Ç’do të ndodhë me pagën minimale të shqiptarëve? Rama: Ja sa do të shkojë deri në fund të mandatit tonë!

Duke folur në seancën e sotme plenare, Kryeministri Edi Rama tha se qeveria e tij ka synimin që në fund të këtij mandati paga minimale të arrijë në 380 mijë lekë të vjetra.

“Paga minimale do rritet çdo vit për të arritur që në fund të mandatit do kemi pagë minimale 380 mijë -400 mijë, objektivi është 400 mijë por për të qenë serioz me njerëzit për të mos bërë premtime jo serioze, është 380 mijë”, tha Rama.

Me vendimin e qeverisë për zerimin e taksës së fitimit për pagat deri në 400 mijë lekë e përgjysmimin e kësaj takse për pagën deri në 500 mijë lekë, Rama dha një fakt.

“Shtoj këtu një fakt, jo për diskutim si fakt. Me korrigjimin e pagave, vetëm si rezultat i punës nga administrata tatimore dhe ministria e Financave duke kërkuar nxjerrjen mbi ujë të asaj pjese të pagës që rëndom jepet nën dorë kemi rritje të pagës së deklaruar me 91 mijë lekë të vjetra, që sërish nuk është paga reale, është më e lartë jemi shumë të vetëdijshëm për këtë. Se nuk bashkohen dot pagat e deklaruara me sasinë e konsumit nëse pagat e deklaruara janë ato që deklarohen. Nuk ka nuk bëjnë sens. Kjo është një tjetër shtysë për formalizim e për të lënë më shumë lekë në xhepin e atyre që fitojnë më pak. Nuk do lëvizim asnjë presje nga vendim i për të rritur pagat e mësuesve, mjekëve, për të rritur në mënyrë shumë të konsiderueshme pagat e ushtarakëve, vendime që do zbatohen siç janë marrë”, tha Kryeministri Rama.