Turneu i nostalgjisë koloniale të Will dhe Kate ka më shumë se foto-opsione katastrofike

Shiu i rrëmbyeshëm që shoqëroi Will dhe Kate në Bahamas të premten, ishte fundi i përsosur i ekskursionit të tyre në Karaibe. Nëse ndonjëherë do të kishte një paradë që duhej të binte shi, ishte turneu i nostalgjisë koloniale të çiftit.





Ndërsa vendet e Karaibeve po kërkojnë dëmshpërblime dhe të fund rrëzojnë monarkun britanik si kreun e shtetit, Mbreti i ardhshëm dhe gruaja e tij menduan se ishte e përshtatshme të rikrijonin një skenë të vitit 1962, me Uilliam me fustan të plotë ushtarak duke valëvitur nga një Land Rover i hapur.

Por nuk duhet të presim asgjë më pak nga një çift kaq i skalitur nga detyrat e tyre mbretërore, saqë kur ata pozuan në mënyrë të sikletshme me një model të madh të Bob Marley në një muze të martën, ishte pothuajse e pamundur të dallohej se kush ishte statuja.

Është vërtet dëshmi e konservatorizmit të papenduar të familjes mbretërore që Harry dhe Meghan kanë hequr dorë, ndërsa Will dhe Kate janë me liri mbretërore. Por për këtë ne duhet të jemi përjetësisht mirënjohës.

Meghan shpalosi vizionin distopian të dërgimit të saj dhe Harrit si ambasadorë në ish-kolonitë për të modernizuar imazhin e monarkisë. Më bën stomaku të dridhura të imagjinoj përbuzjen që mund të kishte përshëndetur princeshën e zezë dhe burrin e saj duke vizituar Karaibet.

Problemi nuk janë foto-opsionet katastrofike, të cilat janë aq të tmerrshme saqë kanë evoluar nga fyese në farsë. Gjyshja e Will vesh doreza për ta mbrojtur atë nga masat, ndërsa ai dhe Kate përshëndesin fëmijët përmes një gardhi me zinxhir.

Por çështja e vërtetë është vetë monarkia, e cila është një institucion që duhet të ishte mbyllur nga Karaibet shekuj më parë. Nuk ka përfaqësues më të mirë të natyrës së vërtetë të monarkisë sesa Will dhe Kate, të cilët Marley ka të ngjarë t’i kishte quajtur ‘budallenj me qafë të fortë’.

Mbretëresha Elizabeth I miratoi sulmet e para të Anglisë në tregtinë e skllevërve që e kthyen popullsinë e Karaibeve në të zezë, përmes rrëmbimit të njerëzve të panumërt afrikanë. Kompania Mbretërore Afrikane, e cila kishte një monopol mbi tregtinë angleze deri në hapjen e tregut të lirë, është biznesi përgjegjës për skllavërimin e më shumë afrikanëve se çdo tjetër.

Familja mbretërore po noton në paratë e fituara nga shfrytëzimi i mishit afrikan në një rajon që ende po lëngon në varfëri për shkak të të njëjtave trashëgimi. Shpesh imagjinojmë se fundi i skllavërisë nënkuptonte agimin e lirisë. Por ndërsa pronarët e skllevërve morën transferimin më të madh të pasurisë nga qeveria në historinë britanike, të skllavëruarit më parë u detyruan të punonin falas për tre të katërtat e kohës së tyre midis 1834 dhe 1838 dhe u lanë në varfëri të rëndë në varësi të të njëjtëve pronarë tokash që i kishin skllavëruar.

Si koloni, kombet e Karaibeve u plaçkitën për burime dhe u lanë të pazhvilluar. Vlerësohet se Britania e Madhe u detyrohet ish-kolonive të saj 7.5 trilionë paund (9.8 trilionë dollarë) në punë të papaguar dhe dëme traumatike. Kur Britania kishte nevojë për fuqi punëtore pas Luftës së Dytë Botërore, Karaibet iu përgjigjën thirrjes dhe shumë u zhvendosën në vendin amë duke kërkuar mundësi të padisponueshme për ta në shtëpi.

Rezultati i shikimit të kaq shumë ‘errësirave’ në Britani ishte përpjekja për ta mbajtur Britaninë të bardhë duke kufizuar emigracionin nga Perandoria. Por Karaibet ishte po aq pjesë integrale e kombit sa edhe veriu i Anglisë.

Kohët e fundit gjeta pasaportën me të cilën babai im udhëtoi për në Britani nga Xhamajka në vitin 1960. E dija vetëm se nuk ishte një pasaportë e rregullt britanike sepse fjala Xhamajka ishte në pjesën e përparme dhe kishte një status më të ulët. Karaibet është ekuivalenti britanik i Jugut Amerikan — i vetmi ndryshim është një oqean që do të thotë se Britania mund të pretendojë se këto janë vende të huaja për të cilat nuk mbajnë përgjegjësi.

Nuk është rastësi që Akti i Imigrantëve të Komonuelthit që ndezi legjislacionin kundër imigracionit që po shohim sot në fuqi të plotë, u nënshkrua në ligj në vitin 1962, në të njëjtin vit kur dy kolonitë më të mëdha britanike në Karaibe — Xhamajka dhe Trinidad dhe Tobago – – u bënë të pavarura.

Për disa nga baballarët themelues të SHBA-së, zgjidhja më e dëshirueshme për të ashtuquajturin problem racor të shkaktuar nga emancipimi ishte dëbimi i afrikanëve të skllevëruar më parë në Afrikë. Britanisë i duhej vetëm të na mbante në ishujt e burgut që kishin krijuar.

Pavarësia ishte gjithmonë një farsë pasi ekonomitë e Karaibeve mbeten të dominuara nga ish-perandoritë. Rajoni mbahet në këmbë pjesërisht nga turizmi, i cili varet nga marrëdhëniet miqësore me vendet që janë mjaft të pasura që qytetarët të përballojnë pushime ekskluzive në plazh.

Por remitancat janë pjesa më e rëndësishme e shumë ekonomive të Karaibeve, paratë e dërguara nga ata që kanë emigruar jashtë. Karaibet varet tërësisht nga shfrytëzimi i kombeve për të mbijetuar, në atë masë sa që rajoni i ishullit është edhe një importues neto i peshkut!

Natyra farsë e vizitës mbretërore solli në mendje kohën në 1985 kur Mbretëresha vizitoi Antiguan dhe ata shtruan vetëm rrugët që ajo do të udhëtonte përreth për të parë nënshtetasit e saj besnikë. Edhe pas pavarësisë, kombi i Karaibeve ishte ende i përulur ndaj familjes mbretërore.

Fatmirësisht ka pasur protesta për të shënuar vizitën e Dukës dhe Dukeshës së Kembrixhit, me çiftin që duhet të anulojë një udhëtim në një fshat në Belize pasi banorët demonstruan dhe si kombi ashtu edhe Xhamajka tregojnë se duan të largojnë monarkun britanik nga kreu i shtetit.

Por thirrje të tilla janë shumë pak dhe shumë vonë – fakti që kjo është edhe për debat në vitin 2022 zbulon gjendjen e ‘kalbur’ të situatës. Po kështu, shpërbërja e Komonuelthit, të kryesuar nga Mbretëresha, ka padyshim kuptim, por vetëm për faktin se sa absurde është që ish-kolonitë iu bashkuan riemërimit të perandorisë në radhë të parë.

Perandoria Britanike dhe Lojërat e Commonwealth do të mbahen në qytetin tim të lindjes në Birmingham, Angli këtë verë dhe ndërsa ne duhet të shtrihemi nëpër rrugë në shenjë proteste, pasi ne jemi të zënë duke festuar. Ne kemi arritur disi në një vend ku Uilliam mund të shkojë në Karaibe dhe të shprehë ‘dhimbje të thellë’ për skllavërinë pa kërkuar falje, e lëre më të marrë ndonjë përgjegjësi.

Fatkeqësisht, ka shumë vendas të buzëqeshur, të lumtur që rreshtohen rrugës dhe përshëndesin gjithçka që përfaqësojnë mbretërit dhe rajoni mbetet në entuziazëm për atdheun amë. Në vitin 2015, kryeministri David Cameron shkaktoi një trazirë kur i tha parlamentit xhamajkan se ishte koha për të “kaluar” nga skllavëria, refuzoi thirrjet për dëmshpërblime dhe në vend të kësaj ofroi të ndihmonte në ndërtimin e një burgu më të avancuar në mënyrë që Britania të mund më lehtë të deportojnë shtetasit xhamajkanë.

U bë një shfaqje e madhe e kombit që refuzoi propozimin, por pesë vjet më vonë ata njoftuan jo vetëm se burgu do të ndërtohej, por Xhamajka po paguan faturën. Nuk jam i sigurt se kjo ishte ajo që heroi i parë kombëtar Marcus Garvey kishte në mendje kur mbrojti vetë-ndihmën.

Pra, me gjithë zhurmën që kemi dëgjuar pas vizitës katastrofike mbretërore, nuk duhet të presim ndonjë ndryshim domethënës. Absurditeti i situatës do të thotë se kombet e Karaibeve nuk mund ta tundin varkën shumë fort ose ajo do të përmbyset. CNN