonë se në dy vitet e ardhshme vlera e këtij sektori do të ketë arritur në 90 miliardë dollarë, në një kohë kur në 2018 ishte në 60.

Dëshmi e gjallë

Dëshmi e sa më sipër është se Kylie Jenner, anëtare krenare dhe e pasur e familjes Kardashian, arriti në vitin 2019 të shpallet miliarderja më e re në histori falë kompanisë së kozmetikës që krijoi dhe të cilën e shiti. E vërteta, natyrisht, siç doli pas shitjes, ishte se Kylie Cosmetics vlente pak më pak. Por këto janë detaje edhe për “Forbes” që bëri llogaritjet përkatëse dhe i ofroi kopertinën e saj 21-vjeçares së atëhershme Jenner.

Natyrisht, obsesioni pas bukurisë ose, më saktë, me kushtet e saj të reja nuk kristalizohet vetëm në shitjet e produkteve të kujdesit apo në selfiet e panumërta të ngacmuara që në fund të shkrimit krijojnë një model të deformuar dhe një pamje të ngjashme të realitet të varur, sipas psikologëve, njerëzit në një krahasim të pafund dhe të pakuptimtë të imazhit të tyre real me të filtruarin, megjithatë nuk ndryshojnë strukturën apo profilin e fytyrës. Siç është rasti me kirurgjinë plastike, rikonstruktive dhe estetike, e cila është në lulëzim të plotë.

Nëse në vitet ’90 aksesori i nevojshëm i një qytetari të botës perëndimore ishte psikanalisti, tani ai ia ka lënë vendin kirurgut plastik. Lufta për të arritur dhe ruajtur fytyrën ideale të Instagramit kërkon beteja të shumta dhe të vazhdueshme. Në të kaluarën, operacioni plastik mund të ketë qenë një vendim që ka ndryshuar jetën dhe ka përfshirë njerëz të moshës së shtyrë, por tani konsiderohet e mirëqenë se dikush do të hezitojë të takojë Natassa Bofiliou ose Anna Vissi (ku këngëtarët zëvendësojnë me acid hialuronik dhe botox).

Triumfi i Botox-it

Sipas Shoqatës Amerikane të Kirurgëve Plastikë, vetëm në vitin 2018, qytetarët e vendit morën 7 milionë injeksione neurotoksine (shih Botox) dhe më shumë se 2.5 milionë injeksione të acidit hialuronik. Fondi i metodave invazive u mbyll për të njëjtin vit në SHBA në 16.5 miliardë dollarë, ndërsa pjesa dërrmuese e qytetarëve që iu drejtuan kirurgëve plastikë ishin gra (92%). 30% e tyre kaluan pragun e mjekut duke mbajtur në duar një foto të Kim Kardashian. Në Britaninë e Madhe, 9 nga 10 persona që shkojnë te kirurgët plastikë ndjekin një nga metodat joinvazive të mësipërme (Botox, acid hialuronik, filler etj). Kostoja e tyre relativisht e ulët dhe lehtësia e aplikimit i bëjnë ato në mënyrë të arsyeshme gjithnjë e më të njohura.

Agjenti Kardashian

Vetëm pak orë më parë, 26-vjeçarja Kendall Jenner, një ‘foshnje’ e familjes Kardashian, shkaktoi stuhi komentesh duke postuar foto të saj të Panos Kammenos, pra i panjohur. Edhe pse nuk dihet ende nëse modeli prej 225 milionë ndjekësish ka ndërhyrë estetikisht në fytyrën e tij apo transformimi i tij është produkt filtrash, në fakt ndryshimi nëpërmjet retushimit që çdokush mund të bëjë tashmë në celularin e tij dhe metodat estetike janë të zakonshme dhe shpesh plotësojnë njëra-tjetrën. Sidomos në ‘Mekën’ e kirurgjisë plastike, Beverly Hills, ku shumë kirurgë plastikë që përdorin aplikacione si FaceTune për të joshur pacientët e tyre të ardhshëm me versionin më të mirë të pamjes së tyre.

Imazhi është kredenciali për një jetë më të mirë dhe për shumë më tepër të padobishme, por padyshim pushtimi i standardit mbart rreziqe. Shumë prej tyre janë përshkruar në reliev nga emisioni i njohur “Botched” i E!, një reality show, pjesa më e madhe e të cilit merret me operacione të dështuara të njerëzve që shpesh rrezikojnë edhe jetën e tyre për shkak të varësisë së tyre.

Fjala mund të tingëllojë e rëndë për disa, por në SHBA prej vitesh Snapchat Dysmorphia njihet si një çrregullim, pra obsesioni që zhvillojnë përdoruesit e këtij aplikacioni me imazhin e tyre të përmirësuar përmes filtrave dhe përpunimit. Përkufizimi i saj i atribuohet kirurgut plastik britanik (dhe yllit televiziv) 40-vjeçar, Dr. Eso, i cili duhej të siguronte qindra pacientë të tij që erdhën në zyrën e tij duke i kërkuar që t’i transformonte në vetvete të filtruar nga filtrat e fotografive.

Megjithatë, është mbresëlënëse, nëse jo oksimoronike, që ndërsa mediat sociale vendosin një standard të rremë dhe zakonisht të paarritshëm të mirësisë së pranuar nga të gjithë, përkundrazi revistat tani ofrojnë material për njerëzit për të cilët 15 ose 20 vjet më parë nuk do të kishin mundësi.

Megjithatë, publiku duket se nuk ka asnjë kundërshtim jo vetëm për të konsumuar perfeksionin me një standard tjetër, por edhe për ta pretenduar atë për vete si një acquis popullore.

Kjo është arsyeja pse nuk mund të përgënjeshtrohet supozimi i shumë njerëzve (më tepër pesimistë) që parashikojnë se nuk është e largët dita kur do të jetojmë në një botë ku të gjitha fytyrat e femrave do të jenë një imazh dhe ngjashmëri e Kim Kardashian, e cila është e njëjtë me Bella Hadid, e cila është e njëjtë me Emily Ratajkowski, e cila është e njëjtë me Kendall Jenner, e cila është e njëjtë me Kim Kardashian.